માતાના વારસા સમાન પાંદડાની ઇકો-ફ્રેન્ડલી રંગોળીની પરંપરાને 365 દિવસ જીવંત રાખતા ભાવનગરના 87 વર્ષીય ઇન્દિરાબેન ભટ્ટ
ખાસ કરીને આ વર્ષે દિવાળી દરમિયાન, તેમણે અમેરિકાથી લાવેલા રંગબેરંગી પાંદડાઓ અને ભારતીય વૃક્ષોના પાંદડાઓનો ઉપયોગ કરીને અનોખી રંગોળી બનાવી છે.
Published : October 19, 2025 at 5:45 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરની એક મહિલા 87 વર્ષની ઉંમરે પણ માતાના વારસામાં મળેલી પરંપરાને જાળવી રહી છે. આ મહિલા દરરોજ પોતાના ઘરના આંગણામાં ઇકો-ફ્રેન્ડલી રંગોળી બનાવે છે. આ પરંપરા માત્ર તેમના દ્વારા જ નહીં, પરંતુ તેમની બહેનો દ્વારા પણ લગ્ન બાદ જાળવવામાં આવી છે. ખાસ કરીને આ વર્ષે દિવાળી દરમિયાન, તેમણે અમેરિકાથી લાવેલા રંગબેરંગી પાંદડાઓ અને ભારતીય વૃક્ષોના પાંદડાઓનો ઉપયોગ કરીને અનોખી રંગોળી બનાવી છે.
માનભાઈ ભટ્ટની દીકરીએ સાચવ્યો માતાનો વારસો
ભાવનગરના શિશુવિહારના સ્થાપક સ્વ. માનભાઈ ભટ્ટની પુત્રી ઇન્દિરાબેન ભટ્ટ, 87 વર્ષની ઉંમરે, પોતાની માતાએ શરૂ કરેલી પાંદડાની રંગોળીની પરંપરાને જીવંત રાખી રહ્યાં છે. નાનપણથી જ તેમની માતા 365 દિવસ ઘરના આંગણામાં રંગોળી બનાવતાં હતાં. આ વારસાને ઇન્દિરાબેનએ અખંડ જાળવ્યો છે. લગ્ન ન કર્યા હોવા છતાં, તેઓ ભગવા વસ્ત્રોમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે અને દરરોજ આંગણામાં રંગોળી બનાવે છે.
અમેરિકાના પાંદડાઓથી ભારતમાં રંગોળી
હાલમાં જ ઇન્દિરાબેન અમેરિકાનો પ્રવાસ કરીને પરત ફર્યાં છે. તેમણે જણાવ્યું કે, "અમારા ઘરમાં રંગોળીની પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવે છે. પહેલાં અમે ચિરોડીથી રંગોળી બનાવતાં હતાં, પરંતુ મારી માતાને એક દિવસ પાંદડાઓથી રંગોળી બનાવવાનો વિચાર આવ્યો અને ત્યારથી આ પરંપરા શરૂ થઈ." અમેરિકામાં ઓક્ટોબર મહિનામાં લાલ અને પીળા રંગના પાંદડાઓ જોવા મળે છે, જે તેઓ સાથે લાવ્યાં હતાં. આ પાંદડાઓનો ઉપયોગ કરીને તેમણે આ વર્ષે દિવાળી માટે વિશેષ રંગોળી બનાવી. ઇન્દિરાબેન આશરે દસ દિવસ પહેલાં અમેરિકાથી પરત ફર્યાં હતાં, જ્યાં તેઓ સ્વાસ્થ્યની સારવાર માટે ગયાં હતાં.
બહેનોના ઘરે પણ રંગોળીની પરંપરા
શિશુવિહાર સંસ્થાની બાજુમાં રહેતાં ઇન્દિરાબેન જણાવે છે, "અમારી ત્રણેય બહેનો દરરોજ ઘરના આંગણામાં રંગોળી બનાવીએ છીએ. રંગોળીથી આંગણું પવિત્ર બને છે અને ઘરમાં આનંદ-ઉત્સાહ રહે છે." તેમના ઘરના આંગણામાં સ્થાનિક વૃક્ષોના પાંદડાઓથી બનાવેલી રંગોળી દરરોજ જોવા મળે છે.
