બનાસકાંઠા જિલ્લાની તમામ બોર્ડર ઉપર સઘન વાહન ચેકિંગ, અંબાજી મંદિરમાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન
Published : November 11, 2025 at 11:50 AM IST
બનાસકાંઠા : દિલ્હીમાં કાર વિસ્ફોટ બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લાની તમામ બોર્ડર ઉપર સઘન વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં પ્રવેશતા તમામ વાહનોનુ પોલીસ બારીકીથી ચેકિંગ કરી રહી છે. ડીસા, પાલનપુર શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ પોલીસ દ્વારા સર્ચ શરૂ કરી શંકાસ્પદ જણાતા ઈસમોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, તો બીજીતરફ હાલમાં અંબાજી મંદિરની પણ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લાની તમામ બોર્ડર ઉપર સઘન વાહન ચેકિંગ
સોમવારના દિલ્હીના લાલકિલ્લા નજીક કારમાં અચાનક વિસ્ફોટ થતા 9 જેટલા લોકોના મોત થયા છે, જોકે ઘણા લોકોને ઈજાઓ પહોંચી છે. દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા નજીક બનેલી આ ઘટના બાદ દેશભરમાં સુરક્ષા સઘન કરી દેવામાં આવી છે, તમામ બોર્ડર ઉપર પોલીસ દ્વારા એલર્ટ મોડ પર રહી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરતા તમામ વાહનોનું ચેકિંગ પોલીસ કરી રહી છે.
જિલ્લા પોલીસવડાની સુચના બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં લઈ જિલ્લાની તમામ બોર્ડર ઉપર પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. અમીરગઢ, થરાદ, ખોડા, છાપરી અને જાંબુડી સહિતની તમામ ચેકપોસ્ટ ઉપર પોલીસે રાજસ્થાન પંજાબ હરિયાણા સહિતના જે વાહનો ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, તેમના પર ચાંપતી નજર રાખી અને તેમનું બારીકીથી પોલીસ ચેકીંગ કરી રહી છે.
યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરમાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન
બનાસકાંઠા જિલ્લો પણ રાજસ્થાન સરહદને અડીને આવેલો હોવાથી બનાસકાંઠા જિલ્લાની તમામ બોર્ડર ઉપર હાઈ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે, રૂટીન ચેકિંગ બદલાવ કરી હાલમાં કમાન્ડો સાથે ચેકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે બનાસકાંઠાની જે સંવેદનશીલ ગણાતી બોર્ડર અમીરગઢ બોર્ડર ઉપર અત્યારે પોલીસ ચેકિંગ કરી રહી છે, તેમજ તમામ જે અન્ય બોર્ડર ઉપર પણ આવતા તમામ વાહનોનું ચેકિંગ પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
પાલનપુર શહેરના બસપોર્ટ સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં પૂર્વ પોલીસ અને પશ્ચિમ પોલીસ દ્વારા સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જો કોઈ શંકાસ્પદ જણાઈ આવે તો આવા લોકોની પૂછપરછ પોલીસે શરૂ કરી છે એટલે કે પાલનપુર શહેરમાં પણ પ્રવેશ કરતા તમામ વાહનોને તપાસવામાં આવી રહ્યા છે.
દિલ્હીમાં બનેલી ઘટના બાદ દેશભરના મહાનગરોમાં હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, ત્યારે બનાસકાંઠામાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરમાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરવામાં આવી છે. અહીંયા આવતા તમામ માઈભક્તોનું પણ ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, એટલે કે અંબાજી મંદિરમાં પણ સુરક્ષાને ધ્યાને પોલીસ બાજ નજર રાખી રહી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસવડા પ્રશાંત સુમ્બેની સૂચના બાદ જિલ્લામાં હાલ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ખૂબ જ સઘન કરી દેવામાં આવી છે એટલે કે ક્યાંય પણ ચૂક ના રહી જાય તે પ્રકારે તમામ જગ્યાએ એલર્ટ મોડ પર પોલીસ હાલ જોવા મળી રહી છે.
