રાજકોટમાં દિવાળી પહેલા મોંઘવારીનો માર, સિંગતેલના ભાવ 3000 ને પાર
એક તો આ વર્ષે વરસાદ ઓછો થવાના કારણે મગફળીના ઉત્પાદનને અસર થઈ છે, અને બીજું નવી મગફળીની આવક હજુ બજારમાં પૂરતા પ્રમાણમાં શરૂ થઈ નથી.
Published : October 16, 2026 at 6:27 PM IST
રાજકોટ: તહેવારો ટાણે જ સામાન્ય માણસના રસોડા પર મોંઘવારીનો માર પડ્યો છે. દિવાળી પહેલા જ ખાદ્યતેલના ભાવમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને ગુજરાતીઓના રસોડાનું મુખ્ય તેલ ગણાતા સિંગતેલના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે.
રાજકોટના ખાદ્યતેલ બજારમાં હાલ 15 કિલોના સિંગતેલના ડબ્બાના ભાવે રૂ. 3000 ની સપાટી વટાવી દીધી છે. બજારમાં હાલ સિંગતેલનો ડબ્બો રૂ. 3000 થી લઈને રૂ. 3080 સુધી વેચાઈ રહ્યો છે. છેલ્લા એક મહિનામાં જ સિંગતેલના ભાવમાં રૂ. 150 થી 200 નો વધારો નોંધાયો છે, જેના કારણે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે.
માત્ર સિંગતેલ જ નહીં, પરંતુ અન્ય ખાદ્યતેલોના ભાવ પણ વધ્યા છે. હાલ બજારમાં કપાસિયા તેલનો ડબ્બો રૂ. 2620 થી 2680 ની આસપાસ મળી રહ્યો છે, જ્યારે પામતેલનો ભાવ રૂ. 2315 થી 2320 સુધી પહોંચ્યો છે. તહેવારોની સિઝનમાં ખાદ્યતેલની માંગ વધી હોવાના કારણે ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.
વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ભાવ વધારા પાછળ બે મુખ્ય કારણો જવાબદાર છે. એક તો આ વર્ષે વરસાદ ઓછો થવાના કારણે મગફળીના ઉત્પાદનને અસર થઈ છે, અને બીજું નવી મગફળીની આવક હજુ બજારમાં પૂરતા પ્રમાણમાં શરૂ થઈ નથી. જૂનો સ્ટોક ખતમ થવા આવ્યો છે અને નવો માલ ન આવતા બજારમાં અછત જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના કારણે ભાવ વધી રહ્યા છે.
આગામી દિવસોમાં દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે નાસ્તા અને મીઠાઈઓ બનાવવા માટે તેલની માંગમાં હજુ વધારો થવાની શક્યતા છે. ત્યારે વેપારીઓનું માનવું છે કે દિવાળી સુધી ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો થવાની કોઈ શક્યતા દેખાઈ રહી નથી. ઉલટાનું માંગ વધતા ભાવમાં હજુ પણ થોડો વધારો થઈ શકે છે.
ખાદ્યતેલના વેપારી કિરીટ શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે વરસાદ ઓછો થવાના કારણે મગફળીના ઉત્પાદનને અસર થઈ છે, અને બીજું નવી મગફળીની આવક હજુ બજારમાં પૂરતા પ્રમાણમાં શરૂ થઈ નથી. જૂનો સ્ટોક ખતમ થવા આવ્યો છે અને નવો માલ ન આવતા બજારમાં અછત જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના કારણે ભાવ વધી રહ્યા છે.
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