24×7 ન્યાયની સાથે ‘સંગાથી’: સામાન્ય નાગરિક સુધી ન્યાય-સમાનતા પહોંચાડતું કેન્દ્ર, એક વર્ષમાં 1539 કેસોનું નિરાકરણ

ગુજરાત કાનૂની સેવા સત્તામંડળ દ્વારા ન્યાય વ્યવસ્થાને વધુ સશક્ત અને સુલભ બનાવવા માટે વિકટીમોલોજી સેન્ટર નામે એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ: ગુજરાત કાનૂની સેવા સત્તામંડળ દ્વારા ન્યાય વ્યવસ્થાને વધુ સશક્ત અને સુલભ બનાવવા માટે વિકટીમોલોજી સેન્ટર નામે એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. દેશની પ્રથમ 24×7 પીડિત સહાય સેવા તરીકે ઓળખાતું આ કેન્દ્ર સામાન્ય નાગરિક સુધી ન્યાય અને સમાનતા પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

માત્ર એક વર્ષમાં આ કેન્દ્રએ 1539 અરજીઓનું નિરાકરણ કર્યું છે. સત્તામંડળના જણાવ્યા મુજબ દરરોજ સરેરાશ 200 લોકો અહીં મુલાકાત લે છે અને માર્ગદર્શન મેળવે છે. 24 કલાક અને 365 દિવસ કાર્યરત આ સેન્ટર માટે 15100 હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાંથી લોકો તાત્કાલિક કાનૂની સલાહ મેળવી શકે છે. ઘણા લોકો માટે કોર્ટ-કચેરીની જટિલ પ્રક્રિયા, કાનૂની જ્ઞાનનો અભાવ અને આર્થિક મર્યાદાઓને કારણે ન્યાય મેળવવો મુશ્કેલ બની જાય છે. આવી સ્થિતિમાં વિકટીમોલોજી સેન્ટર માર્ગદર્શન અને સહાયનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.

“સંગાથી પ્રોજેક્ટ” – કોને મળે છે મફત લીગલ સહાય?
આ પહેલ હેઠળ સંગાથી પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકાયો છે, જેનો હેતુ આર્થિક અને સામાજિક રીતે નબળા વર્ગોને મફત કાનૂની સહાય પૂરી પાડવાનો છે. આ યોજના હેઠળ મહિલાઓ, અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના લોકો, વાર્ષિક આવક ત્રણ લાખથી ઓછી ધરાવતા લોકો, કુદરતી આફતના ભોગ બનેલા લોકો, કેદીઓ અને મીલ કામદારોને લીગલ સહાય આપવામાં આવે છે.

કેવા પ્રકારના કેસોમાં સહાય?
વિકટીમોલોજી સેન્ટરમાં લગ્નજીવન સંબંધિત વિવાદો, જમીન-મિલકતના પ્રશ્નો, નાણાકીય લેવડદેવડના કેસો, અકસ્માત અને વળતર કેસો, ચેક બાઉન્સ, નાણાકીય છેતરપિંડી અને ઘરેલુ હિંસા જેવા મુદ્દાઓમાં માર્ગદર્શન અને નિરાકરણ કરવામાં આવે છે. પીડિતોને તેમના કાનૂની હક અને આગળની કાર્યવાહી અંગે વિગતવાર સમજ આપવામાં આવે છે.

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના: એક વેપારીને મળ્યો ન્યાય
આ પહેલનું જીવંત ઉદાહરણ અમદાવાદની વિમાન દુર્ઘટનામાં જોવા મળ્યું. ઘટના સ્થળે આવેલી દુકાન રાહુલ પટણી નામના વેપારીની હતી, જે દુર્ઘટનામાં સંપૂર્ણપણે નાશ પામી હતી. ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં રાહુલ પટણીએ જણાવ્યું કે, અચાનક થયેલા નુકસાન બાદ તેઓ મૂંઝવણમાં હતા કે હવે ન્યાય કેવી રીતે મળશે અને વળતર માટે શું કરવું. એવામાં તેમને સંગાથી પ્રોજેક્ટ અંગે માહિતી મળી. વિકટીમોલોજી સેન્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમણે એર ઇન્ડિયા સામે વળતરનો દાવો દાખલ કર્યો. જરૂરી દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં સેન્ટરે મદદ કરી. પરિણામે ગયા મહિને તેમને 3 લાખ રૂપિયાનું વળતર મળ્યું. તેમના માટે આ માત્ર આર્થિક સહાય નહીં, પરંતુ ન્યાય મળ્યાનો વિશ્વાસ હતો.

માતાના અવસાન બાદ બાળક પિતાને સોંપાયો
સંગાથી સેન્ટરે એક હૃદયસ્પર્શી કેસમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. 8 વર્ષના બાળકની માતાનું કેન્સરના કારણે અવસાન થયું હતું. માતાના નિધન બાદ બાળકની કસ્ટડી અંગે પરિવારજનો વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો.

વિજય સાધુ નામના અરજદારે ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, તેઓ આ મુદ્દે માર્ગદર્શન માટે સંગાથી સેન્ટર ગયા હતા. સેન્ટરે બંને પક્ષોની વાત સાંભળી અને બાળકના હિતને કેન્દ્રમાં રાખીને કાનૂની માર્ગદર્શન આપ્યું. વિચારણા બાદ બાળકના શ્રેષ્ઠ હિતને ધ્યાનમાં રાખીને તેને પિતાને સોંપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન બાળકની સુરક્ષા અને ભવિષ્યને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી.

માત્ર કાનૂની સેવા નહીં, પરંતુ માનવકેન્દ્રિત ન્યાય
વિકટીમોલોજી સેન્ટર માત્ર કાનૂની માર્ગદર્શન પૂરતું સીમિત નથી. તે પીડિતોને આત્મવિશ્વાસ અને સહારો આપવાનો પ્રયત્ન છે. એક વર્ષમાં 1539 કેસોના નિરાકરણ સાથે “સંગાથી” પ્રોજેક્ટ ન્યાય વ્યવસ્થાને વધુ સુલભ અને માનવકેન્દ્રિત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થઈ રહ્યો છે.

