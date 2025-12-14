એક દાયકામાં પતનના આરે આવી ગયા ગીધ, ભાવનગર શહેરમાં જ 500 જેટલા ગીધ હતા, આજે માત્ર...
ભાવનગરના મરીન સાયન્સના હેડ અને પ્રકૃતિપ્રેમી ઇન્દ્રભાઈ ગઢવી પાસેથી ગીધ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ બાબતો જાણવા મળી છે. જાણીએ વિસ્તારથી...
Published : December 14, 2025 at 7:58 AM IST|
Updated : December 14, 2025 at 8:53 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાને સૌરાષ્ટ્રનુ કાશ્મીર કહેવાય છે. ત્યારે સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર ગીધ જેવા પક્ષીઓની પ્રજાતિને બચાવવાનું સ્થળ પણ બન્યું છે. એક દાયકામાં શોધાયેલી દવાના કારણે ગીધની વસ્તી પર અસર પડી અને પતનના છેડે પહોંચી ગયા, પણ પછી બદલાયેલો સમય, જનજાગૃતિ અને સરકારના નિર્ણયને પગલે થોડા ઘણા ગીધ બચી ગયા છે.
લુપ્ત થતી ગીધની પ્રજાતિ
કુદરતના સફાઈ કામદાર એવા ગીધ જેની વસ્તી એક સમયે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં કબૂતરના ઝુંડ જેટલી હતી. પરંતુ સમયાંતરે આવેલો એક દશકો આ ગીધની વસ્તીને પતનના છેડે લાવીને ચાલ્યો ગયો. ગીધની હાલમાં પણ વસ્તી ભાવનગર જિલ્લાના માત્ર મહુવા શહેરમાં જોવા મળે છે. જીપ્સ પ્રજાતિના ગીધની હાલની સ્થિતિ સ્થિર થઈ ચૂકી છે. ભાવનગરના મરીન સાયન્સના હેડ અને પ્રકૃતિપ્રેમી ઇન્દ્રભાઈ ગઢવી પાસેથી ગીધ વિશે ઘણું જાણવા જેવું સામે આવ્યું છે. ચાલો જાણીએ
ગીધનો સમયગાળો
ભાવનગર જિલ્લામાં ગીધની વસ્તી છે ત્યારે આ ગીધ વિશે સૌથી વધુ જાણકારની શોધ ઇટીવી ભારતે હાથ ધરી હતી. જેમાં ભાવનગરના યુનિવર્સિટીના મરીન સાયન્સ વિભાગના વડા ઇન્દ્રભાઈ ગઢવીની મુલાકાત લેવામાં આવી ત્યારે તેમને ગીધના સમયગાળાને લઈને પ્રકાશ પાડ્યો હતો. 1970ના દાયકાથી આજદિન સુધીની સ્થિતિને તેમણે વર્ણવી હતી. ગીધને લઈને ઇન્દ્રભાઈ ગઢવી ખૂબ માર્ગદર્શન ધરાવે છે.
ઇન્દ્રભાઈ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, ગીધની સ્થિતિ વિશે જો મહુવાની વાત કરીએ તો મહુવામાં છેલ્લા રિપોર્ટ પ્રમાણે હવે વસ્તી સ્થિર થઈ ગઈ છે. ગીધનો ઇતિહાસ એવો છે કે 1990 પહેલા આખા દેશમાં આખા એશિયા ખંડમાં આપણે અત્યારે જેમ કબુતર જોવા મળે તેમ સામાન્ય રીતે ગીધ જોવા મળતા હતા.
'મને યાદ છે અમે નાના હતા ત્યારે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણતા ત્યારે ગોળીબાર હનુમાન મંદિરની પાસે આપણું ગધેડીયા ખેતર છે જે અત્યારે જવાહર મેદાન છે. ત્યાં મોટી કમરકાકડીનું એક વૃક્ષ હતું તેમાં ગીધની વસ્તી હતી. બીજું ભાવનગરના પારસીના કબ્રસ્તાન પાસે ગીધની વસ્તી હતી. ભાવનગર શહેરમાં જ ઘણી બધી વસાહત ગીધની હતી. કદાચ એમ કહી શકાય કે 500 થી વધારે ગીધ એ સમયે માત્ર ભાવનગર શહેરમાં જોવા મળતા હતા'.- ઇન્દ્રભાઈ ગઢવી, હેડ, મરીન સાયન્સ વિભાગ, ભાવનગર યુનિવર્સિટી
'હું તમને વાત કરું તો 1970 થી 80ના વર્ષમાં પશુ નાખવાનું સ્થાન ગધેડિયા હતું ત્યારે મોટા ટોળા સ્વરૂપે મૃત પશુને આરોગતા ગીધોને મેં જોયા છે ત્યારે જોવા મળતા હતા. જેમ જેમ સંશોધન થતા ગયા એમાં એક 1990 પછીની એવી સ્થિતિ આવી જેમાં પશુચિકિત્સકની અંદર વપરાતું ડાયગ્નોફેનાર્ક નામની દવા જે માણસોને પણ અપાય છે, જે સોજો અને દુ:ખાવાને લઈને આપવામાં આવતી હતી. 1990 થી 95માં માર્કેટમાં આ દવા આવી. જેમાં દુધાળા પશુઓને સોજો કે દુખાવો હોય જેથી તે દુ:ખાવા સમયે પશુને દેતા ત્યારે માલધારીઓ ડોક્ટર, ઇન્સ્પેક્ટરો હતા તેના દ્વારા ઇન્જેક્શન અપાવતા હતા. જેથી પશુને દુ:ખાવો મટી જતો હતો.' -ઇન્દ્રભાઈ ગઢવી, હેડ, મરીન સાયન્સ વિભાગ, ભાવનગર યુનિવર્સિટી
ભાવનગર યુનિવર્સિટીના મરીન સાયન્સ વિભાગના હેડ ઇન્દ્રભાઈ ગઢવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે , ત્યાર પછીની સ્થિતિ એવી ઊભી થઈ કે માલધારી પોતે જ તે દવા લાવીને આપવા લાગ્યા. દવા સારી હોવાથી અસરકારક હોવાથી દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં પણ તેનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો. આ દવાની નુકસાનકારક અસર એવી છે કે જે પશુમાં જાય પછી બહાર શરીરમાંથી નીકળતી નથી ત્યાં શરીરમાં જમા થાય છે. દવા એક ટકાથી વધે એટલે કાળક્રમ પ્રમાણે પશુ મૃત્યુ પામે અને જ્યાં ત્યાં તેનો મૃતદેહ ફેકાય અને ગીધ તેને આરોગતા હતા.જેને આરોગવાને કારણે અસર ખરાબ થાય છે. આમ જોવા જઈએ તો મૃત પશુને ઝરખ, કુતરા, કાગડા,શિયાળ, બગલા વગેરે પણ આરોગતા હોય છે પરંતુ ગીધને તેની સૌથી ખરાબ અસર થતી હોય છે. ગીધનું બંધારણ જ એવું હોવાથી આ દવાને કારણે તેને વિસરલ ગાઉટ નામનો રોગ થયો અને તેમાં તેની કિડની ફેલ થઈ જતી અને તેઓ મૃત્યુ પામતા હતા.
ઇન્દ્રભાઈ ગઢવીએ વધુમાં કહ્યું કે , 1995 થી 2000ના વર્ષમાં દેશની અંદર 20 વર્ષમાં એશિયા ખંડમાંથી જીપ્સ પ્રજાતિના 98 ટકા વસ્તી નાશ થઈ ગઈ. આમ વિશ્વની અંદર જે જાતિના લુપ્ત થવાની એક્સિટેન્શન પ્રોસેસ હોય એટલે કે ઝડપથી લુપ્ત થતી જાતિમાં ગીધ આવી ગયું હતું. આ પરિસ્થિતિને લઈને સંશોધનો ઘણા થયા સંસ્થા, વન વિભાગ વગેરે સક્રિય થયા હતા.
સતત ઘટતી ગીધની સંખ્યા
ભારત સરકારના ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા દિલ્હીથી આવતી આ દવાઓને બંધ કરવામાં આવી તેની જગ્યાએ મેક્સિલા નામની દવા લાવવામાં આવી. ખૂબ જાગૃતિના પ્રયાસો થયા સંસ્થાઓ, વન વિભાગ ફાર્માસિસ્ટ દરેક લોકો મદદએ આવ્યા. ત્યાંથી ગીધની વસ્તી સ્થિર થઈ જે ગીધની વસ્તી 250 ની 1990 પહેલા હતી તે આજે 80 થી 90 પહોંચી ગઈ છે. ઉંચી નારીયેળી ઉપર મહુવા થી લઈને વેરાવળ સુધીના પટ્ટામાં ગીધ અંદાજે 100ની સંખ્યામાં માંડ હશે. હાલમાં કહીએ તો ઘણા સમયથી વસ્તી સ્થિર થઈ ગઈ છે.