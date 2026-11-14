આ માંગણી પાછળ આરોપીઓને હેરાન કરવાનો ઇરાદો! ગુજરાત HCની વકીલને ફટકાર; રૂ.5 હજારનો દંડ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં ફરિયાદી તરીકે રજૂ થયેલા એક પ્રેક્ટિસિંગ વકીલની અરજી ફગાવીને તેમને રૂ.5 હજારનો દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : November 14, 2026 at 4:34 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં ફરિયાદી તરીકે રજૂ થયેલા એક પ્રેક્ટિસિંગ વકીલની અરજી ફગાવીને તેમને રૂ.5 હજારનો દંડ ફટકાર્યો છે. ફરિયાદમાં અગાઉથી નોંધાયેલા ગુનાઓ ઉપરાંત દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓના અધિકારોના કાયદા હેઠળ વધુ એક ગુનો ઉમેરવાની માગણી સાથે વકીલે હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો. જોકે, રેકોર્ડ પર પૂરતા પુરાવા અને કાયદાકીય જોગવાઈના આવશ્યક તથ્યો ન હોવા છતાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું નોંધી હાઈકોર્ટે જણાવ્યું કે, આરોપીઓને હેરાન કરવા અને ફોજદારી કેસની કાર્યવાહી લંબાવવાના ઇરાદે આવી અરજી કરવામાં આવી હોય તેવું જણાય છે.
પ્રસ્તુત કેસ પાટણ જિલ્લાના બાલીસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ સાથે સંકળાયેલો છે. ફરિયાદીએ વર્ષ 2019માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 504, 294(ખ), 506(2) અને 114 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓએ ફરિયાદીના ઘરે જઈ ગાળાગાળી કરી હતી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. ફરિયાદીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, આરોપીઓએ તેમના એક પગ ન હોવાની વાતનો ઉલ્લેખ કરીને બીજો પગ પણ તોડી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
ફરિયાદીને 50 ટકાથી વધુ શારીરિક દિવ્યાંગતા હોવાનું જણાવી દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, તેમની દિવ્યાંગતાને આધારે અપમાનિત કરવા અને ધમકાવવા માટે હુમલાનો પ્રયાસ થયો હતો. આથી ફરિયાદીએ દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓના અધિકારો અધિનિયમ, 2016ની કલમ 92 હેઠળ પણ ગુનો ઉમેરવાની માગણી કરી હતી.
ટ્રાયલ કોર્ટ અને સેશન્સ કોર્ટે અરજી ફગાવી
પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને આરોપીઓ સામે અગાઉ નોંધાયેલા ગુનાઓના આધારે આરોપો ઘડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ફરિયાદીએ CrPCની કલમ 216 હેઠળ વધારાનો ગુનો ઉમેરવા માટે પાટણની એડિશનલ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. જોકે, 11 એપ્રિલ 2022ના રોજ ટ્રાયલ કોર્ટે અરજી ફગાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ ફરિયાદીએ પાટણ સેશન્સ કોર્ટમાં રિવિઝન અરજી કરી હતી, જે પણ નામંજૂર થઈ હતી. આ બંને આદેશોને પડકારતી અરજી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી.
દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓના અધિકાર અધિનિયમની કલમ 92 શું કહે છે?
દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓના અધિકારો અધિનિયમ, 2016ની કલમ 92 હેઠળ દિવ્યાંગ વ્યક્તિનું જાહેરમાં અપમાન કે ધાકધમકી આપીને તેને અપમાનિત કરવાનો ઇરાદો રાખવો, દિવ્યાંગ વ્યક્તિ પર અપમાનિત કરવાના ઇરાદે હુમલો કરવો, તેની સાથે બળજબરી કરવી સહિતના ચોક્કસ કૃત્યોને અપરાધ ગણવામાં આવ્યા છે. આ કલમ હેઠળ ઓછામાં ઓછી છ મહિનાની અને વધુમાં વધુ પાંચ વર્ષની કેદ તથા દંડની જોગવાઈ છે.
હાઈકોર્ટે શું અવલોકન કર્યું?
ગુજરાત હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે કલમ 92 લાગુ કરવા માટે કાયદામાં નિર્ધારિત આવશ્યક તત્ત્વો પુરવાર થવા જરૂરી છે. ખાસ કરીને કલમ 92(એ) હેઠળ દિવ્યાંગ વ્યક્તિનું અપમાન કે ધાકધમકી જાહેરમાં કરવામાં આવી હોવી જોઈએ અને તેની દિવ્યાંગતાના આધારે તેને અપમાનિત કરવાનો ઇરાદો હોવો જોઈએ. જ્યારે કલમ 92(બી) હેઠળ હુમલો કે બળપ્રયોગ પાછળ વ્યક્તિને અપમાનિત કરવાનો ઇરાદો હોવો જરૂરી છે.
હાઈકોર્ટે ફરિયાદ અને રેકોર્ડ પરના દસ્તાવેજોનું અવલોકન કરતાં જણાવ્યું કે, આ કેસમાં કલમ 92 લાગુ કરવા માટે જરૂરી તત્ત્વો સ્પષ્ટ રીતે સામે આવતા નથી. માત્ર ફરિયાદી દિવ્યાંગ છે અને તેને ધમકી આપવામાં આવી હોવાના આધારે આ કલમ હેઠળનો ગુનો આપમેળે લાગુ થઈ શકે નહીં.
ફરિયાદીને કલમ 216 હેઠળ અરજી કરવાનો અધિકાર નથી
હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે CrPCની કલમ 216 હેઠળ કોઈપણ તબક્કે ચુકાદો જાહેર થાય તે પહેલાં આરોપમાં ફેરફાર કરવા અથવા નવો આરોપ ઉમેરવાની સત્તા કોર્ટ પાસે છે. જોકે, ફરિયાદીને પોતાની માગણી મુજબ ચોક્કસ કલમ ઉમેરવા માટે કોર્ટને ફરજ પાડવાનો કોઈ અમલપાત્ર અધિકાર નથી. કોર્ટ રેકોર્ડ પરના પુરાવા અને તથ્યોના આધારે સ્વતંત્ર રીતે આ સત્તાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
આ કેસમાં રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર રહેલાં એડિશનલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર ધ્વનિ ત્રિપાઠીએ પણ ફરિયાદીની માગણીનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે ફરિયાદી તરીકેની ભૂમિકામાં વ્યક્તિ પોલીસ ફરિયાદ કે તેના આધારે શરૂ થયેલી ફોજદારી કાર્યવાહીને પોતાની ઇચ્છા મુજબ દિશા આપી શકે નહીં. CrPCની કલમ 216 હેઠળ આરોપ ઉમેરવા કે તેમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા કોર્ટની છે અને ફરિયાદી આ જોગવાઈ હેઠળ ચોક્કસ ગુનો ઉમેરવા માટે કોર્ટને નિર્દેશ આપી શકે નહીં. તેથી ટ્રાયલ કોર્ટે અરજી ફગાવીને યોગ્ય નિર્ણય લીધો છે.
સરકારી વકીલ ધ્વનિ ત્રિપાઠીએ ટ્રાયલ કોર્ટ અને સેશન્સ કોર્ટના નિર્ણયને યોગ્ય ગણાવી હાઈકોર્ટમાં પણ અરજી ફગાવવાની રજૂઆત કરી હતી. હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર અને આરોપી પક્ષની રજૂઆતોને ધ્યાનમાં રાખીને ફરિયાદીની અરજી ફગાવી હતી.
કોર્ટની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરીને આરોપીઓને હેરાન કરવાનો પ્રયાસ
હાઈકોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું કે ફરિયાદી પોતે પ્રેક્ટિસિંગ વકીલ છે અને કાયદાકીય જોગવાઈઓથી વાકેફ હોવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. તેમ છતાં, ફરિયાદ નોંધાયા બાદ અને તપાસ પૂર્ણ થયા પછી ફોજદારી કાર્યવાહી આગળ વધી રહી હતી, ત્યારે વધારાની કલમ ઉમેરવા માટે વારંવાર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. કોર્ટના મતે, આ સમગ્ર અભિગમથી ફોજદારી કેસની કાર્યવાહી બિનજરૂરી રીતે લંબાવવાનો અને આરોપીઓને વધુ કાનૂની કાર્યવાહીમાં ફસાવી હેરાન કરવાનો પ્રયાસ જણાય છે.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર મહત્ત્વનો છે, પરંતુ ન્યાયિક પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ સદ્ભાવનાથી અને કાયદેસરના હેતુ માટે થવો જોઈએ. બિનપાયાદાર અરજીઓથી કોર્ટનો કિંમતી સમય બગડે છે અને વાસ્તવિક વિવાદોના નિકાલમાં વિલંબ થાય છે.
15 દિવસમાં રૂ.5 હજાર જમા કરાવવાનો આદેશ
આ તમામ હકીકતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફરિયાદી વકીલની સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ અરજી ફગાવી દીધી હતી અને રૂ.5 હજારનો ખર્ચ લાદ્યો હતો. આ રકમ પાટણ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળ (DLSA)માં ચુકાદાની નકલ મળ્યાના 15 દિવસમાં જમા કરાવવાનો આદેશ કર્યો હતો. જો નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં રકમ જમા નહીં કરાવવામાં આવે તો તેને દંડ તરીકે વસૂલવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
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