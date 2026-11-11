વિજાપુર પંથકમાં દિવેલાના પાક પર લૂમકડી ઈયળનો કહેર: ખેડૂતોને કરોડોનું નુકસાન, સરકાર પાસે રાહત પેકેજની અપેક્ષા
દસ ગામોમાં આઠથી દસ હજાર વીઘામાં નુકસાન, એક વીઘે વીસથી પચીસ હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ
Published : November 11, 2026 at 5:25 PM IST
વિજાપુર: ઉત્તર ગુજરાતનો મહેસાણા જિલ્લો અને ખાસ કરીને વિજાપુર તાલુકો ખેતી ક્ષેત્રે અગ્રેસર માનવામાં આવે છે. વિજાપુર તાલુકાને દિવેલા (એરંડા) ના પાકનું મોટું હબ ગણવામાં આવે છે. દર વર્ષે અહીંના ખેડૂતો મોટા પ્રમાણમાં દિવેલાનું વાવેતર કરે છે અને સારી ઉપજ મેળવે છે. પરંતુ આ વર્ષે વિજાપુર તાલુકાના ખેડૂતો પર જાણે આભ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વિજાપુર પંથકમાં ઊભા કરાયેલા દિવેલાના પાકમાં ભયંકર 'લૂમકડી ઈયળ' નો ઉપદ્રવ જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોનો તૈયાર થવા આવેલો પાક નષ્ટ થઈ રહ્યો છે.
ખેડૂતોની મહિનાઓની મહેનત અને મોટો ખર્ચો માત્ર ગણતરીના દિવસોમાં જ માટીમાં મળી ગયો છે. જ્યારે પાક ચારથી પાંચ ફૂટ જેટલો મોટો થઈ ગયો હોય અને તેમાં લૂમકડી ઈયળ પડે છે, ત્યારે આ ઈયળ રાતોરાત આખા ખેતરનો સફાયો કરી નાખે છે. સવારે ખેતરમાં લૂમકડી ઈયળ દેખાય અને બીજા દિવસે ખેડૂત જાય ત્યારે ખેતરના છોડના તમામ પાંદડાઓ ઈયળ ખાઈ ગઈ હોય છે અને છોડ સુકાઈ ગયો હોય તેવી વરવી પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે. આ ભયાનક ઉપદ્રવના કારણે ખેડૂતો પાયમાલ થવાના આરે આવીને ઊભા છે.
10 ગામોમાં એરંડાનો પાક ખલાસ
સ્થાનિક ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, વિજાપુર અને તેની આજુબાજુના લગભગ 10 જેટલા ગામોમાં આ ઈયળનો ત્રાસ અસહ્ય બની ગયો છે. અંદાજિત 8 થી 10 હજાર વીઘા જમીનમાં વાવેતર કરાયેલા દિવેલાના પાકમાં આ રોગ ફેલાઈ ચૂક્યો છે. ખેડૂતોએ પાકને બચાવવા માટે ત્રણથી ચાર વખત અલગ અલગ જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કર્યો હોવા છતાં, આ જીવાત પર કોઈ જ કંટ્રોલ મેળવી શકાયો નથી. જ્યાં સુધી દવાની અસરથી સામાન્ય કંટ્રોલ આવે, ત્યાં સુધીમાં તો આખો પાક ખલાસ થઈ ચૂક્યો હોય છે. ખેડૂતોને પ્રતિ વીઘે 20 થી 25 હજાર રૂપિયા જેટલો જંગી ખર્ચો થયો હોવાથી, હવે તેઓ મોટા આર્થિક સંકટમાં મુકાઈ ગયા છે.
આ ગંભીર સમસ્યા અંગે વિજાપુર એપીએમસી (APMC) ના ચેરમેને પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તાર પહેલેથી જ દિવેલાનું હબ છે અને હાલ ખેડૂતો માથે મોટી આફત આવી છે. આ બાબતે સ્થાનિક ધારાસભ્ય ડૉ. સી.જે. ચાવડા મારફતે તેમજ કલેક્ટર અને સરકાર સ્તરે પણ યોગ્ય રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. અગાઉ ચોમાસા દરમિયાન અતિવૃષ્ટિ અને ખરાબ હવામાનને કારણે ખેડૂતોએ સહન કરેલા નુકસાન બાદ, હવે રોકડિયા પાકમાં આટલું મોટું નુકસાન ખેડૂતોની કમર તોડી નાખશે.
આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં હવે વિજાપુરના ખેડૂતો રાજ્ય સરકાર સમક્ષ આશાભરી મીટ માંડીને બેઠા છે. સરકાર વહેલી તકે સર્વે કરાવીને ખેડૂતો માટે કોઈ વિશેષ આર્થિક રાહત પેકેજની જાહેરાત કરે તેવી માંગ ઉઠી છે, જેથી ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાનીમાંથી થોડી રાહત મળી શકે અને તેઓ ફરીથી પોતાના પગ પર ઊભા રહી શકે.
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