ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખા દ્વારા ચોમાસામાં સઘન તપાસ: બિનઆરોગ્યપ્રદ ખાદ્યપદાર્થોનો નાશ
આ સઘન ચેકિંગ દરમિયાન કેમિસ્ટ દ્વારા ૮૩ પેઢીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
Published : August 4, 2026 at 5:10 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખા દ્વારા ચોમાસાની ઋતુમાં નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષાને સર્વોપરી ગણીને જુલાઈ મહિના દરમિયાન શહેરની વિવિધ ખાણીપીણીની લારીઓ અને પેઢીઓની ખાસ ઝુંબેશ ચલાવીને સઘન તપાસ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી અંતર્ગત ફૂડ સેફ્ટી શાખાની વાન મારફતે શહેરમાં સતત ચેકિંગ હાથ ધરીને ખાદ્ય ચીજોના કુલ ૩૬ જેટલા નમૂના લેવામાં આવ્યા છે અને બિનઆરોગ્યપ્રદ જણાતા ખાદ્યપદાર્થોનો સ્થળ પર જ નાશ કરીને નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે થતાં ચેડાં અટકાવવાની દિશામાં કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
આ સઘન ચેકિંગ દરમિયાન કેમિસ્ટ દ્વારા ૮૩ પેઢીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને ૭૯ જેટલા તેલ, મસાલા અને પાણી વગેરેના નમૂનાઓનું સ્થળ પર જ પ્રાથમિક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન બિનઆરોગ્યપ્રદ જણાઈ આવેલ ૨૫ લિટર પાણીપૂરીનું પાણી, ૦૮ કિલો પાણીપૂરીનો મસાલો તેમજ બ્રેડ અને પાઉંના ૦૬ જેટલા પેકેટનો સ્થળ પર જ નાશ કરાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત ઘ-૪ ગાર્ડન વિસ્તારની ૨૦ જેટલી પેઢીઓની ખાસ તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ૧૦ પેઢીઓના પાણીનું પીએચ (pH) ટેસ્ટિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર્સ દ્વારા વધુ પૃથ્થકરણ અર્થે લેબોરેટરી ખાતે મોકલવા માટે પાણીપૂરીના પાણીના ૦૫, મસાલાના ૦૩ તેમજ સેવપૂરી, ભેળપૂરી, કચ્છી કડક, દાબેલી, મોમોસ, ચોળાફળી અને બરફના ગોળાના એક-એક એમ કુલ ૧૫ નમૂનાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન તમામ ખાણીપીણીની પેઢીઓ અને લારીઓના સંચાલકોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈને તેઓને સાફસફાઈ જાળવવા, ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ તેમજ વેચાણ કરતી વખતે અખબારનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે ટાળવા અને માત્ર આરોગ્યપ્રદ સામગ્રી જ વાપરવા માટે કડક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ ઝુંબેશ આગામી સમયમાં પણ સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે. ચોમાસાની ઋતુમાં નાગરિકોને પણ અપીલ કરવામાં આવે છે કે તેઓ સ્વચ્છ અને સલામત જગ્યાની ખાતરી કર્યા બાદ જ બહારનો ખોરાક લેવાનો આગ્રહ રાખે. ફૂડ સેફ્ટી અંગેની કોઈપણ ફરિયાદ માટે નાગરિકો ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના હેલ્પડેસ્ક અથવા ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાની ‘ફૂડ સેફ્ટી કનેક્ટ’ એપ્લિકેશન મારફતે સંપર્ક કરી શકે છે.