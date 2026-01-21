મહેસાણાના ઇન્દ્રાડમાં ભૂગર્ભ જળમાં કેમિકલનું ઝેર ભેળવાયું, બોરવેલમાંથી લાલ પાણી નીકળતા લોકોમાં ભયનો માહોલ
મહેસાણા જિલ્લાના કડીનું ઇન્દ્રાડ પ્રદૂષણના ભરડામાં, ખેતરોના બોરવેલ ચાલુ કરતા તેમાંથી લાલ રંગનું કેમિકલયુક્ત પાણી નીકળે છે
Published : January 21, 2026 at 5:07 PM IST
કડી: મહેસાણા જિલ્લાના કડીનું ઇન્દ્રાડ પ્રદૂષણના ભરડામાં ભરાયું છે. ગામની સીમમાં આવેલી કેમિકલ કંપનીઓ દ્વારા છોડવામાં આવતા ઝેરી પ્રદૂષણને કારણે ખેતરોમાં ઉભા પાક બળી રહ્યા છે. ભૂગર્ભ જળ એટલી હદે દૂષિત થઇ ગયા છે કે બોરવેલમાંથી હવે પાણીને બદલે લાલ રંગનું ઝેરી કેમિકલ નીકળી રહ્યું છે.
ઇન્દ્રાડ ગામ પ્રદૂષણના ભરડામાં
કડી તાલુકાના ઈન્દ્રડ ગામની આસપાસ અનેક ઔદ્યોગિક એકમો આવેલા છે. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે આ કેમિકલ કંપનીઓ દ્વારા પ્રોસેસ કર્યા વિનાનું દૂષિત પાણી સીધું જ જમીનમાં ઉતારવામાં આવે છે, જેના પરિણામે ગામના ભૂગર્ભ જળ સ્તર ગંભીર રીતે પ્રદૂષિત થયા છે. સ્થિતિ એવી છે કે ખેતરોના બોરવેલ ચાલુ કરતા તેમાંથી લાલ રંગનું કેમિકલયુક્ત પાણી નીકળે છે. આ પાણી ખેતી માટે તો બિનઉપયોગી છે જ, પરંતુ પશુપાલન માટે પણ જીવલેણ સાબિત થઈ રહ્યું છે.
DDOની મુલાકાત બાદ તંત્ર હરકતમાં
તાજેતરમાં તારીખ 15 જાન્યુઆરીના રોજ મહેસાણા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO)એ ઈન્દ્રાડ ગામની ઓચિંતી મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન ગ્રામજનોએ હવા અને પાણીના પ્રદૂષણ અંગે ઉગ્ર રજૂઆતો કરી હતી. ઈન્દ્રાડ ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી રજની પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની મુલાકાત વખતે ગ્રામજનોએ કેમિકલ કંપનીઓ દ્વારા થતા હવા અને પાણીના પ્રદૂષણની રજૂઆત કરી હતી. જે અન્વયે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ (GPCB)ને તાત્કાલિક ધોરણે પ્રદૂષણ અટકાવવા લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. હાલમાં ખેતરોના 2-3 બોરવેલમાં દૂષિત પાણીની સમસ્યા છે, જોકે ગામના પીવાના પાણીના બોરમાં અત્યારે કોઈ તકલીફ નથી."
GPCB અને કંપનીઓ વચ્ચે 'મેળાપીપણા'નો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ
સ્થાનિક અગ્રણી ઠાકોર મનુજીએ રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ગામમાં કેમિકલ કંપનીઓ દ્વારા થતા પ્રદૂષણને કારણે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. હવાના પ્રદૂષણથી શ્વાસ લેવો મુશ્કેલ છે અને ભૂગર્ભમાં કેમિકલ ઉતારવાથી બોરવેલના પાણી લાલ થઈ ગયા છે. GPCBના અધિકારીઓ આવે છે, સેમ્પલ લઈ જાય છે અને કાર્યવાહી કરવાની વાતો કરે છે, પરંતુ કોઈ નક્કર પગલાં લેવાતા નથી. અમને શંકા છે કે અધિકારીઓ અને કંપનીઓ વચ્ચે મિલીભગત છે."
હિજરત કરવા મજબૂર બન્યા લોકો
પ્રદૂષણની માત્રા એટલી વધી ગઈ છે કે ગામમાં કેન્સર, ટીબી અને શ્વસનતંત્રના રોગોનું પ્રમાણ ચિંતાજનક રીતે વધ્યું છે. દૂષિત હવા અને પાણીને કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર જોખમ તો છે જ, સાથે સાથે ખેતી અને પશુપાલનનો વ્યવસાય પણ પડી ભાંગ્યો છે. અહેવાલો મુજબ, સ્વાસ્થ્ય અને પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યાને કારણે કેટલાક પરિવારોએ ગામ છોડીને હિજરત કરવી પડી છે.
તાલુકા પંચાયત કચેરીના TDOના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિષય GPCBનો હોવાથી તેમને લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવી છે અને ફોલોઅપ લેવામાં આવી રહ્યું છે.
