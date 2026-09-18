સોનાવાલા હોસ્પિટલની સરપ્રાઈઝ વિઝિટે પહોંચ્યા ધારાસભ્ય ખુદ ચોંકી ગયા, દવાની બોટલમાંથી જીવાતો મળી!
બોટાદ જિલ્લાની સિવિલનો દરજ્જો ધરાવતી સોનાવાલા હોસ્પિટલમાં દવા વેચતી ફાર્મસી કંપનીની ઘોર બેદરકારી
Published : September 18, 2026 at 9:44 PM IST
બોટાદ: જિલ્લાની સોનાવાલા હોસ્પિટલમાં ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા દ્વારા સરપ્રાઈઝ વિઝીટ કરવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓને સફરજન, કેળા અને દાડમ સહિતના ફળોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં હોસ્પિટલની અંદર દવાઓ વેચતી કંપની દવાની બોટલમાંથી જીવાત મળી આવતા ધારાસભ્ય ખુદ ચોંકી ગયા હતા. તેમણે આ બાબતે હોસ્પિટલ તંત્રને એક્શન લેવા માટે સૂચના આપી હતી.
સરપ્રાઈઝ વિઝીટ દરમિયાન હોસ્પિટલની આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓ અને સ્ટાફની સ્થિતિની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. બોટાદની સિવિલ હોસ્પિટલનો દરજ્જો પ્રાપ્ત સોનાવાલા હોસ્પિટલમાં સીએચસી કક્ષાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે, હોસ્પિટલમાં અપૂરતું ડોક્ટર મહેકમ, મેડિકલ સ્ટાફની અછત તેમજ સાધન-સુવિધાઓની અછત જોવા મળી હતી. હોસ્પિટલના બિલ્ડિંગનું રીનોવેશન કરી અન્ય વોર્ડ માટે તેનો ઉપયોગ કરવા ધારાસભ્ય દ્વારા સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ ઉપરાંત હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને આપવામાં આવતી દવાઓને લઈને પણ ગંભીર બાબત સામે આવી છે. આન ફાર્માની સીલ પેક દવાની બોટલમાંથી જીવજંતુઓ મળી આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. દવાની બોટલમાંથી જીવજંતુ મળી આવતા દવાની ગુણવત્તા અંગે સવાલો ઉભા થયા છે. સમગ્ર મામલે દવાઓના સેમ્પલ લેબોરેટરીમાં મોકલી ગુણવત્તાની ચકાસણી કરાવી રિપોર્ટ મેળવવા ધારાસભ્ય દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.
સોનાવાલા હોસ્પિટલના ઇન્ચાર્જ સીડીએમઓ ડો,મંથન ત્રિવેદી દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી કે ધારાસભ્યની સૂચના મુજબ આન ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીની દવામાં જીવાત હોવાનું સામે આવ્યું હોવાથી gmscl દ્વારા દવાઓની ખરીદી થતી હોય તેઓને રિપોર્ટ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ દવા કોઈ સ્ટોરેજ ફેસીલીટી કે અન્ય કારણોસર ખરાબ થઈ હોય તેવું નથી. પરંતુ દવાઓ સીલપેક હોય છે અને આ દવા માંથી જીવાત નીકળી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
સમગ્ર હકીકત અંગે બોટાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને આરોગ્ય વિભાગ લોકોની સુખાકારી માટે બિલ્ડીંગ ને મરામત કરી ઉપયોગમાં લેવા લાયક બનાવે તેમજ ગરીબ દર્દીઓને આપવામાં આવતી દવાઓની ગુણવત્તા સુધારવામાં આવે ખરાબ દવા આવતી હોય તેવી એજન્સીઓ અંગે રિપોર્ટ કરવા ધારાસભ્ય દ્વારા સૂચન કરાયું હતું.
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