ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ કટોકટી યથાવત: અમદાવાદમાં 16 ફ્લાઇટ્સ રદ, સેંકડો મુસાફરો અકળાયા
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આજે 9 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ સવારે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ઇન્ડિગોની કુલ 16 ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ છે.
અમદાવાદ : ઈન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ કટોકટી લગભગ એક અઠવાડિયાથી યથાવત છે. આજે મંગળવારે પણ અનેક એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ રદ થયાના અહેવાલ છે, જેના કારણે મુસાફરોને અસુવિધા થઈ રહી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આજે 9 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ સવારે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ઇન્ડિગોની કુલ 16 ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ છે. જેમાં 9 આગમન અને 7 પ્રસ્થાન કરતી ફ્લાઈટનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કુલ 23 ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરવામાં આવી છે.
આજે ઈન્ડિગોની 16 ફ્લાઇટ રદ
Ahmedabad, Gujarat | IndiGo flight cancellations today- 16 (09 Arrivals | 07 Departures). Total flights operated till 0800 hrs are 23 (Arrivals: 07, Departures: 16). No issues in the terminal & Airside. Passengers facilitation is being taken care.— ANI (@ANI) December 9, 2025
અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ જણાવ્યું કે, ટર્મિનલ અને એરસાઈડમાં કોઈ સમસ્યા નથી. મુસાફરોની સુવિધાનું ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. આજે સવારે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ઈન્ડિગો એરલાઈન્સની 16 ફ્લાઇટ રદ થઈ છે, જેમાં 9 આગમન અને 7 પ્રસ્થાન કરતી ફ્લાઈટનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કુલ 23 ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરવામાં આવી છે.
#WATCH | Gujarat | Visuals from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, where IndiGo flight disruptions and cancellations continue to affect passengers. pic.twitter.com/gk0oNZGq6b— ANI (@ANI) December 9, 2025
ફ્લાઈટની રાહ જોતા મુસાફરો અકળાયા : આ ઉપરાંત અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના લેટેસ્ટ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જ્યાં ઈન્ડિગો એરલાઈન્સની ફ્લાઇટમાં વિક્ષેપ અને રદ થવાથી મુસાફરોને અસર થતી રહે છે.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat | A passenger says, " i had to go to chennai and booked a round-trip flight. i did not have an issue while returning, but while going, my flight was scheduled for 2 am on 9th december. i got a message that it has been rescheduled for 9 pm. now i will… https://t.co/rdLyPkTzBZ pic.twitter.com/qt1CcbTAFU— ANI (@ANI) December 9, 2025
એક મુસાફરે જણાવ્યું કે, "મારે ચેન્નાઈ જવું પડ્યું અને રાઉન્ડ-ટ્રીપ ફ્લાઇટ બુક કરાવી. પાછા ફરતી વખતે મને કોઈ સમસ્યા નહોતી, પરંતુ જતી વખતે મારી ફ્લાઇટ 9 ડિસેમ્બરે સવારે 2 વાગ્યે નક્કી કરવામાં આવી હતી. મને એક સંદેશ મળ્યો કે તે રાત્રે 9 વાગ્યે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે. હવે મારે અહીં 12 કલાક રાહ જોવી પડશે. હું 2 દિવસથી હેલ્પલાઈન પર પ્રયાસ કરી રહ્યો છું, પરંતુ સંતોષકારક પ્રતિસાદ મળ્યો નથી."
