પ્રજાસત્તાક દિન પહેલા અમદાવાદમાં રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે અપમાનજનક હરકત, સ્ટેચ્યુને પણ દારૂની બોટલનો હાર પહેરાવ્યો

પ્રજાસત્તાક દિન પહેલા અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાં રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કરાતા વિવાદ ઉભો થયો છે.

પ્રજાસત્તાક દિન પહેલા અમદાવાદમાં રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન
પ્રજાસત્તાક દિન પહેલા અમદાવાદમાં રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 8:08 PM IST

અમદાવાદ: પ્રજાસત્તાક દિન પહેલા અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાં રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કરાતા વિવાદ ઉભો થયો છે. સરસપુર વિસ્તારમાં કોઇ અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા યોગા સ્ટેચ્યુને દારૂની બોટલનો હાર પહેરાવ્યો હતો આટલું જ નહીં રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે પણ અપમાનજક હરકત કરી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. બનાવની જાણ થતા જ મ્યુનિસિપલ કોર્પરેશનના અધિકારીઓ દોડતા થયા હતા અને સ્ટેચ્યુની સાફ સફાઇ કરાવી હતી.

ધારાસભ્યની ઓફિસ પાસેના સર્કલ પર જ રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન

અમદાવાદમાં હરિભાઇ ગોધાણી સર્કલ પાસે અલગ અલગ સ્ટેચ્યુ અને પ્રતિમાઓ રાખવામાં આવી છે. બાપુનગરના ભાજપના ધારાસભ્ય દિનેશ કુશવાહાની ઓફિસ નજીક આવેલા સર્કલ પર રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે અપમાજનક હરકત અને યોગા સ્ટેચ્યૂના ગળામાં દારૂની બોટલ લટકાવવામાં આવતા વિવાદ ઉભો થયો છે.

આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દોડતા થયા હતા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઉત્તર ઝોનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને ધ્યાને આ વાત આવતા તેમણે તાત્કાલિક અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની ટીમ ઘટનાસ્થળે મોકલી હતી અને સ્થળ પરથી આ વસ્તુઓને દૂર કરવામાં આવી હતી અને સ્ટેચ્યુની સાફ સફાઇ કરવામાં આવી હતી.

ભીડભાડવાળા અને ટ્રાફિકથી વ્યસ્ત જાહેર સર્કલ પર જ આ પ્રકારની હરકત અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા કરવામાં આવતા લોકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, આ હરકત કોઇ ગાંડા વ્યક્તિએ કરી હતી. બનાવની જાણ થયા બાદ આ તમામ વસ્તુઓ સ્ટેચ્યુ ઉપરથી ઉતારી લેવામાં આવી છે.

