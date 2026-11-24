જાણો, અમદાવાદની સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદીઓનું જીવન કેવું છે અને કેવા પ્રકારના કેદીઓને કામની સોંપણી કરાય છે?
અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલમાં આશરે 4100 કેદીઓ છે અને તેમની વચ્ચે શિસ્ત જાળવવી મોટો પડકાર, ગંભીર ગુનાના કેદીઓ નિરીક્ષણ થયા પછી તેમને કામની તક અપાય છે.
Published : November 24, 2026 at 1:39 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 2:12 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: જેલની ઊંચી દીવાલો પાછળ આખરે ચાલે છે શું? 4100 કેદીઓ એક જ જગ્યાએ રહેતા હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે શિસ્ત કેવી રીતે જળવાતી હશે? કોઈ કેદી નિયમ તોડે, બે કેદીઓ વચ્ચે ઝઘડો થાય કે કોઈ માનસિક તણાવમાં હોય ત્યારે જેલના અધિકારીઓ શું કરે છે? અને આટલી મોટી જેલનું સંચાલન કરતા SP માટે દરેક દિવસ કેવો પડકાર લઈને આવતો હશે? અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલની અંદરની દુનિયા બહારથી દેખાય છે તેના કરતાં ઘણી અલગ છે. અહીં એક તરફ પરિવારથી વિખૂટા પડેલા કેદીઓની વેદના, માનસિક તણાવ અને એકબીજા સાથે રહેવાના સંઘર્ષ છે, તો બીજી તરફ તેમને કામ શીખવીને પગભર બનાવવાના પ્રયાસો પણ થાય છે. ETV Bharat સાથેના ખાસ ઇન્ટરવ્યૂમાં જેલના SP ગૌરવ અગ્રવાલે જેલની વ્યવસ્થા, કેદીઓ સાથેનો વ્યવહાર, શિસ્ત જાળવવાના પડકારો અને તેમને કામ દ્વારા નવી દિશા આપવાના પ્રયાસો વિશે વાત કરી હતી.
4100 કેદીઓ વચ્ચે જેલની પોતાની એક અલગ દુનિયા
અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલમાં અંદાજે 4100 કેદીઓ છે. અહીં અલગ-અલગ ગુનાઓ અને સંજોગોમાં જેલમાં આવેલા લોકો રહે છે. કોઈ ગંભીર ગુનાના કેસમાં છે, તો કોઈ અન્ય પ્રકારના કેસમાં સજા ભોગવી રહ્યો છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં અલગ સ્વભાવ, વિચારધારા અને પરિસ્થિતિ ધરાવતા લોકોને એક જ વ્યવસ્થામાં રાખવા એ જેલ પ્રશાસન માટે મોટો પડકાર છે.
જેલની અંદર દરેક કેદીનો દિવસ એકસરખો હોતો નથી. પરિવારથી દૂર રહેવું, બહારની દુનિયા સાથેનો સંપર્ક મર્યાદિત થઈ જવો, પોતાના કેસ અને ભવિષ્યની ચિંતા કરવી જેવી બાબતો કેદીઓ માટે માનસિક રીતે પડકારરૂપ બની શકે છે. એક જ બેરેકમાં અનેક લોકો સાથે રહેતાં સ્વભાવ અને વિચારોના તફાવતને કારણે મતભેદો પણ ઊભા થાય છે. ક્યારેક નાની બાબતે બોલાચાલી થાય છે, તો ક્યારેક ઝઘડાની સ્થિતિ સર્જાય છે. આવા સંજોગોમાં પોતાની જાતને સંભાળવી અને જેલના નિયમોનું પાલન કરવું પણ કેદીઓ માટે એક અલગ સંઘર્ષ છે.
SP માટે માત્ર જેલ ચલાવવી નહીં, 4100 લોકો વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પડકાર
આટલી મોટી જેલમાં વ્યવસ્થા જાળવવી એટલે માત્ર દરવાજા, બેરેક અને સુરક્ષાની દેખરેખ રાખવી એટલું જ નહીં. કેદીઓની વર્તણૂક, તેમની વચ્ચેના મતભેદો, શિસ્તભંગની ઘટનાઓ અને રોજિંદી જરૂરિયાતો પર પણ ધ્યાન આપવું પડે છે.
ETV Bharat સાથેના ખાસ ઇન્ટરવ્યૂમાં SP ગૌરવ અગ્રવાલની કાર્યશૈલીનો એક મહત્ત્વનો પાસો સામે આવ્યો. કેદી ભૂલ કરે ત્યારે તેને માત્ર સજા આપવી એ જ એકમાત્ર રસ્તો નથી. તેમની ભૂલ સમજાવવી અને ફરી એવી સ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે પ્રયાસ કરવો પણ જરૂરી છે. આ માટે તેઓ ક્યારેક કેદીઓને પ્રેમથી સમજાવે છે, તો ક્યારેક ગુસ્સાથી પણ શિસ્તનું મહત્ત્વ સમજાવે છે. એટલે કે, જરૂરિયાત પ્રમાણે કડકાઈ અને સમજાવટ બંનેનો ઉપયોગ કરીને વ્યવસ્થા જાળવવાનો પ્રયાસ થાય છે.
જેલની અંદર દરેક વ્યક્તિ સાથે એકસરખો વ્યવહાર કરવો શક્ય નથી. કોઈ કેદીને સમજાવટની જરૂર હોય છે, તો કોઈને નિયમોનું પાલન કરાવવા કડક વલણ અપનાવવું પડે છે. કેદીઓ સાથે સંવાદ રાખવો અને તેમની વર્તણૂકને સમજવી એ પણ જેલ સંચાલનનો મહત્ત્વનો ભાગ છે.
ગંભીર ગુનાના કેદીઓનું પહેલાં નિરીક્ષણ, પછી કામની તક
જેલમાં દરેક કેદીને તરત જ કામ સોંપવામાં આવતું નથી. કેદી જેલમાં આવે ત્યારે તેની અગાઉની રોજગારી, કામનો અનુભવ, આવડત અને રસને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. તે કયું કામ સારી રીતે કરી શકે છે અને કયા કામમાં તેની રુચિ છે તેના આધારે જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવે છે.
ગંભીર ગુનાના કેસમાં આવેલા કેદીઓને શરૂઆતમાં અન્ય કેદીઓથી અલગ રાખવામાં આવી શકે છે. તેમના વર્તન અને શિસ્તનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ યોગ્ય જણાય તો તેમને કામની તક આપવામાં આવે છે. જેલમાં સુથારીકામ, વણાટ, બુક બાઇન્ડિંગ, હીરા ઘસવાનું કામ અને બેકરી જેવા વિભાગો કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત ભજીયા હાઉસ, સાડી અને ચણિયાચોળીમાં ભરતકામ, પેઇન્ટિંગ તથા બાઇક રિપેરિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ અને તાલીમ દ્વારા પણ કેદીઓને કામ શીખવાની તક મળે છે.
આ કામનો હેતુ માત્ર કેદીઓ પાસે સમય પસાર કરાવવાનો નથી. કામ દ્વારા તેઓ કોઈ કૌશલ્ય શીખે, પોતાની ક્ષમતા ઓળખે અને જેલમાંથી બહાર આવ્યા પછી રોજગાર મેળવી શકે તે દિશામાં પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.
કુશળ કેદીને રોજના ₹170 સુધી મહેનતાણું
ગુજરાતની જેલોમાં કેદીઓને તેમના કામની કુશળતા પ્રમાણે મહેનતાણું આપવામાં આવે છે. અગાઉની સરખામણીમાં મહેનતાણાના દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
- કુશળ કેદી: રોજના ₹170
- અર્ધકુશળ કેદી: રોજના ₹140
- બિનકુશળ કેદી: રોજના ₹110
અગાઉ આ દર અનુક્રમે ₹100, ₹80 અને ₹70 હતો. અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલના SP ગૌરવ અગ્રવાલના જણાવ્યા અનુસાર, એક વર્ષમાં 513 કેદીઓને કુલ ₹2.96 કરોડથી વધુનું મહેનતાણું ચૂકવવામાં આવ્યું છે. આ આંકડાની નાણાકીય વર્ષ અને ગણતરીના સમયગાળા સાથે અંતિમ પ્રકાશન પહેલાં પુષ્ટિ કરવી જરૂરી છે.
મહેનતાણામાંથી કેન્ટીનમાં ખરીદી, કેટલીક રકમ પરિવારને મોકલે છે
કેદીઓને કામના બદલામાં મળતું મહેનતાણું તેમની પોતાની જરૂરિયાતો માટે ઉપયોગી બને છે. મોટાભાગના કેદીઓ જેલની કેન્ટીનમાંથી જરૂરી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે આ રકમનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલાક કેદીઓ પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કર્યા બાદ બાકીની રકમ બચાવે છે અને પરિવારને પણ મોકલે છે.
કેદીઓ માટે આ આવકનું મહત્ત્વ માત્ર પૈસા પૂરતું નથી. પરિવારની આર્થિક જવાબદારીમાં પોતાનો ફાળો આપી શકવાની લાગણી પણ તેમને હિંમત આપે છે. પેરોલ, ફર્લો અથવા અન્ય મંજૂર રજા દરમિયાન બચાવેલી રકમનો ઉપયોગ પણ તેઓ કરી શકે છે.
CCTVથી લઈને ઇમરજન્સી બટન સુધી, સુરક્ષા પર નજર
4100 જેટલા કેદીઓ વચ્ચે શિસ્ત અને સુરક્ષા જાળવવા માટે જેલમાં વિવિધ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. દરેક બેરેકમાં CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે અને નિયમિત મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે. બેરેકની આસપાસ સ્ટાફની પણ વ્યવસ્થા હોય છે.
સારી વર્તણૂક ધરાવતા અને જવાબદારી નિભાવવા તૈયાર કેદીઓમાંથી પસંદગી કરીને તેમને વોર્ડર વોચમેન તરીકે પણ જવાબદારી આપવામાં આવે છે. દરેક બેરેકમાં ઇમરજન્સી બટનની વ્યવસ્થા છે. કોઈ કટોકટીની સ્થિતિ ઊભી થાય અને બટન દબાવવામાં આવે તો કંટ્રોલ રૂમમાં સંબંધિત બેરેકનો સંકેત મળે છે, જેથી સ્ટાફ તાત્કાલિક ધ્યાન આપી શકે.
કેદીઓ વચ્ચે ઝઘડો થાય અથવા શિસ્તભંગની ઘટના બને તો નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ફોન પર વાત કરવાની કે મુલાકાત લેવાની સુવિધા જેવા કેટલાક વિશેષાધિકારો પણ નિર્ધારિત સમય માટે અટકાવી શકાય છે.
જેલમાં બનેલી વસ્તુઓ હવે લોકો સુધી પહોંચે છે
કેદીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી વસ્તુઓને બહારના લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે જેલમાં જાહેર વેચાણ કેન્દ્રની વ્યવસ્થા છે. અહીં બેકરી સહિત વિવિધ વિભાગોમાં તૈયાર થયેલી વસ્તુઓનું વેચાણ કરવામાં આવે છે. આથી કેદીઓના કામને બજાર મળે છે અને તેમને બનાવેલી વસ્તુઓની કિંમત પણ સમજાય છે.
આ ઉપરાંત RTO સર્કલ પાસે ભજીયા હાઉસ શરૂ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. ત્યાં એક કિઓસ્ક દ્વારા જેલમાં તૈયાર થતી વસ્તુઓનું વેચાણ કરવાની યોજના છે. આ પ્રયાસથી કેદીઓ દ્વારા તૈયાર થતી વસ્તુઓ વધુ લોકો સુધી પહોંચે અને તેમની આવડતને રોજગાર સાથે જોડવાની તક મળે તેવો હેતુ છે.
જેલમાં સુથારીકામ શીખ્યા, હવે પોતાનું ફર્નિચર વર્કશોપ ચલાવે છે
જેલમાં મળેલી તાલીમ કેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે તેનું ઉદાહરણ જગદીશભાઈની કહાનીમાં જોવા મળે છે. જેલમાં હતા ત્યારે તેમણે સુથારીકામ શીખ્યું હતું. લાકડાના કામની સમજ અને ફર્નિચર બનાવવાની આવડત તેમણે ત્યાં જ વિકસાવી.
જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ આ કૌશલ્યને રોજગારનું માધ્યમ બનાવ્યું. આજે તેઓ પોતાનું ફર્નિચર વર્કશોપ ચલાવે છે. ઘર અને ઓફિસ માટે ફર્નિચરના ઓર્ડર લે છે અને પોતાની મહેનતથી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે.
તેમના માટે જેલમાં શીખેલું કામ માત્ર એક તાલીમ નહોતું, પરંતુ બહાર આવ્યા બાદ ફરીથી જીવન શરૂ કરવાની તક બની ગયું. પોતાની આવડતના આધારે કામ મળતાં તેઓ પરિવારને આર્થિક રીતે ટેકો આપી શકે છે અને આત્મનિર્ભર બન્યા છે.
ફરસાણ બનાવવાનું શીખ્યા, હવે પોતાની દુકાનમાં રોજ ગ્રાહકો આવે છે
રમેશભાઈની કહાની પણ જેલમાં મળેલી તાલીમના મહત્ત્વને દર્શાવે છે. જેલમાં તેમણે રસોઈ અને ફરસાણ બનાવવાનું કામ શીખ્યું હતું. બહાર આવ્યા બાદ આ જ આવડતના આધારે પોતાની ફરસાણની દુકાન શરૂ કરી.
આજે તેમની દુકાનમાં રોજ ગ્રાહકો આવે છે. તહેવારો દરમિયાન પણ ફરસાણની માગ રહે છે. જેલમાં શીખેલી કળા તેમના માટે રોજગારનું સાધન બની અને જીવનમાં નવી શરૂઆત કરવાનો આધાર બની.
જગદીશભાઈ અને રમેશભાઈની કહાની દર્શાવે છે કે જેલમાં શીખેલું કૌશલ્ય બહારની દુનિયામાં પણ ઉપયોગી બની શકે છે. યોગ્ય તક અને મહેનત મળે તો વ્યક્તિ પોતાની આવડતના આધારે ફરીથી પગભર થઈ શકે છે.
જેલની અંદરની વ્યવસ્થા: શિસ્ત, જવાબદારી અને સુધારાનો પ્રયાસ
અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલની અંદરની જિંદગીમાં અનેક સ્તરે પડકારો છે. એક તરફ કેદીઓની માનસિક સ્થિતિ, પરિવારથી વિખૂટા રહેવાની વેદના અને એકબીજા સાથે રહેવાના મતભેદો છે, તો બીજી તરફ જેલ પ્રશાસન સામે આટલી મોટી સંખ્યામાં કેદીઓ વચ્ચે શિસ્ત અને સુરક્ષા જાળવવાની જવાબદારી છે. SP ગૌરવ અગ્રવાલ માટે આ કામમાં કડકાઈની સાથે સમજાવટ, સંવાદ અને દરેક પરિસ્થિતિને સંભાળવાની સમજણ પણ જરૂરી બને છે.
જેલની અંદર કામની ફાળવણીથી લઈને મહેનતાણાની ચુકવણી, સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને કેદીઓના વર્તન પર નજર રાખવા સુધીની કામગીરી સતત ચાલતી રહે છે. આ વ્યવસ્થામાં કેદીઓને કામ શીખવાની તક આપવી એ પણ એક મહત્ત્વનો ભાગ છે. કારણ કે જેલમાં રહેલો સમય માત્ર પસાર કરાવવો નહીં, પરંતુ બહાર આવ્યા પછી વ્યક્તિ પોતાની રીતે જીવન શરૂ કરી શકે તે માટે ઉપયોગી બનાવવો પણ જરૂરી છે.
આમ, અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલની ચાર દીવાલો પાછળ એકસાથે અનેક પડકારો અને પ્રયાસો ચાલે છે. કેદીઓ માટે અહીંનો સમય માનસિક સંઘર્ષ અને શિસ્તની કસોટી છે, જ્યારે જેલ પ્રશાસન માટે હજારો લોકો વચ્ચે વ્યવસ્થા જાળવવાની સતત જવાબદારી છે. આ બંને વચ્ચે કામ અને તાલીમની વ્યવસ્થા એક એવી કડી બને છે, જે કેદીઓને પોતાની ભૂતકાળની પરિસ્થિતિથી આગળ વધીને ભવિષ્ય માટે કંઈક નવું શીખવાની તક આપે છે.
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