સુરત: કામરેજના ચોર્યાસી ખાતે દેશના પ્રથમ બેરિયરલેસ ટોલ પ્લાઝાનો પ્રારંભ

સફળ ટ્રાયલ રન બાદ મોડી રાતે 12 વાગ્યાથી સેવા શરૂ, ફાસ્ટેગ અને નંબર પ્લેટથી ઓટોમેટિક ટેક્સ કપાશે.

કામરેજના ચોર્યાસી ખાતે દેશના પ્રથમ બેરિયરલેસ ટોલ પ્લાઝાનો પ્રારંભ
કામરેજના ચોર્યાસી ખાતે દેશના પ્રથમ બેરિયરલેસ ટોલ પ્લાઝાનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 1:19 PM IST

Updated : May 1, 2026 at 1:41 PM IST

સુરત: જિલ્લાના કામરેજ પાસે આવેલા ચોર્યાસી ટોલ પ્લાઝા પર દેશનું પ્રથમ મલ્ટી-લેન ફ્રી ફ્લો ડિજિટલ ટોલનાકું ગત રાત્રિના 12 વાગ્યાથી કાર્યરત કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ મુંબઈ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પર મુસાફરી કરતા વાહનચાલકોને ટોલ પ્લાઝા પર કતારમાં ઊભા રહેવાની ઝંઝટમાંથી કાયમી છુટકારો મળ્યો છે.

આ અત્યાધુનિક ટોલનાકાનું સંચાલન સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને સ્વયંસંચાલિત છે. અહીં કોઈ પરંપરાગત બેરિયર કે કેશ કાઉન્ટર નથી. દરેક લેન પર લગાવવામાં આવેલા 32 સીસીટીવી કેમેરા તાઇવાનની લેટેસ્ટ ઓટોમેટિક નંબર પ્લેટ રેકગ્નિશન (ANPR) ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે. આ કેમેરા ફાસ્ટેગ અને વાહનની નંબર પ્લેટ, ચેસિસ નંબરના આધારે દરેક વાહનનો ટોલ ટેક્સ આપોઆપ કાપી લેશે. આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે વાહન પર ફાસ્ટેગ લગાવવું ફરજિયાત છે.

કામરેજના ચોર્યાસી ખાતે દેશના પ્રથમ બેરિયરલેસ ટોલ પ્લાઝાનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)

નેશનલ હાઇવેની ટીમે બે દિવસ પૂર્વે આ ટોલનાકા પર સાંજના સમયે અઢી કલાક સુધી સઘન ટ્રાયલ રન હાથ ધર્યો હતો. ટ્રાયલ સંપૂર્ણ સફળ રહ્યા બાદ તેને નિયત સમય પર કાર્યરત કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. બેરિયર દૂર થવાને કારણે વાહનો કોઈપણ અવરોધ વગર નિર્ધારિત ગતિએ પસાર થઈ શકશે, જેનાથી સમયની સાથે ઇંધણનો પણ બચાવ થશે અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા નહીંવત રહેશે.

મુંબઈ-અમદાવાદ તેમજ અમદાવાદ-મુંબઈ જનારા વાહનો માટે ચાર-ચાર લેન કાર્યરત કરાઈ છે. 24 કલાકમાં અંદાજિત 40,000થી વધુ નાના-મોટા વાહનો અહીંથી પસાર થાય છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યવસ્થાને સીમલેસ બનાવાઈ છે.

સ્થાનિક વાહનચાલકોને રાહત આપવા માટે એક ખાસ પાસ સુવિધા રખાઈ છે. ચોર્યાસી ટોલનાકાની 20 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં રહેઠાણ ધરાવતા લોકો માટે માત્ર 350 રૂપિયાનો માસિક પાસ ઇશ્યૂ કરાશે. આ ઉપરાંત 3,075 રૂપિયાનો વાર્ષિક પાસ પણ ઉપલબ્ધ છે. આ પાસ મેળવવા માટે ટોલનાકા નજીકના કન્ટ્રોલ રૂમમાં રહેઠાણનો પુરાવો અને વાહનની RC બુક જેવા જરૂરી દસ્તાવેજ રજૂ કરવાના રહેશે.

Last Updated : May 1, 2026 at 1:41 PM IST

