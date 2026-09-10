લખનૌથી સાઉદી જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, બોમ્બની ધમકી મળી હતી
લખનૌથી સાઉદી અરબના દમ્મામ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટમાં બોમ્બની ધમકી મળ્યા બાદ અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : September 10, 2026 at 10:34 PM IST
અમદાવાદ: લખનૌથી સાઉદી અરબના દમ્મામ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટમાં બોમ્બની ધમકી મળ્યા બાદ અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. વિમાનમાં 107 મુસાફરો અને 6 ક્રૂ મેમ્બર્સ સવાર હતા. જોકે, વિમાનમાં કોઇ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી નહતી.
અમદાવાદમાં ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
આ ઘટના ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ નંબર 6E97માં બની હતી. ઉડાન દરમિયાન વિમાનમાં ક્રૂ મેમ્બરને ટિશ્યૂ પેપર પર 'બોમ્બ' લખેલુ જોવા મળતા જ પાયલોટ અને ATCને સતર્ક કર્યા હતા.
સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા પાયલોટે નજીકના એરપોર્ટ એટલે કે અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગની પરવાનગી મા્ંગી હતી. વિમાને સાંજે 5:45 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત લેન્ડિંગ કર્યું હતું. લેન્ડિંગ બાદ તરત જ વિમાનને આઇસોલેશન બેમાં લઇ જવામાં આવ્યું હતું.
અમદાવાદ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, "લખનૌ-દમ્મામ જતી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ (63 97)માં બોમ્બ હોવાની ધમકી મળ્યા બાદ તેનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ફ્લાઇટના ક્રૂ મેમ્બરને કાગળના ટુકડા પર 'બોમ્બ' લખેલું જોવા મળ્યું હતું. વિમાનમાં 107 મુસાફર અને 6 ક્રૂ મેમ્બર્સ સવાર હતા અને તેઓ તમામ એરપોર્ટ ટર્મિનલ-2 પર સુરક્ષિત છે. SOG, સ્થાનિક પોલીસ અને CISF દ્વારા વિમાનની અંદર તપાસ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ વિમાનમાં કોઇ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નહતી."
Gujarat | Ahmedabad Police say, "Lucknow-Dammam 6E 97 IndiGo flight made an emergency landing in Ahmedabad after a bomb threat onboard. A member of the crew had found 'Bomb' written on a piece of paper. There are 107 passengers and 6 crew membes onboard, all of them are safe at…— ANI (@ANI) September 10, 2026
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તાજેતરમાં આ રીતની બીજી ઘટના સામે આવી છે. આ પહેલા 31 ઓગસ્ટે પણ સાઉદીના દમ્મામથી નવી દિલ્હી આવતી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની ફ્લાઇટમાં ટોયલેટની અંદર ટીશ્યૂ પેપર પર બોમ્બ લખેલુ જોવા મળ્યું હતું, તે બાદ ફ્લાઇટનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. જોકે, આ માત્ર અફવા સાબિત થઇ હતી.
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