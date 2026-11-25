શ્વાસ ચડે એટલે તરત ઈન્હેલર? ખોટી ટેવ પડી શકે છે ભારે, જાણો સાચી પદ્ધતિ
ઈન્હેલર લીધા બાદ આશરે 10 સેકન્ડ સુધી શ્વાસ રોકી રાખવો જરૂરી છે, બાળકો અને સગર્ભા મહિલાઓએ ડૉક્ટરની સલાહ વગર ઈન્હેલર શરૂ કે બંધ કરવું નહીં.
Published : November 25, 2026 at 2:17 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: શ્વાસ ચડે એટલે તરત ઈન્હેલરનો ઉપયોગ કરવાની ટેવ તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે! અસ્થમા અને શ્વાસની બીમારીમાં રાહત આપતું ઈન્હેલર જો યોગ્ય સલાહ અને પદ્ધતિ વગર વાપરવામાં આવે તો ફાયદાને બદલે નુકસાન પણ કરી શકે છે. અનેક લોકો મેડિકલ સ્ટોર પરથી પોતાની રીતે ઈન્હેલર ખરીદીને તેનો નિયમિત ઉપયોગ શરૂ કરી દે છે. કેટલાક દર્દીઓ તો શરદી કે ગળામાં દુખાવો થાય ત્યારે પણ ઈન્હેલરનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ દરેક પ્રકારની શ્વાસની તકલીફ માટે ઈન્હેલર જરૂરી નથી.
સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદના રેસ્પિરેટરી મેડિસિન વિભાગનાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડૉ. ભારતી ઇટાલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ઈન્હેલરનો ખોટો ઉપયોગ નુકસાનકારક બની શકે છે અને ખાસ કરીને સ્ટીરોઈડ ઈન્હેલર ડૉક્ટરની સલાહ વગર લેવાથી મોઢામાં ફંગલ ઈન્ફેક્શન, ચાંદા, ગળામાં બળતરા અને અવાજમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
ઈન્હેલરના ઓવરયુઝથી વધી શકે હૃદયના ધબકારા
ઈન્હેલરમાં મુખ્યત્વે MDI એટલે કે મીટર ડોઝ ઈન્હેલર અને ડ્રાય પાવડર ઈન્હેલરનો સમાવેશ થાય છે. આ દવા સીધી ફેફસાં સુધી પહોંચે છે, જેના કારણે ઓછી માત્રામાં અસરકારક સારવાર મળે છે. જોકે, ઈન્હેલરના પણ કંટ્રોલર અને રિલીવર એમ બે પ્રકાર હોય છે. કંટ્રોલર ઈન્હેલર નિયમિત ઉપયોગ માટે હોય છે, જ્યારે રિલીવર ઈન્હેલર અચાનક શ્વાસ ચડે ત્યારે રાહત આપે છે. પરંતુ રિલીવર ઈન્હેલરનો વારંવાર અને વધુ પડતો ઉપયોગ કરવાથી હૃદયના ધબકારા વધી શકે છે, હાથમાં ધ્રુજારી આવી શકે છે અને શ્વાસની બીમારી પણ નિયંત્રણ બહાર જઈ શકે છે.
ઈન્હેલર લેવાની ખોટી રીત પણ બની શકે નુકસાનનું કારણ
ઘણા દર્દીઓ ઈન્હેલરનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ તેની સાચી પદ્ધતિ જાણતા નથી. ઈન્હેલર લેતી વખતે ઝડપથી શ્વાસ લેવો અથવા દવા લીધા પછી શ્વાસ રોકી ન રાખવો એ સામાન્ય ભૂલો છે. યોગ્ય રીતે દવા ફેફસાં સુધી ન પહોંચે તો સારવારની અસર ઘટી શકે છે. ડૉક્ટર ભારતી ઇટાલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ઈન્હેલર લેતી વખતે યોગ્ય રીતે ધીમેથી શ્વાસ લેવો અને દવા લીધા બાદ આશરે 10 સેકન્ડ સુધી શ્વાસ રોકી રાખવો જરૂરી છે.
બાળકો અને સગર્ભા મહિલાઓએ ખાસ સાવચેતી રાખવી
બાળકો, વૃદ્ધો અને સગર્ભા મહિલાઓ પણ ઈન્હેલરનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ જ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બાળકો અને વૃદ્ધો માટે સ્પેસરનો ઉપયોગ વધુ અસરકારક બની શકે છે. જ્યારે સગર્ભા મહિલાઓએ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પોતાની રીતે ઈન્હેલર બંધ ન કરવું જોઈએ, કારણ કે શ્વાસની બીમારી નિયંત્રણમાં ન રહે તો માતા અને બાળક બંનેના સ્વાસ્થ્ય પર અસર થઈ શકે છે.
ઈન્હેલરથી થતી આડઅસરથી બચવા માટે તેનો ઉપયોગ પોતાની રીતે શરૂ કરવો કે બંધ કરવો યોગ્ય નથી. ઈન્હેલરની આદત પડી જાય છે એ માન્યતા ખોટી છે, પરંતુ ખોટી દવા, ખોટો ડોઝ અને વારંવારનો બિનજરૂરી ઉપયોગ જોખમી બની શકે છે. ખાસ કરીને રિલીવર ઈન્હેલર લીધા પછી પણ શ્વાસમાં રાહત ન મળે તો વારંવાર ઈન્હેલર લેવાને બદલે તાત્કાલિક તબીબી સારવાર લેવી જરૂરી છે. શ્વાસની બીમારીમાં બેદરકારી જીવલેણ બની શકે છે, તેથી ઈન્હેલરનો ઉપયોગ માત્ર ડૉક્ટરની સલાહ અને યોગ્ય માર્ગદર્શન હેઠળ જ કરવો જોઈએ.
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