સુરતના કામરેજમાં બન્યુ દેશનું ડિજિટલ ટોલ નાકું, 2 ફેબ્રુઆરીથી ટેસ્ટિંગ, 15થી પ્રારંભ
સુરતમાં દેશનું પ્રથમ મલ્ટી લેન ફ્રી ફ્લો ડિજિટલ ટોલનાકું બનીને તૈયાર છે, તેથી હવે વાહનચાલકોને ટોલબુથ પર રોકાવું નહી પડે અને ટ્રાફિકનું પણ ભારણ ઘટશે.
સુરત: કામરેજ ખાતે હાલ કાર્યરત ટોલ પ્લાઝાની જગ્યાએ આગામી 15 દિવસમાં દેશનું પ્રથમ મલ્ટી લેન ફ્રી ફ્લો ડિજીટલ ટોલનાકું શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. જેનાં ફળ સ્વરૂપે બે ફેબ્રુઆરીથી હાઈવે ઓથોરિટી સૂત્રો દ્વારા ટેસ્ટિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે તેવું જણાવાયું છે.
ટોલનાકાઓ ઉપર વાહન ચાલકોએ લાંબી કતારોમાં ટોલ ભરવા માટે હવે ઊભા નહીં રહેવું પડે, જેના માટે કેન્દ્ર સરકાર મલ્ટી લેન ફ્રી ફલો ડિજીટલ ટોલનાકું શરૂ કરવા જઈ રહી છે. આ પ્રકારનું દેશનું પ્રથમ ટોલનાકુ કામરેજનાં ચોર્યાસી ટોલનાકા પર શરૂ કરાશે. જેનું અહીં ટેસ્ટિંગ આગામી બે ફેબ્રુઆરીથી કરાશે.
હાઈલાઈટ્સ
- દેશનું પ્રથમ ડિજિટલ ટોલ નાકું
- પહેલી વાર મલ્ટી લેન ફ્રી ફ્લો (MLFF) સિસ્ટમ તૈયાર
- 36 કેમેરા, LiDAR અને રડાર સાથે ડિજિટલ ટોલ
- તાઈવાનની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી વાહનોની નંબર પ્લેટ સ્કેન કરી ટોલની રકમ વસુલાશે
- 15 કરોડ ના ખર્ચે બન્યું ડિજિટલ ટોલ નાકું
- 2 ફેબ્રુઆરીથી ટેસ્ટિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે
- 15 ફેબ્રુઆરીથી કાર્યરત થશે ડિજિટલ ટોલ નાકું
- વાહનચાલકોને હવે ટોલ બુથ પર ઊભું રહેવું નહીં પડે
વાહનચાલકો મુક્ત લેન ફ્રી સિસ્ટમનો ભાગ
વર્તમાન ટોલ વસુલાતની જૂની પદ્ધતિને સંપૂર્ણ નાબુદ કરી દેવાશે. ચાલુ વર્ષે કામરેજ સહિત અન્ય ટોલનાકા પર તમામ નેશનલ હાઇવેનાં જૂની પદ્ધતિનાં ટોલ બૂથો પર લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી સાથે કોઈપણ જાતનાં અવરોધ વગર વાહન ચાલકો પોતાની પૂર્વવત સ્પિડ સાથે પસાર થઈ શકશે, અને જે નવી સિસ્ટમ અનુસાર મુક્ત લેન ફ્રી સિસ્ટમનો ભાગ બની રહેશે.
તાઈવાનની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી
જોકે ઉપરોક્ત હાઇટેક ટેકનોલોજીનાં પગલે નેશનલ હાઈવે સહિત ટોલનાકા પર ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટી વાહનો પોતાની રાબેતા મુજબની ગતિથી ટોલનાકા પરથી પસાર થઈ શકશે. તાઈવાનની લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી વાહનોનાં નંબર પ્લેટ સ્કેન કરી અને ફાસ્ટેગ આધારિત ટોલની રકમ ઓટોમેટીક નંબર પ્લેટ રેકનીગેશન (એએનપીઆર) મુજબ કેમેરાનાં માધ્યમથી વાહન ચાલક પાસેથી કાપી લેવાશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા માનવ રહીત હશે.
છેલ્લા સપ્ટેમ્બર મહિનાથી તાઇવાનની FETC એજન્સીનાં 25થી વધુ માણસોની ટીમ ઉપરોક્ત ટેકનોલોજી પર કામ કરી રહી છે. આગામી બે સપ્તાહમાં અહીં ફ્રી ફ્લો સિસ્ટમ કાર્યરત કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. લોકલ વાહનો માટે હાઇવે ઓથોરીટી દ્વારા 20 કિ.મી.નાં નિયમ અનુસાર ટોલ ફ્રીનો નિર્ણય લેવામાં આવશે, તેમજ નિયમોનું ધરાર ઉલ્લંઘન કરશે એવા વાહન ચાલકો સામે ગાડીઓનાં લાયસન્સ, ઇન્સ્યુરન્સ રિન્યુ સામે દંડનીય કાર્યવાહી સંબંધીત વોર્નિંગ સાથે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.