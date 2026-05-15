₹1.06 લાખનો મેડિક્લેમ કાપવો ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીને ભારે પડ્યો, હવે વ્યાજ સાથે ચૂકવવી પડશે પૂરી રકમ
કોરોના ક્લેમમાં કપાત બદલ ગ્રાહક કોર્ટે કંપનીને 8% વ્યાજ સાથે રકમ ચૂકવવા કર્યો આદેશ
Published : May 15, 2026 at 5:04 PM IST
અમદાવાદ: મેડિક્લેમ પોલિસી હોવા છતાં ક્લેમ સેટલમેન્ટ સમયે 'કપાત'ના નામે ગ્રાહકોને હેરાન કરતી વીમા કંપનીઓને અમદાવાદની ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટે લપડાક મારી છે. કોરોના સારવારના ખર્ચમાં અડધોઅડધ રકમનો કાપ મૂકતી કંપની સામે અરજદારે કાયદાકીય લડત આપી વિજય મેળવ્યો છે. કોર્ટે કંપનીની દલીલો ફગાવી દઈને બાકીની રકમ 8 ટકા વ્યાજ અને માનસિક ત્રાસના વળતર સાથે ચૂકવવાનો મહત્ત્વપૂર્ણ આદેશ આપ્યો છે. આ ચુકાદાએ મેડિક્લેમ ધારકો માટે નવો આશાવાદ જગાવ્યો છે.
વીમા કંપની સામે ગ્રાહકની મોટી જીત
અમદાવાદ શહેરમાં મેડિક્લેમ ક્લેઇમને લઈને મહત્ત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટએ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની સામે અરજદારના પક્ષમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોરોના સારવાર દરમિયાન થયેલા ખર્ચમાં મોટી કપાત કરાતા અરજદારે કોર્ટનો સહારો લીધો હતો.
અરજદાર કેયુર શેઠે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કોરોના મહામારી દરમિયાન તેઓ કોરોના પોઝિટિવ થયા હતા અને સારવાર માટે અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા. સારવાર દરમિયાન અંદાજે 2 લાખ 11 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. જોકે તેમની પાસે 12 લાખ રૂપિયાની મેડિક્લેમ પોલિસી હોવા છતાં ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીએ સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવવાના બદલે માત્ર અંદાજે 1 લાખ 5 હજાર રૂપિયાનું જ ક્લેઇમ મંજૂર કર્યું હતું. બાકીની આશરે 1 લાખ 6 હજાર રૂપિયાની કપાત અંગે કંપની પાસે સ્પષ્ટ કારણ માંગવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવ્યો નહોતો ત્યારબાદ તેમણે ગ્રાહક કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.
અરજદારના વકીલ આનંદ પરીખે જણાવ્યું હતું કે, ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીએ AMCના કોવિડ પેકેજ રેટનો આધાર લઈ ક્લેઇમમાં કપાત કરી હતી, પરંતુ પોલિસીની શરતોમાં આવી કોઈ સ્પષ્ટ જોગવાઈ નહોતી. જેથી કંપની ગ્રાહકના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરી રહી હતી. વકીલ આનંદ પરીખે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોર્ટ સમક્ષ હોસ્પિટલના તમામ બિલ, મેડિક્લેમ પોલિસીના દસ્તાવેજો અને કપાત સંબંધિત વિગતો રજૂ કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ઇન્શ્યોરન્સ કંપની કપાત માટે કોઈ સ્પષ્ટ પોલિસી કલમ રજૂ કરી શકી નથી.
કોર્ટએ પોતાના ચુકાદામાં ઇન્શ્યોરન્સ કંપની દ્વારા કરાયેલી આશરે 1 લાખ 6 હજાર રૂપિયાની કપાતને ગેરકાયદેસર ગણાવી હતી. સાથે જ કંપનીને આ રકમ 8 ટકા વ્યાજ સાથે પરત ચૂકવવાનો અને માનસિક તણાવ બદલ વધારાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો હતો. આ કેસ બાદ હવે મેડિક્લેમ પોલિસી ધારકોમાં પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે ઇન્શ્યોરન્સ ક્લેઇમ દરમિયાન કંપનીઓ દ્વારા કરાતી કપાત સામે ગ્રાહકો કાયદાકીય રીતે લડી શકે છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે જો ગ્રાહક પોતાના અધિકાર માટે જાગૃત રહે અને યોગ્ય રીતે લડત આપે તો કાયદો તેની સાથે ઉભો રહે છે.
