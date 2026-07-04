ભારતના યુવાનો મેડ ઇન ઇન્ડિયા ચિપ્સ સાથે AI, રોબોટિક્સ અને નેક્સ્ટ-જનન ટેક ક્રાંતિને ઊર્જા આપશે: PM મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ₹7600 કરોડના અત્યાધુનિક સીજી સેમિકોનના કમર્શિયલ ઉત્પાદનના OSAT પ્લાન્ટનો શુભારંભ કરાવ્યો.
Published : July 4, 2026 at 9:11 PM IST
સાણંદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ગુજરાતના સાણંદમાં સીજી સેમી આઉટસોર્સ્ડ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી એન્ડ ટેસ્ટ (OSAT) ફેસિલિટીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રસંગના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડતા, પ્રધાનમંત્રીએ આ લોન્ચિંગને દેશના તેના લક્ષ્યો પ્રત્યેના અતૂટ સંકલ્પના પુરાવા તરીકે ગણાવ્યું હતું. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, દેશ કોઈપણ ખચકાટ વિના તેના મજબૂત સંકલ્પોને વાસ્તવિકતામાં રૂપાંતરિત કરે છે. મોદીએ મક્કમતાપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "આજનો આ કાર્યક્રમ પુરાવો છે કે ભારત જે પણ કરવાનો સંકલ્પ કરે છે, તેને દ્રઢતાપૂર્વક પૂર્ણ કરે છે."
અડધા દાયકા પહેલા શરૂ કરાયેલા વ્યૂહાત્મક વિઝનને યાદ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ દેશને અદ્યતન ટેક્નોલોજી માટે વૈશ્વિક હબમાં પરિવર્તિત કરવાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સ્થાનિક ડિઝાઇન અને સ્થાનિક ઉત્પાદનની વ્યાપક વ્યૂહરચનાઓ પ્રેરિત, તેમણે આ ત્રીજી મોટી ફેસિલિટીમાં વ્યાપારી ચિપ પેકેજિંગની સત્તાવાર શરૂઆતની ઉજવણી કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અમે 'ડિઝાઇન ઇન ઇન્ડિયા' અને 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' ના પાયાના મંત્ર સાથે સફળતાપૂર્વક આગળ વધ્યા છીએ."
આ પ્રોજેક્ટના ઝડપી વિકાસના સમયરેખા પર વિચાર કરતા પ્રધાનમંત્રીએ વર્ષ 2024 માં શિલાન્યાસ કરવાની બાબતને યાદ કરી હતી અને ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં ચિપ ટેસ્ટિંગની ઝડપી શરૂઆતની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે આયોજનથી લઈને સંપૂર્ણ પાયાના ઉત્પાદન સુધીની આ અતિ ઝડપી સફરનો શ્રેય અસંખ્ય પ્રોજેક્ટ સહયોગીઓના અવિરત સમર્પણ અને ધ્યાન પર આપ્યો હતો. મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "શિલાન્યાસથી લઈને ઉત્પાદન સુધીની આ અસાધારણ સફર ચોક્કસપણે ઘણા સાથીદારોની સખત મહેનતનું પરિણામ છે."
A landmark day for India's semiconductor journey. The CG SEMI OSAT facility in Sanand will strengthen the chip manufacturing ecosystem, boost technological self-reliance and enhance India's position in the global semiconductor value chain.— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2026
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જનમેદનીને સંબોધતા પહેલા પોતાની વ્યક્તિગત મુલાકાતોને યાદ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ ફેસિલિટી ખાતે તૈનાત સમર્પિત કર્મચારીઓ સાથે વાતચીતના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા હતા. પ્રદર્શનની મુલાકાત દરમિયાન અસંખ્ય યુવા વ્યાવસાયિકો સાથે સીધો સંવાદ સાધ્યા પછી, તેમણે તેમની અદભુત ઊર્જા, આશાવાદ અને સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણની પ્રશંસા કરી હતી. મોદીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "આજે મેં જે પણ યુવા સાથીઓ સાથે વાતચીત કરી, તે દરેક આત્મવિશ્વાસથી સંપૂર્ણપણે સભર છે. આ સંકલિત ભાગીદારી ભારતની સેમિકન્ડક્ટર યાત્રાને સંપૂર્ણપણે નવી ગતિ આપવા જઈ રહી છે."
છેલ્લા સવા બે વર્ષમાં હાંસલ કરાયેલા પ્રચંડ સ્કેલની પ્રશંસા કરતા પ્રધાનમંત્રીએ વાર્ષિક 20 કરોડ યુનિટ સપ્લાય કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા સક્રિય વ્યાપારી ઉત્પાદનમાં પ્રવેશવાની પ્રશંસા કરી હતી. વાર્ષિક 500 કરોડ યુનિટ સુધી પહોંચવાના ટીમના મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્ય પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા તેમણે આ ઝડપી પ્રગતિનો શ્રેય દેશવ્યાપી ટેક્નોલોજી પ્રોગ્રામની વેગ પકડતી ગતિને આપ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "હું આખી ટીમને, રાજ્ય સરકારને અને સમગ્ર દેશને આ વ્યવસ્થા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, બ્રિક બાય બ્રિક અને ચિપ બાય ચિપ બનાવવા બદલ અભિનંદન આપું છું. સાચી ઉત્પાદન શક્તિ માત્ર અલગ-અલગ ફેક્ટરીઓ સ્થાપવાથી આવતી નથી. સિલિકોન વેલી, હસિંચુ સાયન્સ પાર્ક અને સુકુબા સાયન્સ સિટી જેવા સુપ્રસિદ્ધ ટેક હબનો ઉલ્લેખ કરીને તેમણે વ્યાપક, સંકલિત ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવવાની અત્યંત આવશ્યકતા પર ભાર મૂક્યો હતો.
The Semicon India programme is gathering rapid momentum...— PMO India (@PMOIndia) July 4, 2026
Step by step.
Brick by brick.
Chip by chip. pic.twitter.com/EaEfWPNT2F
PMએ કહ્યું કે, "આજે સાણંદ આવા શક્તિશાળી ક્લસ્ટરો સ્થાપવા માટે તે જ દિશામાં દ્રઢતાપૂર્વક પોતાના કદમ આગળ વધારી રહ્યું છે." સ્થાનિક સ્તરે મજબૂત ઇકોસિસ્ટમના ઝડપી ઉદભવની વિગતો આપતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, કેવી રીતે માઇક્રોન, કેઇન્સ અને સીજી સેમી જેવી અગ્રણી કંપનીઓએ માત્ર થોડા મહિનામાં આ પ્રદેશમાં એકસાથે ઉત્પાદન શરૂ કર્યું છે. આગામી સમયમાં વિશિષ્ટ કેમિકલ ઉત્પાદકો, ટેસ્ટિંગ લેબ્સ, ડિઝાઇન સેન્ટર્સ અને ગતિશીલ નવા સ્ટાર્ટઅપ્સના આગમનની કલ્પના કરતા તેમણે વિગતવાર સમજાવ્યું કે કેવી રીતે સ્થાનિક ઉદ્યોગો વ્યાપક આર્થિક અને રોજગારીની તકોમાં અનેકગણો વધારો કરે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "આ ક્લસ્ટરની સાચી શક્તિ છે, જ્યાં એક ઉદ્યોગ અન્ય દસ ઉદ્યોગોને જન્મ આપે છે અને આખરે સમગ્ર પ્રદેશની અર્થવ્યવસ્થાને બદલી નાખે છે."
આ ક્ષેત્રમાં આવેલા ઉછાળા અંગે દેશવ્યાપી અને વૈશ્વિક સ્તરે જોવા મળતા ભારે ઉત્સાહને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ એ ગેરસમજને સુધારી હતી કે આ ઝડપી વૃદ્ધિ કોઈ અલગ ઘટના છે. તેમણે સમજાવ્યું હતું કે વર્તમાન વિસ્તરણ વાસ્તવમાં પાછલા 10 વર્ષોમાં ઘડવામાં આવેલી લાંબાગાળાની તકનીકી નીતિઓમાંથી ઉદ્ભવેલી એક સુઆયોજિત પ્રગતિ છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, "આ પાછલા એક દાયકામાં ભારતમાં આવેલી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્રાંતિનું સ્વાભાવિક આગામી પગલું છે."
સ્થાનિક ઉત્પાદનની આ સફળતાના મૂળ વિશે વાત કરતા પ્રધાનમંત્રીએ ભૂતકાળમાં આયાતી સ્માર્ટફોન પરની નિર્ભરતાની સરખામણી વર્તમાન ઉત્પાદન ઉછાળા સાથે કરી હતી. આઉટપુટમાં આશ્ચર્યજનક 33 ગણો વધારો નોંધતા તેમણે ગર્વભેર મોબાઈલ ક્ષેત્રે વિશ્વના બીજા સૌથી મોટા ઉત્પાદક અને નિકાસકાર તરીકે દેશના નવા દરજ્જાને સ્વીકાર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અમે આખરે આ અદ્ભુત સીમાચિહ્નો હાંસલ કરવા માટે જાણીજોઈને મોબાઈલ ફોન ઉત્પાદનથી અમારી સફર શરૂ કરી હતી."
The expansion of the semiconductor industry in India did not happen overnight.— PMO India (@PMOIndia) July 4, 2026
It is the next step in the electronics revolution that has taken place in India over the past decade. pic.twitter.com/fxQkRpY4W2
તાજેતરના વર્ષોમાં સ્થાનિક ઇકોસિસ્ટમની વ્યાપક સફળતાનો અંદાજ આપતા પ્રધાનમંત્રીએ સમગ્ર ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિના આંકડા શેર કર્યા હતા. તેમણે ખુલાસો કર્યો હતો કે કુલ ઉત્પાદન વર્ષ 2014 ના સ્તરની સરખામણીમાં લગભગ 7 ગણું વધ્યું છે, સાથે જ એકંદર નિકાસમાં 11 ગણો પ્રચંડ ઉછાળો આવ્યો છે. મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "અમે સમગ્ર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમને સફળતાપૂર્વક અને વ્યાપકપણે મજબૂત બનાવી છે."
સરકારના વ્યૂહાત્મક રોડમેપ વિશે વધુ જણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે અંતિમ ધ્યેય માત્ર અંતિમ ગ્રાહક ઉત્પાદનોમાં આત્મનિર્ભરતા મેળવવાથી ઘણો આગળ છે અને તેમાં તેના પાયાના ઘટકો (કમ્પોનન્ટ્સ)નો પણ સમાવેશ થાય છે. વૈશ્વિક ટેક્નોલોજીને શક્તિ આપતી ચિપ્સનું ઉત્પાદન કરવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે તેમણે સંપૂર્ણ, એન્ડ-ટુ-એન્ડ સ્થાનિક વેલ્યુ ચેઇનની રૂપરેખા આપી હતી. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "પહેલા પ્રોડક્ટ, પછી કમ્પોનન્ટ્સ અને હવે સેમિકન્ડક્ટર; આ મેક ઇન ઇન્ડિયાનો નિર્ણાયક આગામી તબક્કો છે."
ઇકોસિસ્ટમના ભવિષ્યના તબક્કાઓનો નકશો રજૂ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનને સુરક્ષિત રાખવા માટે હાઇ-ટેક મટિરિયલ્સ અને ક્રિટિકલ મિનરલ્સમાં આત્મનિર્ભરતાની અત્યંત જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. ડિઝાઇનથી લઈને પેકેજિંગ સુધી વિસ્તરેલા સ્થાનિક નેટવર્કની કલ્પના કરતા તેમણે એઆઈ અને રોબોટિક્સમાં અદ્યતન ક્રાંતિ માટે આ સ્થાનિક ચિપ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે યુવા પેઢી પર અપાર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "આપણા યુવાનો માત્ર મેડ ઇન ઇન્ડિયા ચિપ્સનો ઉપયોગ કરીને આગામી પેઢીની ટેક ક્રાંતિને સક્રિયપણે વેગ આપશે."
યુવા વર્ગને પોતાનો સંદેશ આપતા પ્રધાનમંત્રીએ ઐતિહાસિક ઉદાહરણો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો જે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે મોટા ઔદ્યોગિક પરિવર્તનો હંમેશા રોજગારીની અભૂતપૂર્વ તકો ઉભી કરે છે. અગાઉના આઇટી (IT) અને સ્માર્ટફોન ઉત્પાદનના ઉછાળા દ્વારા ખૂલેલી વિશાળ તકો સાથે સમાનતા દર્શાવતા તેમણે વર્તમાન તકનીકી લહેરથી સમાન વિશાળ ક્ષિતિજો ઉભરી આવવાની આગાહી કરી હતી. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "સેમિકન્ડક્ટર અને એઆઈ ક્રાંતિનો આ યુગ સંશોધન અને ડિઝાઇનથી લઈને સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ સુધીની અસંખ્ય તકો લાવી રહ્યો છે."
ભવિષ્યના વર્કફોર્સને સતત અનુકૂલન સાધવા માટે પડકારતા પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આધુનિક સમયમાં પ્રાસંગિક રહેવું એ નવી કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા અને નવીન વિચારો વિકસાવવા પર નિર્ભર છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા ખોલવામાં આવેલા વિશાળ નવા પરિમાણો તરફ ઈશારો કરીને તેમણે યુવા પેઢીને આ ઉભરતી તકોને અત્યંત ઉત્સાહ સાથે ઝડપી લેવા વિનંતી કરી હતી. મોદીએ મક્કમતાપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "ભારતના યુવાનોએ કંઈક નવું શીખવાની અને અમલમાં મૂકવાની આ અદ્ભુત તક બિલકુલ ગુમાવવી જોઈએ નહીં."
આ તકનીકી પ્રગતિની સર્વસમાવેશી સામાજિક અસરો દર્શાવતા પ્રધાનમંત્રીએ આ નવી ફેસિલિટીમાં સક્રિયપણે કામ કરી રહેલી આદિવાસી સમુદાયની યુવતીઓની પ્રેરણાદાયી વાતો શેર કરી હતી. સામાન્ય પૃષ્ઠભૂમિ અને આઈટીઆઈ (ITI) ના અભ્યાસથી લઈને મલેશિયામાં અદ્યતન તકનીકી તાલીમ મેળવવા સુધીની તેમની સફરથી ઊંડા પ્રભાવિત થઈને તેમણે પ્રશંસા કરી હતી કે આ દીકરીઓએ અગાઉ ક્યારેય પોતાના ગૃહ પ્રદેશની બહાર પ્રવાસ કર્યો ન હોવા છતાં વિશ્વની સૌથી આધુનિક ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓ ચલાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "સાચે જ અસાધારણ સપના જોનારી આ દીકરીઓ આજે 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' ચિપ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાનો એક અભિન્ન હિસ્સો છે."
દેશ સંપૂર્ણ વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવા તરફ ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યો હોવાનો પુનરોચ્ચાર કરીને પોતાના સંબોધનનું સમાપન કરતા પ્રધાનમંત્રીએ માત્ર થોડા મહિના પહેલા વચન આપેલા અનેક ઉત્પાદન પ્લાન્ટ્સ સમયસર સાકાર થવાની ઉજવણી કરી હતી. વૈશ્વિક રોકાણકારોને સંપૂર્ણ નીતિગત સ્થિરતા, સ્પષ્ટ નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને અપ્રતિમ અમલીકરણ ગતિની ખાતરી આપતાં તેમણે પ્રણાલીગત આર્થિક સુધારાઓની વધુ ઝડપી ગતિનું વચન આપ્યું હતું. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "ઇઝ ઓફ ડુઇંગ પ્રત્યેની સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે, 140 કરોડ ભારતીયો વર્ષ 2047 સુધીમાં દેશને ચોક્કસપણે વિકસિત બનાવશે."
આ ક્ષેત્રીય તેજીને લઈને સમગ્ર દેશ અને વૈશ્વિક સ્તરે જોવા મળી રહેલા ભારે ઉત્સાહને સંબોધતા, વડાપ્રધાને એ ગેરસમજને સુધારી હતી કે આ ઝડપી વૃદ્ધિ કોઈ એકલદોકલ ઘટના છે. તેમણે સમજાવ્યું કે વર્તમાન વિસ્તરણ વાસ્તવમાં છેલ્લા દસ વર્ષમાં નિર્ધારિત લાંબા ગાળાની તકનીકી નીતિઓમાંથી ઉદ્ભવેલી એક સુઆયોજિત પ્રગતિ છે. મોદીએ નોંધ્યું હતું કે, "છેલ્લા દાયકામાં ભારતમાં આવેલી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્રાંતિનું આ કુદરતી આગામી પગલું છે."
આ સ્થાનિક ઉત્પાદનની સફળતાના મૂળ શોધતા, વડાપ્રધાને ભૂતકાળમાં આયાતી સ્માર્ટફોન પરની નિર્ભરતાની સરખામણી વર્તમાન ઉત્પાદનમાં આવેલી તેજી સાથે કરી હતી. ઉત્પાદનમાં આશ્ચર્યજનક ૩૩ ગણો વધારો નોંધતા, તેમણે મોબાઇલ ક્ષેત્રે વિશ્વના બીજા સૌથી મોટા ઉત્પાદક અને નિકાસકાર તરીકે દેશના નવા દરજ્જાને ગર્વભેર સ્વીકાર્યો હતો. મોદીએ અવલોકન કર્યું કે, "અમે આખરે આ અવિશ્વસનીય સીમાચિહ્નો હાંસલ કરવા માટે જાણીજોઈને અમારી સફર મોબાઇલ ફોન ઉત્પાદનથી શરૂ કરી હતી."
તાજેતરના વર્ષોમાં સ્થાનિક ઇકોસિસ્ટમની વ્યાપક સફળતાના આંકડા આપતા, વડાપ્રધાને સમગ્ર ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિના આંકડા શેર કર્યા હતા. તેમણે ખુલાસો કર્યો હતો કે 2014ના સ્તરની સરખામણીમાં કુલ ઉત્પાદનમાં લગભગ સાત ગણો વધારો થયો છે, સાથે જ એકંદર નિકાસમાં પણ પ્રભાવશાળી ૧૧ ગણો વિસ્ફોટક વધારો થયો છે. મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "આપણે સમગ્ર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમને સફળતાપૂર્વક અને વ્યાપકપણે મજબૂત બનાવી છે."
સરકારના વ્યૂહાત્મક રોડમેપ વિશે વધુ વિગતો આપતા વડાપ્રધાને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે અંતિમ ધ્યેય અંતિમ ગ્રાહક ઉત્પાદનોમાં આત્મનિર્ભરતાથી ઘણું આગળ વધીને તેના પાયાના ઘટકો (કમ્પોનન્ટ્સ) સુધી વિસ્તરેલો છે. વૈશ્વિક ટેક્નોલોજીને પાવર આપતી ચિપ્સનું ઉત્પાદન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ થઈને, તેમણે સંપૂર્ણ, એન્ડ-ટુ-એન્ડ સ્થાનિક વેલ્યુ ચેઇનની રૂપરેખા આપી હતી. મોદીએ દાવો કર્યો હતો કે, "પહેલા પ્રોડક્ટ, પછી કમ્પોનન્ટ્સ અને હવે સેમિકન્ડક્ટર; આ મેક ઇન ઇન્ડિયાનો નિર્ણાયક આગામી તબક્કો છે."
ઇકોસિસ્ટમના ભવિષ્યના તબક્કાઓનો નકશો રજૂ કરતા, વડાપ્રધાને સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનને સુરક્ષિત કરવા માટે હાઇ-ટેક મટિરિયલ્સ અને ક્રિટિકલ મિનરલ્સમાં આત્મનિર્ભરતાની નિર્ણાયક જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. ડિઝાઇનથી લઈને પેકેજિંગ સુધી વિસ્તરેલા સ્થાનિક નેટવર્કની કલ્પના કરતા, તેમણે AI અને રોબોટિક્સમાં અદ્યતન ક્રાંતિ માટે આ સ્થાનિક ચિપ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે યુવા પેઢીમાં અપાર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "આપણા યુવાનો સંપૂર્ણપણે મેડ ઇન ઇન્ડિયા ચિપ્સનો ઉપયોગ કરીને આગામી પેઢીની ટેક ક્રાંતિને સક્રિયપણે વેગ આપશે."
પોતાનો સંદેશ યુવા વર્ગ તરફ નિર્દેશિત કરતા, વડાપ્રધાને ઐતિહાસિક ઉદાહરણો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો જે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે મોટા ઔદ્યોગિક ફેરફારો સતત અભૂતપૂર્વ રોજગારીની સંભાવનાઓ પેદા કરે છે. અગાઉના આઇટી અને સ્માર્ટફોન ઉત્પાદનની તેજી દ્વારા અનલોક કરાયેલી પ્રચંડ તકો સાથે સામ્યતા દર્શાવતા, તેમણે વર્તમાન તકનીકી લહેરથી ઉદ્ભવતી આવી જ વિશાળ ક્ષિતિજોની આગાહી કરી હતી. મોદીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "સેમિકન્ડક્ટર અને AI ક્રાંતિનો યુગ સંશોધન અને ડિઝાઇનથી લઈને સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ સુધીની અસંખ્ય તકો લાવી રહ્યો છે."
ભવિષ્યના કાર્યબળને સતત અનુકૂલન સાધવા માટે પડકારતા, વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આધુનિક સમયમાં પ્રાસંગિક રહેવું એ સંપૂર્ણપણે નવી કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા અને નવીન વિચારો કેળવવા પર નિર્ભર છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા અનલોક કરાયેલા વિશાળ નવા પરિમાણો તરફ ઈશારો કરતા, તેમણે યુવા પેઢીને આ ઉભરતી સંભાવનાઓને અપાર ઉત્સાહ સાથે ઝડપી લેવા વિનંતી કરી હતી. મોદીએ દાવો કર્યો હતો કે, "ભારતના યુવાનોએ કંઈક નવું શીખવાની અને તેને અમલમાં મૂકવાની આ અદ્ભુત તક બિલકુલ ગુમાવવી જોઈએ નહીં."
આ તકનીકી પ્રગતિની સમાવેશી સામાજિક અસરો દર્શાવતા, વડાપ્રધાને નવી સુવિધામાં સક્રિયપણે કામ કરી રહેલી આદિવાસી સમુદાયની યુવતીઓની પ્રેરણાદાયી વાર્તાઓ શેર કરી હતી. સામાન્ય પૃષ્ઠભૂમિ અને આઈટીઆઈ (ITI) અભ્યાસથી લઈને મલેશિયામાં અદ્યતન તકનીકી તાલીમ મેળવવા સુધીની તેમની સફરથી ઊંડાણપૂર્વક પ્રભાવિત થઈને, તેમણે અગાઉ ક્યારેય પોતાના વતન બહાર પ્રવાસ ન કર્યો હોવા છતાં, વિશ્વની સૌથી આધુનિક ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓ ચલાવવામાં તેમની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી હતી. મોદીએ નોંધ્યું હતું કે, "ખરેખર અસાધારણ સપનાઓ ધરાવતી આ દીકરીઓ આજે મેડ ઇન ઇન્ડિયા ચિપ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાનો એક અભિન્ન હિસ્સો છે."
દેશને સંપૂર્ણ વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા તરફની ઝડપી ગતિની પુનરોચ્ચાર કરીને પોતાના સંબોધનનું સમાપન કરતા, વડાપ્રધાને માત્ર થોડા મહિના પહેલા વચન આપેલા બહુવિધ ઉત્પાદન પ્લાન્ટ્સ સમયસર સાકાર થવાની ઉજવણી કરી હતી. વૈશ્વિક રોકાણકારોને સંપૂર્ણ નીતિગત સ્થિરતા, સ્પષ્ટ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા અને અપ્રતિમ અમલીકરણ ગતિની ખાતરી આપતા, તેમણે પ્રણાલીગત આર્થિક સુધારાઓની વધુ ઝડપી ગતિનું વચન આપ્યું હતું. મોદીએ દ્રઢપણે જણાવ્યું હતું કે, "ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ (સરળ વ્યાપાર) પ્રત્યેની સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે, 140 કરોડ ભારતીયો 20247 સુધીમાં ચોક્કસપણે દેશને વિકસિત બનાવશે."
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