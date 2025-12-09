ETV Bharat / state

ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ કટોકટી યથાવત: અમદાવાદમાં 16 ફ્લાઇટ્સ રદ, સેંકડો મુસાફરો અકળાયા

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ રદ (Etv Bharat)
By ANI

Published : December 9, 2025 at 12:15 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 1:00 PM IST

અમદાવાદ : ઈન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ કટોકટી લગભગ એક અઠવાડિયાથી યથાવત છે. આજે મંગળવારે પણ અનેક એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ રદ થયાના અહેવાલ છે, જેના કારણે મુસાફરોને અસુવિધા થઈ રહી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આજે 9 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ સવારે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ઇન્ડિગોની કુલ 16 ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ છે. જેમાં 9 આગમન અને 7 પ્રસ્થાન કરતી ફ્લાઈટનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કુલ 23 ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરવામાં આવી છે.

આજે ઈન્ડિગોની 16 ફ્લાઇટ રદ

અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ જણાવ્યું કે, ટર્મિનલ અને એરસાઈડમાં કોઈ સમસ્યા નથી. મુસાફરોની સુવિધાનું ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. આજે સવારે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ઈન્ડિગો એરલાઈન્સની 16 ફ્લાઇટ રદ થઈ છે, જેમાં 9 આગમન અને 7 પ્રસ્થાન કરતી ફ્લાઈટનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કુલ 23 ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરવામાં આવી છે.

ફ્લાઈટની રાહ જોતા મુસાફરો અકળાયા : આ ઉપરાંત અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના લેટેસ્ટ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જ્યાં ઈન્ડિગો એરલાઈન્સની ફ્લાઇટમાં વિક્ષેપ અને રદ થવાથી મુસાફરોને અસર થતી રહે છે.

એક મુસાફરે જણાવ્યું કે, "મારે ચેન્નાઈ જવું પડ્યું અને રાઉન્ડ-ટ્રીપ ફ્લાઇટ બુક કરાવી. પાછા ફરતી વખતે મને કોઈ સમસ્યા નહોતી, પરંતુ જતી વખતે મારી ફ્લાઇટ 9 ડિસેમ્બરે સવારે 2 વાગ્યે નક્કી કરવામાં આવી હતી. મને એક સંદેશ મળ્યો કે તે રાત્રે 9 વાગ્યે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે. હવે મારે અહીં 12 કલાક રાહ જોવી પડશે. હું 2 દિવસથી હેલ્પલાઈન પર પ્રયાસ કરી રહ્યો છું, પરંતુ સંતોષકારક પ્રતિસાદ મળ્યો નથી."

Last Updated : December 9, 2025 at 1:00 PM IST

TAGGED:

AHMEDABAD INTERNATIONAL AIRPORT
SARDAR VALLABHBHAI PATEL AIRPORT
ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ રદ
INDIGO AIRLINES FLIGHTS CANCELLED
INDIGO FLIGHT CRISIS

