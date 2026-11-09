દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલામાં જામ્યું "યુદ્ધ', વર્ષોથી ચાલી આવતી પારંપરિક ઉજવણી આજે પણ અકબંધ
દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલાના દેવડા ગેટ વિસ્તારમાં યુવાનો દ્વારા રમાતા આ પરંપરાગત યુદ્ધને નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે છે.
Published : November 9, 2026 at 1:17 PM IST
અમરેલી: સમગ્ર દેશમાં દિવાળીના પર્વની રાત્રે લોકો આતશબાજી અને રંગબેરંગી ફટાકડા ફોડીને પ્રકાશના પર્વની ઉજવણી કરતા હોય છે, ત્યારે અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલામાં દિવાળીની ઉજવણીની રીત જ કંઈક અનોખી જોવા મળે છે. અહીં શિવાકાશીના મોંઘા ફટાકડાઓને બદલે વર્ષો જૂની રજવાડા સમયની પરંપરા મુજબ ઈંગોરિયા અને કોકડાનું યુદ્ધ ખેલાય છે. દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલાના દેવડા ગેટ વિસ્તારમાં યુવાનો દ્વારા રમાતા આ પરંપરાગત યુદ્ધને નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે છે.
સાવરકુંડલાની આ અનોખી પરંપરા પાછળ ઐતિહાસિક લોકસંસ્કૃતિ જોડાયેલી છે. વર્ષો પહેલાં સાવર અને કુંડલા એમ બે અલગ ગામ હતાં. બંને ગામની વચ્ચે નાવલી નદી આવેલી છે. નદીની એક તરફ સાવર અને બીજી તરફ કુંડલા ગામ આવેલું હતું. રજવાડા સમયથી દિવાળીની રાત્રે બંને ગામના યુવાનો સામસામે ઈંગોરિયાના યુદ્ધમાં ઉતરતા હતા. સમય જતાં બંને ગામ એક થઈને સાવરકુંડલા નગર બન્યું, પરંતુ આ પરંપરા આજે પણ જીવંત રહી છે. હવે આ યુદ્ધ દેવડા ગેટ વિસ્તારમાં યોજાય છે.
આ યુદ્ધમાં અગાઉ ઈંગોરિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, પરંતુ સમય જતાં ઈંગોરિયાનાં વૃક્ષો ઘટતાં આ પરંપરાગત ફળ લુપ્ત થવાના આરે પહોંચ્યું છે. તેના સ્થાને હવે કોકડાનો ઉપયોગ કરીને યુવાનો આ પરંપરાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. ઈંગોરિયા અને કોકડામાં કોલસો, ગંધક અને સુરોખાર જેવા પદાર્થોથી તૈયાર કરવામાં આવતો પરંપરાગત દારૂગોળો ભરવામાં આવે છે. જેના કારણે દિવાળીની રાત્રે સામસામે આગના તણખા અને ધડાકા સાથે યુદ્ધ જેવો માહોલ સર્જાય છે.
દિવાળીની રાત્રે દેવડા ગેટ વિસ્તારમાં જાણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હોય તેવાં દૃશ્યો સર્જાય છે. બંને તરફના યુવાનો સામસામે ઈંગોરિયા અને કોકડા ફેંકીને આ પરંપરાગત યુદ્ધમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે. યુવાનોના ઉત્સાહ અને ઈંગોરિયાના ધડાકાઓથી સમગ્ર વિસ્તાર ગુંજી ઊઠે છે. આ દૃશ્ય જોવા માટે માત્ર અમરેલી જિલ્લો જ નહીં, પરંતુ સુરત, અમદાવાદ, ભાવનગર અને વડોદરા જેવા શહેરોમાંથી પણ લોકો ખાસ સાવરકુંડલા આવે છે.
આમ, આધુનિક યુગમાં જ્યારે દિવાળીની ઉજવણી મોંઘા અને આધુનિક ફટાકડાઓ સાથે થતી થઈ છે, ત્યારે સાવરકુંડલાના યુવાનો વર્ષો જૂની રજવાડા સમયની આ અનોખી પરંપરાને જાળવી રાખીને પોતાની આગવી ઓળખ જીવંત રાખી રહ્યા છે. દિવાળીની રાત્રે યોજાતું ઈંગોરિયા યુદ્ધ આજે સાવરકુંડલાની લોકસંસ્કૃતિ, પરંપરા અને ઓળખનું પ્રતીક બની ગયું છે.