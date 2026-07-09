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પોરબંદરના ધરમપુર નજીક નૌસેનાનું UAV ક્રેશ, મોટી જાનહાનિ ટળી

પોરબંદર જિલ્લાના ધરમપુર ગામ નજીક નેશ વિસ્તારમાં ભારતીય નૌસેનાનું એક માનવરહિત વિમાન (UAV) ક્રેશ થવાની ઘટના સામે આવી છે

પોરબંદરના ધરમપુર નજીક નૌસેનાનું UAV ક્રેશ
પોરબંદરના ધરમપુર નજીક નૌસેનાનું UAV ક્રેશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 9:30 AM IST

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પોરબંદર: પોરબંદર જિલ્લાના ધરમપુર ગામ નજીક નેશ વિસ્તારમાં ભારતીય નૌસેનાનું એક માનવરહિત વિમાન (UAV) ક્રેશ થવાની ઘટના સામે આવી છે. સદનસીબે આ દુર્ઘટના ખુલ્લા વિસ્તારમાં થઈ હોવાથી કોઈ જાનહાનિ કે મોટી મિલકતને નુકસાન થયું નથી. ઘટનાની જાણ થતાં જ નૌસેનાના અધિકારીઓ અને સ્થાનિક પોલીસ કાફલો તપાસ માટે દોડી ગયો હતો.

વિમાની તાલીમી ઉડાન દરમિયાન ક્રેશ થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જોકે, સદનસીબે કોઇ જાનહાનિ ના થતાં લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આ સાથે જ સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

પોરબંદરના ધરમપુર નજીક નૌસેનાનું UAV ક્રેશ (ETV Bharat Gujarat)

પોરબંદરમાં તાલીમી વિમાન ક્રેશ

પોરબંદરમાં નિયમિત તાલીમ દરમિયાન ભારતીય નૌસેનાનું એક UAV અચાનક નિયંત્રણ ગુમાવતાં ધરમપુર ગામના નેશ વિસ્તારમાં તૂટી પડ્યું હતું. આ અકસ્માતને પગલે સ્થાનિક પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન ઘટે તે માટે સુરક્ષા એજન્સીઓએ તાત્કાલિક સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી ટેકનિકલ તપાસ હાથ ધરી છે.

દરિયાઇ સુરક્ષા માટે નૌસેનામાં સામેલ કરવામાં આવેલું ડ્રોન વિમાન હેર્મેસ-900 સ્ટારલાઇનર તાલીમી વિમાન ઉડાન દરમિયાન ટેકનિકલ ખામીના કારણે ક્રેશ થયું હતું. ઘટનાસ્થળેથી UAVના અવશેષોને કબજે લઈ સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

નેવીના પ્રવક્તાએ X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય નૌકાદળે તાલીમ ઉડાન દરમિયાન પોરબંદર એરફિલ્ડ નજીક ક્રુ વગરના એરિયલ વ્હીકલ દ્રષ્ટિ-10ના ક્રેશની પુષ્ટી કરી છે. જમીન પર કોઇ ઇજા કે જાનહાનિના અહેવાલ નથી. ઘટનાના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે."

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INDIAN NAVY UAV CRASHES
PORBANDAR UAV CRASH
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INDIAN NAVY UAV CRASHES

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