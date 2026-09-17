"સવારની રોટલી સાંજે ખાધી, કટોકટીમાં સરદારજીનો લીધો વેશ" PM મોદીના પાટણના રસપ્રદ કિસ્સા જાણો
રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ દિલીપ પંડ્યા સહિત પાટણમાં PM મોદીને ઓળખનારા લોકો આજે પણ તેમને યાદ કરે છે.
Published : September 17, 2026 at 8:22 PM IST
પાટણઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આજે જન્મદિવસ છે, તેઓ 75 વર્ષ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. સંઘના સામાન્ય કાર્યકરથી કામગીરી શરૂ કરીને આજે તેઓ દેશના વડાપ્રધાન પદ પર પહોંચ્યા. ગુજરાતના આ પનોતા પાટણમાં લાંબો સમય રહ્યા. પાટણમાં તેમના કિસ્સાઓ આજે પણ એટલા જ ચર્ચાય છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઘર છોડ્યું અને ત્યારબાદ તેઓ સંઘનું કામ કરતા હતા ત્યારે પાટણ આવ્યા હતા. પાટણના સોનીવાડામામં આવેલી કાંગડાની પોળના એક મકાનમાં તેઓ રહ્યા હતા. આજે પણ આ મકાન ઊભું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ભરત સોની, ભરત દરજી, હસમુખ સોની, વકીલ કેલાજી પરીખ સહિતના ઘણા મિત્રો ભીડભંજન મંદિરના પ્રાંગણમા શાખા ભરવા જતા હતા.
અરવડેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં કરી સાધના
રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ દિલીપ પંડ્યા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની તેમની યાદો વાગોળતા કહે છે કે, 70ના દાયકામાં નરેન્દ્રભાઈ સિદ્ધપુર આવ્યા હતા અને સરસ્વતી નદીના કિનારે આવેલા અરવડેશ્વર મહાદેવ મંદિરમા રોક્યા હતા અને સાધના કરવા આવ્યા હતા. તે વખતે તેમની ઉંમર 22-23 વર્ષની હશે. વાતચીત કર્યા બાદ તેમનું નામ નરેન્દ્ર મોદી જાણવા મળ્યું. મે પૂછ્યું કે ભોજનમાં તમે શું લ્યો છો, તો એમને જવાબ આપ્યો કે ચણા અને ગોળ હશે તો ચાલશે.
કટોકટીમાં પોલીસથી બચવા કર્યો વેશપલટો
દિલીપ પંડ્યાએ Etv Bharat સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, વર્ષ 1975નો કટોકટીનો સમય હતો, એ વખતે મને સમાચાર મળ્યા કે તમારે એક વ્યક્તિને લેવા માટે ઊંઝા જવાનું છે. અમે બે બાઈક લઈને ઊંઝા પહોંચ્યા, તો બસ સ્ટેશનમાં સરદારજીના વેશમાં ઉભા હતા. અમે ઊંઝાથી સિદ્ધપુર આવ્યા. રસ્તામાં બિંદુ સરોવરનું ફાટક હતું, ત્યાં પોલીસની બે જીપ આવી. નરેન્દ્રભાઈ બિલકુલ શાંત બાઈક પર બેસી રહ્યા અને કીધું કે, એ બાજુ નજર કરશો નહીં, જેવું ફાટક ખૂલ્યું કે તરત જ નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું, હવે બાઈક મારી મૂકો.
સવારની પડેલી રોટલી સાંજે ખાધી
દિલીપ પંડ્યાએ વધુમાં જણાવતા કહ્યું કે, કટોકટી દરમિયાન તેઓ મંદિરમાં રોકાયા હતા. રાત્રે ભૂખ લાગી ત્યારે એકવાર મારા ઘરે આવ્યા હતા. મને પૂછ્યું કે ઘરે ખાવાનું કંઈ પડ્યું છે, મે કહ્યું કે, સવારની રોટલી પડી છે. ત્યારે એમણે સવારની રોટલી અને અથાણું મારા ઘરે ખાધા હતા.
"અનુશાસનના પ્રખર હિમાયતી, સ્ટેજનો મોહ નહીં"
PM નરેન્દ્ર મોદી વિશે વધુ જણાવતા દિલીપ પંડ્યા કહે છે કે, મોદીજી સંયમ અને અનુશાસનના પ્રખર હિમાયતી હતા, સંગઠનમાં હતા, ત્યારે તેમણે કદી સ્ટેજનો મોહ રાખ્યો નહતો, તેઓ હંમેશા પાછળ બેસીને કંઈકને કંઈક કાગળમાં ટપકાવતા રહેતા હતા.
વડાપ્રધાન મોદી સાથે સંઘની શાખામાં હસમુખ સોની પણ કામ કરતા હતા. બે વર્ષ પહેલા જ હસમુખ સોનીનું નિધન થયું છે. આજે હસમુખ સોનીના પુત્ર કૌશિક સોની પોતાના પિતા અને PM નરેન્દ્ર મોદી સાથેના સંસ્મરણો વાગોળી રહ્યા છે. જ્યારે એવા જ એક જૂના સાથી જ ભરત સોની કહે છેકે, પાટણમાં જ્યારે સભા ભરાતી હોય ત્યારે મોદીજી લખોટીવાળી સોડા પીવા આવતા અને પીત્તળની ચકચકાટ બરણીમાં દૂધ લેવા આવતા હતા.
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