ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ કટોકટી આજે પણ યથાવત: દેશભરમાં સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ્દ, મુસાફરો મુશ્કેલીમાં મુકાયા
આજે સોમવારે પણ અમદાવાદ, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને દિલ્હી સહિતના ઘણા મુખ્ય એરપોર્ટ પરથી ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ રદ થઈ રહી છે.
Published : December 8, 2025 at 11:45 AM IST
અમદાવાદ : ઈન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ કટોકટી લગભગ એક અઠવાડિયાથી યથાવત છે. આજે સોમવારે અનેક એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ રદ થયાના અહેવાલ છે, જેના કારણે મુસાફરોને અસુવિધા થઈ રહી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આજે 8 ડિસેમ્બર, સોમવારના રોજ સવારે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ઇન્ડિગોની કુલ 18 ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ છે. જેમાં 9 આગમન અને 9 પ્રસ્થાન કરતી ફ્લાઈટનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કુલ 20 ફ્લાઈટ ઓપરેટ કરવામાં આવી છે.
DGCA દ્વારા ઈન્ડિગોને નોટિસ : ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) દ્વારા ફ્લાઇટ સેવાઓમાં વિક્ષેપ અંગે ઈન્ડિગોને કારણ બતાવવા નોટિસ જારી કરી છે. જેનો જવાબ આજે જ દાખલ કરવો પડશે. ઈન્ડિગોએ સંકેત આપ્યો છે કે 10 ડિસેમ્બરથી તેની સેવાઓ સામાન્ય થઈ જશે. ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટની ખોરવાયેલી સેવા અને વિલંબની સ્થિતિ વચ્ચે દેશના અસંખ્ય એરપોર્ટ પર પ્રવાસીઓની યાતના યથાવત છે.
Karnataka | 65 arrivals and 62 departures have been cancelled by IndiGo. Next update to be shared after 6 pm: Kempegowda International Airport Authority Limited (KIAL)— ANI (@ANI) December 8, 2025
દેશભરમાં સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ્દ : એરપોર્ટ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આજે સોમવારે હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (RGIA) પર કુલ 77 ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ ખોરવાઈ હતી. તેમાંથી 38 ઇનકમિંગ અને 39 આઉટગોઇંગ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. બેંગલુરુના કેમ્પેગૌડા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગોએ 65 ઇનકમિંગ અને 62 આઉટગોઇંગ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી. આગામી અપડેટ સાંજે 6 વાગ્યા પછી શેર કરવામાં આવશે.
#WATCH | Gujarat | Visuals from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, where IndiGo flight disruptions and cancellations continue to affect passengers. pic.twitter.com/kkeFRgCTGn— ANI (@ANI) December 8, 2025
ઈન્ડિગો એરલાઇન્સમાં ઓપરેશનલ વિક્ષેપો પછી આ વાત સામે આવી છે. દરમિયાન, ઇન્ડિગોએ આજે મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ અને દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય (IGI) એરપોર્ટ પર કુલ 134 ફ્લાઇટ્સ રદ કરી, જેમાં 75 આઉટગોઇંગ અને 59 ઇનકમિંગ ફ્લાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે. ફ્લાઇટ વિક્ષેપો અને રદ થવાથી ઇન્ડિગોના મુસાફરો પર અસર પડી રહી છે.
પાયલટ સંગઠનો જોગ અપીલ : અગાઉ, ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) દ્વારા ભારતભરના તમામ પાયલટ સંગઠનોને અપીલ જારી કરવામાં આવી હતી, જેમાં દેશભરમાં ચાલી રહેલા હવાઈ મુસાફરી વિક્ષેપો વચ્ચે સંપૂર્ણ સહયોગની વિનંતી કરવામાં આવી હતી. આ અપીલ એવા સમયે આવી છે જ્યારે દેશભરની ઘણી ફ્લાઇટ્સ ઇન્ડિગો સહિત એરલાઇન કામગીરી સંબંધિત વિલંબ અને ઓપરેશનલ પડકારોનો સામનો કરી રહી છે.
#WATCH | Mumbai: Visuals from Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, where IndiGo passengers continue to be affected amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/CvVtH9sbhz— ANI (@ANI) December 8, 2025
DGCA દ્વારા જણાવાયું હતું કે ખરાબ હવામાન, મોસમી માંગ અને વધતા મુસાફરોના ભારણને કારણે એરલાઇન કામગીરી પર દબાણ વધ્યું છે. જેમ જેમ આપણે ધુમ્મસની મોસમ, રજાઓની મોસમ અને લગ્નની મુસાફરીની મોસમ નજીક આવી રહ્યા છીએ, તેમ તેમ ઉદ્યોગ વધુ મોટા ઓપરેશનલ પડકારો માટે તૈયારી કરે તે જરૂરી છે. મુસાફરોની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થવાની ધારણા છે. હવામાન સંબંધિત અસરો સમયપત્રક અને ફ્લાઇટ સલામતીને વધુ જટિલ બનાવી શકે છે."
DGCA દ્વારા પાઇલટ્સને આ વ્યસ્ત અને હવામાન-સંવેદનશીલ સમય દરમિયાન ફ્લાઇટ કામગીરીમાં સ્થિરતા જાળવવામાં મદદ કરવા જણાવાયું છે. સહયોગના ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં સરળ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવી, ટાળી શકાય તેવા વિલંબ અને રદ કરવા ઘટાડવા અને પાઇલટ્સ અને એરલાઇન્સ વચ્ચે સંકલન વધારવાનો સમાવેશ થાય છે.
#WATCH | Tamil Nadu: Visuals from Chennai International Airport, where IndiGo passengers continue to be stranded amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/Uc0HtaiNWx— ANI (@ANI) December 8, 2025
DGCA દ્વારા જારી અપીલ : આ અપીલ ભારતના ઉડ્ડયન ઇકોસિસ્ટમમાં પાઇલટ્સ અને પાઇલટ સંગઠનો દ્વારા ભજવવામાં આવતી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા માટે ઊંડા આદર સાથે કરવામાં આવે છે. અમને આ મુશ્કેલ સમયમાં તમારી ફરજની ભાવના, વ્યાવસાયિકતા અને જાહેર સેવા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતામાં વિશ્વાસ છે. DGCA સલામતી અને FDTL CAR ના સંપૂર્ણ અમલીકરણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
#WATCH | Assam | Visuals from Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, where IndiGo passengers continue to be stranded amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/KsxQttT97g— ANI (@ANI) December 8, 2025
ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને ખાતરી કરીએ કે હવાઈ મુસાફરી સલામત, વિશ્વસનીય અને તેના પર નિર્ભર લાખો મુસાફરો માટે ઓછામાં ઓછા વિક્ષેપ સાથે રહે. તમારી સમજણ અને સહકાર બદલ આભાર, અપીલમાં આગળ વાંચવામાં આવ્યું છે. DGCA ની અપીલ બાદ, એરલાઇન્સ પાઇલટ્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે તે વર્તમાન પરિસ્થિતિને ઉકેલવા અને મુસાફરોને દરેક શક્ય રીતે મદદ કરવા માટે DGCA અને MoCA ને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવા તૈયાર છે.
