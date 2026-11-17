વલસાડમાં કોંગ્રેસમાં ઉકળતો ચરૂ; દિવાળીના સ્નેહમિલન સમારોહમાં દેખાયો આંતરિક જૂથવાદ
નાનાપોંઢા કોંગ્રેસના દિવાળી સ્નેહમિલનમાં કુંજાલી પટેલના નિવાસસ્થાને યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં કિશનભાઈ અને હરેશ પટેલની ગેરહાજરી ચર્ચાનો વિષય બની.
Published : November 17, 2026 at 8:42 PM IST
વલસાડઃ કોંગ્રેસમાં આંતરિક જૂથવાદ હોવાની ચર્ચાઓ ફરી એકવાર સપાટી પર આવી છે. કપરાડા તાલુકાના સુખાલા ગામે તાલુકા પંચાયત સભ્ય કુંજાલી પટેલના નિવાસસ્થાને નાનાપોંઢા વિસ્તારના કોંગ્રેસી કાર્યકરોનું દિવાળી સ્નેહમિલન યોજાયું હતું. જોકે, આ કાર્યક્રમમાં વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પૂર્વ સાંસદ કિશનભાઈ પટેલ તેમજ કપરાડા તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હરેશભાઈ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ વસંત પટેલની ગેરહાજરી રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બની હતી. એક તરફ દિવાળીના સ્નેહમિલનના માધ્યમથી કાર્યકરોને એક મંચ પર લાવવાનો પ્રયાસ થયો હતો, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસના અગ્રણીઓની ગેરહાજરીએ સંગઠનમાં બધું બરાબર ન હોવાના સંકેતો આપ્યા હતા.
સ્નેહમિલનમાં અગ્રણીઓની ગેરહાજરીથી ચર્ચાઓ તેજ
સુખાલા ગામે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક કોંગ્રેસી આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પરંતુ જિલ્લા પ્રમુખ કિશનભાઈ પટેલ, તાલુકા પ્રમુખ હરેશભાઈ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ વસંત પટેલ જેવા સંગઠનના મહત્ત્વના હોદ્દેદારોની ગેરહાજરીને સામાન્ય ગેરહાજરી તરીકે જોવામાં આવી રહી નથી. રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં બે અલગ-અલગ જૂથો સક્રિય થઈ રહ્યાં છે. જેમાં એક જૂથ તાલુકા પંચાયત સભ્ય કુંજાલી પટેલની સાથે હોવાનું મનાય છે, જ્યારે બીજું જૂથ હરેશ પટેલ સાથે જોડાયેલું હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. જોકે, આ જૂથબંધી અંગે સંગઠન તરફથી કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી.
કોંગ્રેસમાં આંતરિક નારાજગી હોવાની ગૌરાંગ પંડ્યાની કબૂલાત
AICCના સભ્ય ગૌરાંગ પંડ્યાને કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલા આંતરિક જૂથવાદ અને નારાજગી અંગે પૂછવામાં આવતાં તેમણે પક્ષમાં થોડી ઘણી નારાજગી હોવાની વાત સ્વીકારી હતી. તેમણે પરિવારનું ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, દરેક ઘરમાં વાસણ ખખડતાં હોય છે, એમ અમારા પરિવારમાં પણ થોડી ઘણી નારાજગી છે. જોકે, સમજાવટ દ્વારા આ બાબતોનો ઉકેલ આવી જશે અને બધું થાળે પડી જશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમના આ નિવેદન બાદ કોંગ્રેસના આંતરિક રાજકારણમાં ચાલી રહેલી ખેંચતાણ અંગેની ચર્ચાઓને વધુ વેગ મળ્યો છે.
"ટાંટિયા ઘસ્યા વગર આગળ આવી શકાય એમ નથી"
આ તરફ વાંસદાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલે પણ પદ વાંચ્છુ કાર્યકરો તરફ કટાક્ષ કરતા કહ્યું હતું કે, કામ કરો તો પરિણામ મળે. બેસી રહેવાથી પરિણામ નહીં મળે અને ટાંટિયા ઘસ્યા વિના આગળ આવી શકાય તેમ નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, અમે બધા મજૂર કોંગ્રેસમાં આવીએ છીએ. અનંત પટેલે એવો પણ કટાક્ષ કર્યો કે, હવે ચૂંટણી નજીક આવી એટલે માલિકો આવી ગયા છે. તેમણે કહ્યું કે, કામ કરો, ટિકિટ લો, મજા કરો અને પછી બીજીવાર ચૂંટણી હારી જાવ.
વધુમાં તેમણે એવું પણ કહ્યું કે, સરપંચ, તાલુકા પંચાયતના સભ્ય, ધારાસભ્ય કે સંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવવું એ બહુ મોટું કામ નથી. ચૂંટાઈ જવું સરળ છે પરંતુ એ પછીના 60 મહિના તમે જે કામ કરવાના છો, તે પાર્ટીના નામે ઓળખાવાના છો. બીજી વખત ચૂંટણી ભલે તમે હારી જાવ પરંતુ એનાથી નામ તો કોંગ્રેસનું ખરાબ થાય છે અને આપણે કોંગ્રેસનું નામ ખરાબ થાય તેવું કરવાનું નથી.
ધારાસભ્ય અનંત પટેલનું હર્ષ સંઘવી પર નિશાન
આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય અનંતભાઈ પટેલે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા આદિવાસી સમાજની પરંપરાગત વાનગીઓ અંગે કરવામાં આવેલા ઉલ્લેખને લઈને આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. હર્ષ સંઘવીએ પોતાના સ્ટેજ પરના ભાષણ દરમિયાન આદિવાસી વાનગીઓનો ઉલ્લેખ કરતાં 'મહુડાનો રોટલો' શબ્દપ્રયોગ કર્યો હતો. આ નિવેદનના સંદર્ભમાં અનંત પટેલે સવાલ ઉઠાવતાં કહ્યું હતું કે, "મેં આદિવાસી સમાજમાં જન્મ લીધો છે, પરંતુ આજદિન સુધી મહુડાનો રોટલો બનતો હોય એવું મેં સાંભળ્યું નથી."
આદિવાસી સમાજને સમજવા તેમની વચ્ચે રહેવું પડે: અનંત પટેલ
અનંત પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આદિવાસી સમાજ વિશે વાત કરતાં પહેલાં આદિવાસી સમાજની વચ્ચે રહેવું પડે, તેમની જીવનશૈલી સમજવી પડે અને તેમના જેવી મહેનત કરીને ખેતીમાં હળ જોતરવું પડે. માત્ર મંચ પરથી ભાષણો કરવાથી કોઈ આદિવાસી સમાજનો બની જતું નથી. આદિવાસી સમાજની પરંપરા, સંસ્કૃતિ, રહેણીકરણી અને જીવનશૈલીને સમજ્યા વગર તેમના વિશે નિવેદનો કરવાં યોગ્ય નથી. તેમણે કટાક્ષ કરતાં કહ્યું હતું કે, માત્ર બોલવાથી આદિવાસી બની શકાતું નથી અને આદિવાસી સમાજ વિશે તમે કેટલું જ્ઞાન ધરાવો છો તે પણ આવા નિવેદનોથી સમજાઈ જાય છે.
સુખાલા ગામે યોજાયેલું દિવાળી સ્નેહમિલન માત્ર શુભેચ્છા અને સામાજિક મેળાવડા પૂરતું મર્યાદિત રહ્યું નહોતું. એક તરફ કોંગ્રેસના અગ્રણીઓની ગેરહાજરી અને AICCના સભ્ય દ્વારા આંતરિક નારાજગીની કબૂલાતે જિલ્લા કોંગ્રેસના સંગઠન સામે સવાલો ઊભા કર્યા છે, તો બીજી તરફ ધારાસભ્ય અનંત પટેલે આદિવાસી સમાજના મુદ્દે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પર કરેલા પ્રહારો ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે કોંગ્રેસના નેતાઓ વચ્ચેની નારાજગી ખરેખર સમજાવટથી દૂર થાય છે કે પછી આગામી દિવસોમાં જૂથવાદ વધુ ખુલ્લેઆમ સામે આવે છે.
આ પણ વાંચોઃ