ઇન્ફ્લુએન્સર મેડ સંધુ હત્યા કેસઃ અમદાવાદથી પકડાયો મુખ્ય શૂટર, કુલ 6 આરોપીઓની ધરપકડ
ઇન્ફ્લુએન્સર મેડ સંધુ હત્યા કેસમાં મુખ્ય શૂટર પરમિંદરસિંહ કાકાની અમદાવાદથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : October 9, 2026 at 2:46 PM IST
અમૃતસર: સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર મેડ સંધુની હત્યાના કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ માહિતી સામે આવી છે. અમૃતસર પોલીસે આ કેસ સાથે સંકળાયેલા કુલ છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. અમૃતસરના પોલીસ કમિશનર હરમનબીરસિંહ ગિલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન તમામ વિગતો આપી અને અનેક ખુલાસા કર્યા હતા.
મુખ્ય શૂટરની અમદાવાદથી ધરપકડ
પોલીસ કમિશનર હરમનબીરસિંહ ગિલના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસના મુખ્ય શૂટર પરમિંદરસિંહ ઉર્ફે કાકાની અમદાવાદથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અમૃતસર પોલીસની એક ટીમ તેને પાછો લાવવા માટે ગઈ છે. તેને પૂછપરછ માટે અહીં લાવવામાં આવશે, ત્યારબાદ હત્યા પાછળના કારણો અને સમગ્ર કાવતરા અંગે વધુ ખુલાસા થવાની અપેક્ષા છે.
આ કેસમાં સામેલ મુખ્ય શૂટર પરમિંદરસિંહ કાકા જલંધરના લોહિયાં વિસ્તારનો રહેવાસી છે. તપાસ દરમિયાન પોલીસને જાણવા મળ્યું હતું કે , ગુનો આચર્યા બાદ મુખ્ય શૂટર અમદાવાદ ભાગી ગયો હતો. પોલીસે વીડિયો કોલ દ્વારા તેની પૂછપરછ કરી છે. તેવું પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું.
"નાણાંની લેવડદેવડ પણ થઈ હતી"
કમિશનર હરમનબીરસિંહ ગિલે જણાવ્યું કે, તપાસમાં પરમિંદરસિંહ કાકાના ભાઈ અમનદીપના ખાતામાં લગભગ ₹16,000 ટ્રાન્સફર થયા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ રકમ વિવિધ ખાતાઓમાંથી જમા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, અમનદીપની પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસને અનેક મહત્વપૂર્ણ કડીઓ મળી હતી.
પોલીસના કહેવા મુજબ, અમનદીપ તેના ભાઈના સંપર્કમાં હતો. તપાસ દરમિયાન એક કોડ અને ચોક્કસ સ્થળ અંગેની માહિતી પણ સામે આવી હતી, જેના આધારે પોલીસ મુખ્ય શૂટર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહી હતી. "તે અમદાવાદમાં હાજર વ્યક્તિઓના સતત સંપર્કમાં પણ હતો.
હત્યા પહેલાં આરોપીઓએ કરી હતી રેકી
ઉલ્લેખનીય છે કે, પોલીસે આ કેસના સંબંધમાં બલરાજસિંહ 'બંટી' ખલચિયનની પણ ધરપકડ કરી છે. પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, "મેડ સંધુ સાથે સંકળાયેલી ઘટના પહેલાં બલરાજે લગભગ બેથી ત્રણ દિવસ સુધી રેકી કરી હતી. પોલીસે તરનતારનના રહેવાસી બલજિંદરસિંહ અને આ કેસ સાથે સંકળાયેલા અન્ય આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે, પ્રવીણ લોહિયાને હથિયારો પૂરા પાડ્યા હતા."
મુખ્ય શૂટર અને ગોલ્ડી ધિલ્લોન વચ્ચે સીધો સંપર્ક'
પોલીસ કમિશનરના કહેવા મુજબ, તપાસમાં મુખ્ય શૂટર અને ગોલ્ડી ધિલ્લોન વચ્ચે સીધો સંબંધ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પોલીસનું કહેવું છેકે, આ જોડાણની વધુ તપાસ કરી રહી છે અને ગેંગ સાથે સંકળાયેલી અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જેની ભૂમિકા આ બાબતમાં સામે આવશે, તેની પણ ધરપકડ કરવામાં આવશે. મેડ સંધુની હત્યામાં .30 બોરના હથિયારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસને લગભગ ચાર હથિયારો અંગે માહિતી મળી છે અને તેઓ તેને જપ્ત કરવા માટે પગલાં લઈ રહી છે; એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે ગુનાને અંજામ આપવા માટે બે મોટરસાયકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
અન્ય એક શૂટરની પણ ખુલી સંડોવણી
કમિશનર હરમનબીર સિંહ ગિલે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં અન્ય એક શૂટરની સંડોવણી સામે આવી છે અને પોલીસ તેની ધરપકડ કરવા માટે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
શું હતો હત્યા પાછળનો હેતુ?
મેડ સંધુની હત્યા પાછળનો મુખ્ય હેતુ અને કાવતરું કેવી રીતે ઘડવામાં આવ્યું તેની વિગતો આરોપીઓની પૂછપરછ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદમાં અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓ અંગે પણ માહિતી મળી છે; આ કેસ સાથે તેમનો કોઈ સંબંધ છે કે કેમ? તે જાણવા માટે તેમની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
125 કિલોમીટરના રૂટ પર CCTVની તપાસ
પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, ઇન્ફ્લુએન્સર મેડ સંધુની હત્યાની તપાસ દરમિયાન પોલીસે લગભગ 125 કિલોમીટરના રૂટ પર લાગેલા CCTV કેમેરાની તપાસ કરી હતી. ઘટના બાદ પોલીસે આરોપીઓની હિલચાલ અને ભાગી છૂટવાના માર્ગને ટ્રેસ કરવા માટે CCTV ફૂટેજની ઝીણવટભરી તપાસ કરી હતી. અત્યાર સુધીની તપાસના આધારે છ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને બાકીના શંકાસ્પદોને પકડવા તથા વપરાયેલા હથિયારો જપ્ત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.
આ પણ વાંચોઃ