સુરતમાં દશેરા પહેલા જાગ્યું આરોગ્ય વિભાગ, દશેરાના 3 દિવસ પહેલા ફાફડા-જલેબીના સેમ્પલ લીધા
સુરત મનપાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દશેરાના તહેવાર પહેલા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.
Published : October 18, 2026 at 3:48 PM IST
સુરતઃ તહેવાર આવે અને આરોગ્ય વિભાગ સક્રિય થાય, આવું જ કંઈક સુરત શહેરમાં જોવા મળી રહ્યું છે. સુરત મનપાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દશેરાના તહેવાર પહેલા ફરસાણની દુકાનો પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
વિજયાદશમી એટલે કે દશેરાના પર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, સુરતીઓમાં ફાફડા અને જલેબીની જયાફત માણવા માટે અત્યારથી જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દશેરાના દિવસે સુરતમાં ફાફડા અને જલેબીનું મોટા પ્રમાણમાં વેચાણ થતું હોવાથી ફરસાણની દુકાનોમાં પણ તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. બીજી તરફ તહેવારના દિવસોમાં ખાદ્યપદાર્થોની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે અને નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે કોઈ ચેડાં ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરત મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે.
દશેરાના તહેવાર પહેલા તપાસ
દશેરાના તહેવારને આડે હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો બાકી છે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ફાફડા અને જલેબી દશેરાના તહેવારમાં ખવાતા હોય છે. દશેરા પહેલા સુરત મનપાના આરોગ્ય વિભાગે ફરસાણની દુકાનો પર તપાસ હાથ ધરી હતી. ફરસાણની દુકાનો પરથી આરોગ્ય વિભાગની ટીમે ફાફડા અને જલેબી સહિતના ખાદ્ય પદાર્થોના નમૂના લીધા હતા અને તપાસ માટે મોકલી આપ્યા હતા.
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલી ફરસાણની દુકાનો અને ફાફડા-જલેબીના વિક્રેતાઓને ત્યાં સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન ફાફડા અને જલેબી ઉપરાંત તેને બનાવવામાં વપરાતા તળવાના તેલ, ચટણી તેમજ અન્ય કાચા માલના નમૂનાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. આ નમૂનાઓને ગુણવત્તાની ચકાસણી અને વિશ્લેષણ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
લેબોરેટરીના રિપોર્ટ બાદ થશે કાર્યવાહી
આ સમગ્ર કામગીરી અંગે ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર કામાક્ષીબેન સેલરે જણાવ્યું કે, દશેરાના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને ફાફડા અને જલેબીની સાથે ચટણી, તળવાના તેલ તેમજ આ ખાદ્યપદાર્થો તૈયાર કરવામાં વપરાતા કાચા માલના નમૂના લેવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. લેવામાં આવેલા નમૂનાઓને તપાસ માટે મોકલવામાં આવશે અને લેબોરેટરીના રિપોર્ટમાં કોઈ ક્ષતિ કે નિયમભંગ સામે આવશે તો સંબંધિત વેપારીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ભેળસેળિયા પર તંત્રની નજર
દશેરાના દિવસે સુરતીઓ મોટી સંખ્યામાં ફાફડા અને જલેબીની ખરીદી કરતા હોય છે. પરિવાર સાથે તહેવારની ઉજવણીમાં આ પરંપરાગત વાનગીઓનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. ત્યારે ખાદ્યપદાર્થોની ગુણવત્તા અંગે કોઈ બાંધછોડ ન થાય તે માટે આરોગ્ય વિભાગની તપાસ મહત્ત્વપૂર્ણ બની છે. ખાસ કરીને ફરસાણ બનાવવામાં વપરાતા તેલ, ચટણી અને કાચા માલની ગુણવત્તા ચકાસીને નાગરિકોને સુરક્ષિત ખાદ્યપદાર્થો મળી રહે તે દિશામાં તંત્ર દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
હાલમાં લેવામાં આવેલા નમૂનાઓના લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ખાદ્યપદાર્થોની ગુણવત્તા અંગે સ્પષ્ટતા થશે. જો તપાસમાં કોઈ ગેરરીતિ કે નિયમોનું ઉલ્લંઘન જણાશે તો જવાબદાર વેપારીઓ સામે નિયમ મુજબ પગલાં લેવામાં આવશે. દશેરા પહેલાં શરૂ કરાયેલી આ તપાસથી તહેવારના દિવસોમાં ખાદ્ય સુરક્ષા જાળવવા માટે આરોગ્ય વિભાગ સક્રિય બન્યું છે. હવે લેબોરેટરીના રિપોર્ટમાં શું સામે આવે છે અને તંત્ર દ્વારા આગળ કેવાં પગલાં લેવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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