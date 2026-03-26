ભરૂચમાં નર્મદા નદી પર 817 કરોડના ખર્ચે ભારતનો પ્રથમ 8-લેન એક્સ્ટ્રાડોઝ્ડ આઈકોનિક બ્રિજ તૈયાર
કુલ 2.22 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવતો આ બ્રિજ દેશના સૌથી આધુનિક અને ટેકનિકલી એડવાન્સ્ડ બ્રિજોમાંનો એક ગણાય છે.
Published : March 26, 2026 at 9:01 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં નર્મદા નદી પર નિર્મિત ભારતનો પ્રથમ 8-લેન એક્સ્ટ્રાડોઝ્ડ આઇકોનિક બ્રિજ તૈયાર થતા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રમાં એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ નોંધાઈ છે. દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવેનો ભાગરૂપે બનેલો આ બ્રિજ દેશના બે મુખ્ય આર્થિક કેન્દ્રોને વધુ નજીક લાવશે.
આ બ્રિજનું નિર્માણ ₹817 કરોડથી વધુના ખર્ચે કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અંકલેશ્વરથી મનુબર સુધીનો સમગ્ર એક્સપ્રેસવે સેકશન આશરે ₹1350 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. કુલ 2.22 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવતો આ બ્રિજ દેશના સૌથી આધુનિક અને ટેકનિકલી એડવાન્સ્ડ બ્રિજોમાંનો એક ગણાય છે.
Bharuch, Gujarat: The National Highways Authority of India (NHAI) has completed a 2.92 km-long, 8-lane cable-stayed bridge over the Narmada River in just 34 months on the Delhi–Mumbai Expressway. pic.twitter.com/7hjLx1B0YO— IANS (@ians_india) March 25, 2026
આ બ્રિજની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તેમાં એક્સ્ટ્રાડોઝ્ડ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે બ્રિજને વધુ મજબૂત અને ટકાઉ બનાવે છે. બ્રિજના પાયલોનની ઊંચાઈ આશરે 29 માળની ઈમારત જેટલી છે, જે તેને દૃશ્યાત્મક રીતે પણ આકર્ષક બનાવે છે. બ્રિજમાં આધુનિક જર્મન ટેકનોલોજી અને હાઈ-સ્ટ્રેન્થ કેબલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે તેની સુરક્ષા અને દીર્ઘકાલીન ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરે છે.
પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલા એન્જિનિયર અક્ષયરાવ ઓશિંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ બ્રિજના નિર્માણ દરમિયાન અનેક તકનિકી પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. નર્મદા નદીના પટમાં ઊંડા પાઈલ ફાઉન્ડેશન, પાણીના પ્રવાહ અને પૂર જેવી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે કામ કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું. તેમ છતાં, એન્જિનિયરિંગ ટીમે સફળતાપૂર્વક આ પડકારોને પાર કરી આ ભવ્ય પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કર્યો છે.
આ બ્રિજ માત્ર વાહનવ્યવહાર માટે જ મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ તે આર્થિક વિકાસ માટે પણ ગેમચેન્જર સાબિત થવાનો છે. દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે પર સ્થિત આ બ્રિજ વડોદરા, ભરૂચ, સુરત અને મુંબઈ જેવા મુખ્ય ઔદ્યોગિક શહેરોને ઝડપી અને સરળ કનેક્ટિવિટી આપશે. જેના કારણે લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને સમયની બચત થશે.
ખાસ કરીને ભરૂચ અને અંકલેશ્વર જેવા ઔદ્યોગિક વિસ્તારો માટે આ બ્રિજ નવી તકો ઊભી કરશે. ઉદ્યોગોને ઝડપી પરિવહન સુવિધા મળતા ઉત્પાદન અને નિકાસમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. સાથે સાથે નવા રોકાણ અને રોજગારીના અવસર પણ ઉભા થશે.
