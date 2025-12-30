ETV Bharat / state

INSV કૌંડિન્યની ઐતિહાસિક યાત્રા, પોરબંદરથી ઓમાન માટે થયું રવાના, PM મોદીએ આપી શુભેચ્છા

ભારતીય નૌસેનાનું જહાજ INSV કૌંડિન્ય પોરબંદરથી ઓમાનના મસ્કત માટે રવાના થયું છે. આ યાત્રા ગુજરાત અને ઓમાન વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધોને પણ ઉજાગર કરે છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (X/@ Gujarat Information)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પોરબંદર: INSV કૌંડિન્યના નિર્માણમાં અંદાજિત 2 હજાર વર્ષ જૂની પારંપરિક ટેક્નિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, કે જેમાં વર્ષો જૂની પ્રાકૃતિક સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. ઐતિહાસિક સ્ત્રોત અને ચિત્રાત્મક પ્રમાણથી પ્રેરિત આ સ્વદેશી જહાજ ભારતના જહાજ નિર્માણ, નૌકા-કૌશલ્ય અને દરિયાઈ નેવિગેશનની સમૃદ્ધ વિરાસતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, અજંતા ગુફાઓમાં મળેલા ચિત્રોના આધારે, 2,000 વર્ષ જૂની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ડિઝાઇન કરાયેલ INSV કૌંડિન્ય જહાંજ લાકડાના પાટિયાથી બનેલું છે. આ જહાજને નારિયેળના દોરડાથી બંધાયેલું છે જેમાં કોઈપણ ખીલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. જહાજમાં ન તો એન્જિન છે કે ન તો GPS. તેમાં ચોરસ સુતરાઉ કાપડના સઢ અને પેડલ્સ ફીટ કરવામાં આવ્યા છે. તે સંપૂર્ણપણે કાપડના સઢથી હવા દ્વારા ચાલશે.

પીએમ મોદીએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "પોરબંદરથી મસ્કત, ઓમાનની તેની પ્રથમ સફર પર INSV કૌંડિન્યાને રવાના થતા જોઈને ખૂબ જ આનંદ થયો... ક્રૂને સલામત અને યાદગાર યાત્રા માટે મારી શુભકામનાઓ, જે ગલ્ફ ક્ષેત્ર અને તેનાથી આગળના આપણા ઐતિહાસિક સંબંધોને પુનર્જીવિત કરશે."

ખલાસીઓ દ્વારા મહિનાઓ સુધી તૈયારી

ભારતના હજારો વર્ષના દરિયાઈ વેપાર ઇતિહાસને પ્રતિબિંબિત કરતા આ જહાજનું નામ મહાન નેવિગેટર 'કૌંડિન્ય' ના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. આજે કોઈને પણ આવા જહાજ ચલાવવાનો વ્યવહારુ અનુભવ નથી. આ કારણોસર, તેના ક્રૂ સભ્યો છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી વિશેષ તાલીમ લઈ રહ્યા હતા. ભારતની પરંપરાગત જહાજ નિર્માણ કુશળતાને ધ્યાનમાં રાખતા કેન્દ્ર સરકારે 2023માં ભારતની પ્રાચીન જહાજ નિર્માણ કુશળતાને વિશ્વ સમક્ષ પ્રદર્શિત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી આ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી હતી. ગોવાની એક કંપનીએ લગભગ 2,000 વર્ષ જૂની ટંકા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને આ જહાજ બનાવ્યું છે.

INSV કૌંડિન્યને 7 મહિના પહેલા નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ વર્ષની 20મી મેના રોજ, સંપૂર્ણ સ્વદેશી પદ્ધતિથી આ જહાજને બનાવવામાં આવ્યું હતું અને ઈન્ડિયન નેવલ સેઇલિંગ વેસલ (INSV) કૌંડિન્યને ભારતીય નૌકાદળના કાફલામાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. તેનું નામ ભારતીય નાવિક કૌંડિન્યના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમણે હિંદ મહાસાગર પાર કરીને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં સફર કરી હતી.

દેશી પદ્ધતીનું જહાજ

આધુનિક જહાજોથી વિપરીત, આ દેશી પદ્ધતીનું જહાજ ચોરસ સઢ અને સ્ટીયરિંગ બોર્ડ ધરાવે છે. સુકાનની શોધ પહેલાં જહાજને નિયંત્રિત કરવા માટે સ્ટીયરિંગ બોર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. જહાજના સઢમાં ગંધભેરુન્ડા (દૈવી પક્ષી) અને સૂર્યની આકૃતિઓ પણ છે. તેની આગળ (બો) પર કોતરણી કરેલ સિંહ અને ડેક પર હડપ્પા શૈલીના પથ્થરનો લંગર લાગવવામાં આવ્યો છે.

2 હજાર વર્ષ જૂની પારંપરિક ટેક્નિકથી બન્યું છે INSV કૌંડિન્ય
2 હજાર વર્ષ જૂની પારંપરિક ટેક્નિકથી બન્યું છે INSV કૌંડિન્ય (X/@ Gujarat Information)

સંસ્કૃતિ મંત્રાલયે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું અને 2 વર્ષમાં પૂર્ણ થયું.

સીવણ અને બાંધવાની કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને બનાવાયેલું આ જહાજના પ્રોજેક્ટમાં સંસ્કૃતિ મંત્રાલય, નૌકાદળ અને હોદી ઇનોવેશનનો સમાવેશ થતો હતો. જુલાઈ 2023 માં એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. સંસ્કૃતિ મંત્રાલયે પ્રોજેક્ટને ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું.

પોરબંદરથી ઓમાનના મસ્ક્ત માટે રવાના થયું
પોરબંદરથી ઓમાનના મસ્ક્ત માટે રવાના થયું (X/@ Gujarat Information)

કેરળના કારીગરોએ તેને બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે પરંપરાગત પદ્ધતિઓ અને કાચા માલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. માસ્ટર શિપરાઇટ બાબુ શંકરનની આગેવાની હેઠળ હજારો કારીગરોએ હાથથી સીવેલા સીમ બનાવ્યા હતા. આ જહાજ ફેબ્રુઆરી 2025 માં ગોવાના હોડી શિપયાર્ડ ખાતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

INSV કૌંડિન્યની ઐતિહાસિક યાત્રા શરૂ
INSV કૌંડિન્યની ઐતિહાસિક યાત્રા શરૂ (X/@ Gujarat Information)

નૌકાદળે જણાવ્યું હતું કે, "આ જહાજના નિર્માણમાં લાકડા, નાળિયેરના દોરડા અને કૃત્રિમ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તે અજંતા ગુફાઓમાંથી એક ચિત્રથી પ્રેરિત હતું. આ આપણા આધુનિક જહાજ નિર્માણના ઇતિહાસમાં એક દુર્લભ સિદ્ધિ છે."

  1. 2000 વર્ષ જૂની પદ્ધતીથી બનેલું વહાણ પોરબંદરથી જશે ઓમાન, હવાના સહારે ખેડશે સફર 'INSV કૌંડિન્ય'

TAGGED:

INSV KAUNDINYA
GUJARAT INFORMATION
PORBANDAR TO OMAN
INSV KAUNDINYA SPECIALITY
INSV KAUNDINYA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.