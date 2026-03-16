ગેસનું સંકટ ખતમ! LPG ટેન્કર શિવાલિક આજે કચ્છના મુન્દ્રા બંદરે પહોંચશે, હવે ફટાફટ મળશે સિલિન્ડર?
Published : March 16, 2026 at 2:49 PM IST
કચ્છ: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરનાર લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) ટેન્કર શિવાલિક સોમવારે ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરે પહોંચવા માટે તૈયાર છે.
ઈરાની અધિકારીઓ દ્વારા LPG વહન કરતા બે ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. તેમાંથી એક શિવાલિક છે, જ્યારે બીજું નંદા દેવી છે.
અગાઉ, શિપિંગ મંત્રાલયના વિશેષ સચિવ રાજેશ કુમાર સિંહાએ શનિવારે માહિતી આપી હતી કે શિવાલિક અને નંદા દેવી જહાજો હવે 16 અને 17 માર્ચે પહોંચવાની અપેક્ષા છે.
સચિવે જણાવ્યું હતું કે, "પર્શિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં બધા ભારતીય નાવિક સુરક્ષિત છે, અને છેલ્લા 24 કલાકમાં તેમની સાથે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના નોંધાઈ નથી. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની પશ્ચિમમાં આવેલા પર્શિયન ગલ્ફમાં 24 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો હતા. આમાંથી, બે જહાજો - શિવાલિક અને નંદા દેવી, બંને LPG વાહકો છે. તેઓ ગઈકાલે મોડી રાત્રે/આજે વહેલી સવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થયા અને હવે ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આ જહાજો આશરે 92,700 મેટ્રિક ટન LPG વહન કરી રહ્યા છે; તેમનું આગમન મુન્દ્રા અને કંડલા બંદર પર હશે, જેની આગમન તારીખ અનુક્રમે 16 માર્ચ અને 17 માર્ચ હશે. પરિણામે, હવે પર્શિયન ગલ્ફમાં 22 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો બાકી છે, જે કુલ 611 નાવિકોને છે."
અગાઉ, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા દરિયાઈ ટ્રાફિક ફરી શરૂ કરવા માટે તેહરાન સાથે સીધી વાતચીતને સૌથી કાર્યક્ષમ પદ્ધતિ તરીકે સમર્થન આપ્યું હતું, કારણ કે ભારત મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે તેની ઉર્જા સુરક્ષાનું રક્ષણ કરવા માંગે છે.
ફાઇનાન્સિયલ ટાઇમ્સ યુકે સાથેની એક મુલાકાતમાં, કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, નવી દિલ્હી હાલમાં મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગને ફરીથી ખોલવા માટે ઇરાન સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે, જે વૈશ્વિક તેલ વેપારના લગભગ 20 ટકાનું સંચાલન કરે છે.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે, આ ચર્ચાઓ "પહેલેથી જ કેટલાક પરિણામો આપી રહી છે", જે સૂચવે છે કે ભારત તેહરાનથી અલગ થવાને લેવાને બદલે "તર્ક અને સંકલન" કરવાનું વધુ અસરકારક માને છે.
વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "ચોક્કસપણે, ભારતના દ્રષ્ટિકોણથી, આપણે તર્ક અને સંકલન કરીએ અને આપણે ઉકેલ મેળવીએ તે વધુ સારું છે. જોકે આ એક સ્વાગતપૂર્ણ ઘટનાક્રમ છે, વાતચીત ચાલુ છે કારણ કે તેના પર સતત કામ ચાલી રહ્યું છે.
મંત્રીએ તાજેતરના શિવાલિક અને નંદા દેવીને મળેલા સેફ પેસેજને રાજદ્વારી વ્યૂહરચનાની વ્યવહારિક સફળતા તરીકે દર્શાવી હતી. અંદાજે 92,712 મેટ્રિક ટન લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) વહન કરતા ટેન્કરો હાલમાં ભારતીય બંદરો મુન્દ્રા અને કંડલા તરફ જઈ રહ્યા છે.
દરમિયાન, ભારતમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાના પ્રતિનિધિ, અબ્દુલ માજિદ હકીમ ઇલાહીએ શનિવારે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતીય જહાજોને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
ANI સાથેની એક મુલાકાતમાં ઇલાહીને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું ભારતીય જહાજોને સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો, "ચોક્કસ, ચોક્કસ. હા," આ બાબતે વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે કહેવાતા, ઇલાહીએ કહ્યું, "મેં સાંભળ્યું છે કે અમારા દૂતાવાસે કેટલાક ભારતીય જહાજોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરવાની તક પૂરી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો."
આ પણ વાંચો: