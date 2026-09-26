ડીઝલ નહીં, હવે ‘ગેસ’થી દોડશે ગુજરાતની ટ્રેન! સાબરમતીથી શરૂ થશે દેશની પહેલી LNG DEMU, જાણો ખાસિયત
27 સપ્ટેમ્બરે સાબરમતીથી પાટણ વચ્ચે ઔપચારિક પ્રારંભ; 1,400 HPના બે પાવર કારમાં ડીઝલ સાથે LNG, 40% સુધી ડીઝલની જગ્યાએ LNGનો ઉપયોગ
Published : September 26, 2026 at 8:30 PM IST
કલ્પના કરો... ટ્રેન એ જ છે, પાટા એ જ છે, કોચ પણ લગભગ એ જ છે, પરંતુ તેને દોડાવવાની અંદરની ટેક્નોલોજીમાં મોટો ફેરફાર થયો છે. અત્યાર સુધી ડીઝલ પર દોડતી DEMU હવે ડીઝલ સાથે LNG એટલે કે Liquefied Natural Gasનો પણ ઉપયોગ કરશે. એટલે ટ્રેન સંપૂર્ણપણે ડીઝલ છોડતી નથી, પરંતુ ડીઝલની જગ્યાએ LNGનો ઉપયોગ કરીને ઇંધણ ખર્ચ ઘટાડવા અને પ્રદૂષણ ઓછું કરવાની દિશામાં રેલવે આગળ વધી રહ્યું છે.
27 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ સાબરમતીથી પાટણ વચ્ચે દેશની પ્રથમ LNG-ડીઝલ આધારિત ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ DEMUનું ઔપચારિક લોકાર્પણ થવાનું છે. આ સાથે ગુજરાત ભારતીય રેલવેના વૈકલ્પિક ઇંધણના એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયોગનું કેન્દ્ર બનશે.
આ ટ્રેનનું ખાસ મહત્વ એ છે કે આ માત્ર LNGથી ચાલતી ટ્રેન નથી. આ ડીઝલ + LNG ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ પર ચાલનારી DEMU છે. એટલે એક તરફ ડીઝલનો ઉપયોગ ચાલુ રહેશે અને બીજી તરફ તેની જગ્યાએ એક હિસ્સો LNGથી બદલવામાં આવશે.
DRM વેદ પ્રકાશે શું કહ્યું?
અમદાવાદ ડિવિઝનના DRM વેદ પ્રકાશે સાબરમતીના Integrated Coaching Depot ખાતે આ LNG-Diesel DEMUનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ મીડિયા સાથે વાતચીતમાં આ પ્રોજેક્ટની વિગતવાર માહિતી આપી હતી.
DRM વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય રેલવે દ્વારા સ્વચ્છ, પર્યાવરણને અનુકૂળ અને કિફાયતી રેલ ઓપરેશન તરફ આગળ વધવા માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ છે. ભારતીય રેલવેમાં પ્રથમ વખત DEMUના Driving Power Car એટલે કે DPCમાં LNG આધારિત ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ સફળતાપૂર્વક અપનાવવામાં આવી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ યોજના હેઠળ 1,400 HP ક્ષમતાવાળા બે DEMU DPCને ડીઝલ-LNG ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. આ સિસ્ટમમાં આશરે 40 ટકા સુધી ડીઝલના સ્થાને LNGનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. DRMના જણાવ્યા મુજબ, બંને રૂપાંતરિત DPC પર 2,000 કિલોમીટરથી વધુનું સફળ ફિલ્ડ ટ્રાયલ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.
LNG ટ્રેન એટલે શું?
- LNG એટલે Liquefied Natural Gas. કુદરતી ગેસને અત્યંત નીચા તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે અને ખાસ ક્રાયોજેનિક સિસ્ટમ મારફતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- પરંતુ આ DEMU માત્ર LNG પર નહીં, પરંતુ ડીઝલ અને LNG બંનેના સંયોજનથી ચાલશે. આ જ કારણથી તેને Dual-Fuel DEMU કહેવામાં આવે છે.
- DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, આ ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમનો હેતુ ડીઝલના એક હિસ્સાને LNGથી બદલવાનો છે, જેથી ટ્રેનની કામગીરી જાળવી રાખીને ઇંધણ ખર્ચ અને ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરી શકાય.
ટ્રેનમાં LNG ક્યાં રહેશે?
- આ ટેક્નોલોજીનો સૌથી રસપ્રદ ભાગ LNGની સ્ટોરેજ સિસ્ટમ છે.
- DRM વેદ પ્રકાશે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, દરેક DPCમાં આશરે 2,200 લીટર ક્ષમતાની LNG ટાંકી સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. તેમાં આશરે 950થી 1,000 કિલોગ્રામ ઉપયોગી LNG સંગ્રહ કરી શકાય છે.
- તેમના જણાવ્યા મુજબ, એક વખત LNGનું સંપૂર્ણ ભરાવું કરવામાં આવે તો આશરે 222 કિલોમીટર સુધીના દૈનિક ઓપરેશન માટે LNG ઉપલબ્ધ રહી શકે છે. એટલે વારંવાર LNG રિફ્યુઅલિંગ કરવાની જરૂરિયાત ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
- LNGને સામાન્ય ડીઝલની જેમ ટાંકીમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવતું નથી. તેને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં જાળવી રાખવા માટે ખાસ ક્રાયોજેનિક LNG ટાંકી અને સંબંધિત સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
ડીઝલની જગ્યાએ 40 ટકા સુધી LNG
આ ટ્રેનની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે ડીઝલનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યો નથી. DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં 40 ટકા સુધી ડીઝલના સ્થાને LNGનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
એટલે ટ્રેનના એન્જિનમાં જરૂરી પાવર માટે ડીઝલ અને LNG બંનેનો ઉપયોગ થાય છે. LNG ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ વધારી શકાય છે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે ડીઝલનો ઉપયોગ પણ ચાલુ રાખી શકાય છે. આ રીતે રેલવે એક જ ઇંધણ પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર રહેતું નથી.
1,400 HPના બે DPCની તાકાત
આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ બે DEMU Driving Power Carsને 1,400 HPની ક્ષમતાવાળી ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. એટલે બંને DPC મળીને ટ્રેનને જરૂરી પાવર પૂરી પાડશે.
DRM વેદ પ્રકાશે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે એન્જિનની પાવર અને વિશ્વસનીયતા પરંપરાગત ડીઝલ એન્જિન જેવી જ જળવાઈ રહે. એટલે LNGનો ઉપયોગ કરવાનો અર્થ ટ્રેનની કામગીરીમાં ઘટાડો કરવો નહીં, પરંતુ સમાન કામગીરી સાથે ડીઝલનો ઉપયોગ ઘટાડવાનો પ્રયાસ છે.
2,000 કિમીથી વધુનો ટ્રાયલ
કોઈ નવી ફ્યુઅલ ટેક્નોલોજી સીધી પેસેન્જર સર્વિસમાં મૂકવામાં આવતી નથી. તેની પહેલાં ફિલ્ડમાં તેની કામગીરી ચકાસવામાં આવે છે. DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, બંને રૂપાંતરિત DPC પર 2,000 કિલોમીટરથી વધુનું સફળ ફિલ્ડ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું છે.
આ ટ્રાયલમાં ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમની કામગીરી, એન્જિનની પાવર, વિશ્વસનીયતા અને ઇંધણના ઉપયોગ જેવા પાસાં ચકાસવામાં આવ્યા હતા. આ ટ્રાયલ પછી હવે સાબરમતીથી પાટણ વચ્ચે આ ટેક્નોલોજીને પેસેન્જર ઓપરેશન સાથે જોડવામાં આવી રહી છે.
હવે વાત પૈસાની—રેલવેને કેટલો ફાયદો?
LNGનો ઉપયોગ કરવાનો એક મોટો હેતુ ઇંધણ ખર્ચમાં ઘટાડો કરવાનો છે. DRM વેદ પ્રકાશે મીડિયા સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રાયલના આંકડાઓના આધારે એક DPCથી આશરે ₹11.9 લાખની વાર્ષિક ઇંધણ બચત થઈ શકે છે. જ્યારે બે DPC ધરાવતી 8-કોચની DEMU રેકથી આશરે ₹23.9 લાખ પ્રતિ વર્ષની બચત શક્ય હોવાનું ટ્રાયલના આંકડા દર્શાવે છે. એટલે આ પ્રોજેક્ટ માત્ર ગ્રીન એનર્જીનો પ્રયોગ નથી, પરંતુ રેલવે માટે ઇંધણ ખર્ચ ઘટાડવાની દિશામાં પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જોકે આ આંકડા ટ્રાયલ આધારિત અંદાજ છે અને વાસ્તવિક બચત ટ્રેનનું રનિંગ, LNG-ડીઝલના ભાવ અને અન્ય ઓપરેશનલ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે.
પર્યાવરણ માટે શું બદલાશે?
DRM વેદ પ્રકાશે આ પ્રોજેક્ટને સ્વચ્છ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ રેલ ઓપરેશન તરફનું પગલું ગણાવ્યું છે. LNGના ઉપયોગથી ડીઝલની સરખામણીએ CO₂, NOx અને Particulate Matter જેવા ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. એટલે ડીઝલનો હિસ્સો ઘટે તેમ ટ્રેનના ઇંધણ સંબંધિત ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો લાવવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને નોન-ઇલેક્ટ્રિફાઇડ રૂટ પર ચાલતી DEMU માટે વૈકલ્પિક ઇંધણનો આ પ્રકારનો પ્રયોગ ભવિષ્યમાં મહત્વનો બની શકે છે.
પેસેન્જરોને શું ફાયદો?
મુસાફર ટ્રેનમાં બેસે ત્યારે તેને અલગથી કોઈ “LNG કોચ” દેખાવાનો નથી. મુખ્ય ટેક્નોલોજીકલ ફેરફાર Driving Power Car એટલે કે DPCમાં કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ તેનો પરોક્ષ લાભ મુસાફરો સુધી પહોંચી શકે છે.
ડીઝલનો ઉપયોગ ઘટવાથી ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. LNGના કારણે રેલવેના ઇંધણ ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થઈ શકે છે. સાથે જ ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ હોવાથી LNG ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે ડીઝલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
LNG ઉપલબ્ધ ન હોય તો શું થશે?
આ ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમની સૌથી મહત્વની વિશેષતાઓમાંની એક છે તેની ઓપરેશનલ ફ્લેક્સિબિલિટી. DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, એન્જિનને ડીઝલ અને LNG બંને ઇંધણ સાથે ચલાવી શકાય તેવી રીતે સિસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવી છે. એટલે ટ્રેન માત્ર LNG પર આધારિત નથી. ઇંધણની ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે બંને વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ બાબત પેસેન્જર સર્વિસની સતત કામગીરી માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
શું ટ્રેન ધીમી થશે?
LNG ઉમેરવાથી ટ્રેનની કામગીરીમાં ઘટાડો થાય નહીં તે આ પ્રોજેક્ટનો મહત્વનો હેતુ છે. DRM વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે એન્જિનની પાવર અને વિશ્વસનીયતા પરંપરાગત ડીઝલ સિસ્ટમ જેવી જ રહે. એટલે સરળ ભાષામાં કહીએ તો આ પ્રયોગનો હેતુ છે— ઓછી કિંમત માટે ઓછી કામગીરી નહીં, પરંતુ સમાન કામગીરી સાથે ઓછું ડીઝલ.
222 કિલોમીટરનો આંકડો કેમ મહત્વનો?
LNG ટાંકીની ક્ષમતા સાથે જોડાયેલો 222 કિલોમીટરનો આંકડો પણ મહત્વપૂર્ણ છે. એક સંપૂર્ણ LNG ભરાવાથી આશરે 222 કિલોમીટર સુધીના દૈનિક ઓપરેશન માટે LNG ઉપલબ્ધ રહેવાની માહિતી આપવામાં આવી છે. અહીં ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે 222 કિલોમીટર ટ્રેનની સ્પીડ નથી. આ એક સંપૂર્ણ LNG ભરાવાથી સંભવિત દૈનિક ઓપરેશનની રેન્જ સાથે જોડાયેલો આંકડો છે.
ગુજરાતમાંથી આ પ્રયોગ કેમ ખાસ?
સાબરમતીમાં આ પ્રોજેક્ટનું અમલીકરણ થવું ગુજરાત માટે પણ મહત્વનું છે. સાબરમતીના Integrated Coaching Depot ખાતે બંને DPCને ડીઝલ-LNG ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને અહીં જ આ ટેક્નોલોજીના ટ્રાયલ અને નિરીક્ષણની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
DRM વેદ પ્રકાશના જણાવ્યા મુજબ, આ પહેલ ભારતીય રેલવેને સ્વચ્છ, પર્યાવરણને અનુકૂળ અને કિફાયતી રેલ ઓપરેશન તરફ આગળ વધારવામાં મદદરૂપ બની શકે છે. આ પ્રયોગ સફળ રહે તો ભવિષ્યમાં વધુ DPC અને અન્ય નોન-ઇલેક્ટ્રિફાઇડ રૂટ માટે પણ આવી ટેક્નોલોજીનો વિચાર થઈ શકે છે.
એક ટ્રેનમાં કેટલો મોટો ફેરફાર?
બહારથી જોતા આ DEMU સામાન્ય ટ્રેન જેવી જ દેખાઈ શકે છે. પરંતુ અંદરથી તેની પાવર સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય DPCમાં ડીઝલ આધારિત સિસ્ટમ હોય છે. અહીં તેની સાથે LNG સ્ટોરેજ અને ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ ઉમેરવામાં આવી છે.
એટલે આખી ટેક્નોલોજીને સરળ ભાષામાં સમજીએ તો—
ડીઝલ DPC → LNGની ક્રાયોજેનિક ટાંકી → ડ્યુઅલ-ફ્યુઅલ સિસ્ટમ → ડીઝલ સાથે LNGનો ઉપયોગ → 40 ટકા સુધી ડીઝલ સબ્સ્ટિટ્યુશન → ઇંધણ ખર્ચમાં બચત અને ઉત્સર્જનમાં ઘટાડાનો પ્રયાસ.
આખી LNG DEMU એક જ નજરમાં
દેશની આ પહેલી LNG-Diesel Dual Fuel DEMUમાં બે 1,400 HPના DPC છે. દરેક DPCમાં આશરે 2,200 લીટર LNG ટાંકી લગાવવામાં આવી છે, જેમાં આશરે 950થી 1,000 કિલોગ્રામ ઉપયોગી LNG સંગ્રહ કરી શકાય છે. એક સંપૂર્ણ ભરાવાથી આશરે 222 કિલોમીટર સુધીના દૈનિક ઓપરેશન માટે LNG ઉપલબ્ધ રહી શકે છે.
આ સિસ્ટમમાં 40 ટકા સુધી ડીઝલના સ્થાને LNGનો ઉપયોગ કરી શકાય છે અને બંને DPC પર 2,000 કિલોમીટરથી વધુના ફિલ્ડ ટ્રાયલ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. ટ્રાયલના આંકડા પ્રમાણે એક DPCથી આશરે ₹11.9 લાખની વાર્ષિક ઇંધણ બચત, જ્યારે બે DPC ધરાવતી 8-કોચની DEMU રેકથી આશરે ₹23.9 લાખ પ્રતિ વર્ષની બચત શક્ય છે.
પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ LNGના ઉપયોગથી CO₂, NOx અને Particulate Matter જેવા ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. સાથે જ ડીઝલ અને LNG બંનેના ઉપયોગની ક્ષમતા હોવાથી ટ્રેનને ઇંધણની ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે ઓપરેશનલ ફ્લેક્સિબિલિટી મળે છે.
એટલે આ માત્ર ‘નવી ટ્રેન’ નથી...
સાબરમતીથી પાટણ વચ્ચે દોડનારી આ DEMUને માત્ર નવી ટ્રેન તરીકે જોવી સરળ છે, પરંતુ તેની પાછળનો પ્રયોગ ઘણો મોટો છે. ભારતીય રેલવે એક તરફ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને બીજી તરફ જ્યાં ડીઝલ આધારિત ઓપરેશન જરૂરી છે ત્યાં વૈકલ્પિક ઇંધણના રસ્તા શોધી રહ્યું છે. LNG-Diesel Dual Fuel DEMU આ જ દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયોગ છે.
ડીઝલ સંપૂર્ણપણે બંધ નહીં થાય, પરંતુ તેનો હિસ્સો ઘટાડાશે. LNGનો ઉપયોગ વધશે. ઇંધણ ખર્ચ ઘટાડવાનો પ્રયાસ થશે. ઉત્સર્જન ઘટાડવાનો પ્રયાસ થશે. અને સૌથી મહત્વની વાત—ટ્રેનની કામગીરી જાળવી રાખીને આ બધું કરવાનો પ્રયાસ થશે.
27 સપ્ટેમ્બરે જ્યારે આ ટ્રેન સાબરમતીથી પાટણ તરફ રવાના થશે, ત્યારે પાટા પર માત્ર એક નવી DEMU નહીં, પરંતુ ભારતીય રેલવેના વૈકલ્પિક ઇંધણના નવા પ્રયોગની શરૂઆત જોવા મળશે.
આગળ આ ટેક્નોલોજી કેટલા રૂટ સુધી પહોંચે છે અને વાસ્તવિક ઓપરેશનમાં તે ટ્રાયલના આંકડાઓ મુજબ કેટલો ફાયદો આપે છે—એ જ આ પ્રયોગની સૌથી મોટી કસોટી રહેશે.