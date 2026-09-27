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World Tourism Day 2026: ખિસ્સામાં કરોડો નહીં, ખભા પર માત્ર એક બેગ... દુનિયાના 35 દેશો ખૂંદી વળ્યા છે 'વિષ્ણુ દા ગામા'

વિશ્વયાત્રા દરમિયાન 15થી વધુ દેશોમાં વૃક્ષારોપણ કર્યું, ચિલીમાં જંગલોની આગમાં સ્વયંસેવક તરીકે રાહત કામગીરીમાં જોડાયા.

ખભા પર એક બેગ... 35 દેશો જોઈને પરત ફર્યો 'વિષ્ણુ દા ગામા'
ખભા પર એક બેગ... 35 દેશો જોઈને પરત ફર્યો 'વિષ્ણુ દા ગામા' (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 7:37 PM IST

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ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: ફરવું, દુનિયા જોવી, અલગ-અલગ સ્થળો, લોકો, ભાષા, સંસ્કૃતિને ઓળખવી ઘણા લોકોનું સપનું હોય છે પરંતુ કોઈ પોતાની રોજિંદી જવાબદારીઓને કારણે તો કોઈ ઈચ્છાશક્તિના અભાવને કારણે વધારે બહાર નીકળી શકતા નથી. બીજી તરફ, કેટલાક એવા લોકો પણ હોય છે જેમને દુનિયા ખેડવાનું જાણે વ્યસન થઈ જાય છે અને તેઓ કોઈપણ ભોગે, કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં નીકળી પડે છે. પૈસાના અભાવ, અજાણી જગ્યાઓએ પણ તેઓ ગમે તે રીતે પોતાની જાતને એડજસ્ટ કરી લે છે અને જીવનના દરેક દિવસને એડવેન્ચરસ બનાવે છે. વિશ્વ પર્યટન દિવસ આજે એવા જ ખેડૂતપુત્ર પત્રકારની કહાની જેમણે દુનિયા ફરવા વિમાનને બદલે બસ, ટ્રેન, જહાજ અને લિફ્ટનો સહારો લીધો; અજાણ્યા લોકોના ઘરમાં રોકાયા, દુનિયાભરમાં વૃક્ષો વાવ્યાં અને રતન ટાટાની મદદમાંથી બચેલા ₹5 લાખ પણ પરત કરી દીધા.

દુનિયા જોવાનું સપનું, પણ રસ્તો સાવ અલગ હતો

દુનિયા ફરવાની ઈચ્છા અનેક લોકોના મનમાં હોય છે, પરંતુ એ ઈચ્છાને હકીકતમાં ફેરવવા માટે મોટું બજેટ, લક્ઝરી હોટેલ અને વિમાનની ટિકિટ જરૂરી છે એવું સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે. જોકે મહારાષ્ટ્રના ખેડૂત પરિવારમાંથી આવેલા અને બાદમાં પત્રકાર બનેલા વિષ્ણુદાસ ચાપકેએ દુનિયા જોવાનો એવો રસ્તો પસંદ કર્યો, જેમાં ન તો વૈભવી પ્રવાસ હતો કે ન તો કોઈ નિશ્ચિત ટૂર પેકેજ.

વિશ્વયાત્રા દરમિયાન 15થી વધુ દેશોમાં વૃક્ષારોપણ કર્યું (Etv Bharat Gujarat)

ખભા પર એક બેગ લઈને તેઓ ત્રણ વર્ષ સુધી રસ્તા પર રહ્યા અને બસ, ટ્રેન, બોટ, સ્થાનિક પરિવહન તથા રસ્તામાં મળતી મદદના સહારે અનેક દેશોની સફર કરી. 19 માર્ચ 2016ના રોજ થાણે રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 6 પરથી શરૂ થયેલી તેમની આ સફર 21 માર્ચ 2019ના રોજ ફરી થાણે પરત ફરતાં પૂર્ણ થઈ. કુલ 1097 દિવસની આ યાત્રામાં તેમણે 35 દેશોની જમીન માર્ગે મુસાફરી કરી હતી. વેટિકન સિટીને અલગ ગણવામાં આવે તો મુલાકાત લીધેલા દેશોની સંખ્યા 36 સુધી પહોંચે છે.

વિષ્ણુ દા ગામા
વિષ્ણુ દા ગામા (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતના ઘરમાંથી પત્રકારત્વ સુધીની સફર

1983માં મહારાષ્ટ્રના પરભણી જિલ્લાના કાંતેશ્વર ગામમાં ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા વિષ્ણુદાસે જીવનમાં આગળ વધતાં પત્રકારત્વને વ્યવસાય તરીકે પસંદ કર્યું હતું. 2007થી 2015 દરમિયાન તેમણે મુંબઈમાં પત્રકાર તરીકે કામ કર્યું હતું. પત્રકાર તરીકે કામ કરતી વખતે તેમને સતત લોકો, સમાજ અને અલગ-અલગ જીવનશૈલીને નજીકથી જોવાની તક મળતી હતી. આ દરમિયાન ભારતીય નૌસેનાના કમાન્ડર દિલીપ ડોંડેની વિશ્વ પરિક્રમાની સફરથી તેઓ પ્રેરાયા હતા. દુનિયાને માત્ર સમાચાર અને પુસ્તકોમાંથી સમજવાને બદલે જાતે અલગ-અલગ દેશોમાં જઈને ત્યાંના લોકો, સંસ્કૃતિ અને જીવનશૈલીને સમજવાની ઈચ્છા તેમના મનમાં વધુ મજબૂત બની અને અંતે તેમણે નોકરી છોડીને વિશ્વયાત્રા પર નીકળવાનો નિર્ણય લીધો.

દુનિયા જોવાનું સપનું, પણ રસ્તો સાવ અલગ હતો
દુનિયા જોવાનું સપનું, પણ રસ્તો સાવ અલગ હતો (Etv Bharat Gujarat)

'દુનિયાને નજીકથી સમજવી હતી'

વિષ્ણુદાસ ચાપકેએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે પત્રકાર તરીકે કામ કરતી વખતે લોકો અને તેમની અલગ-અલગ જીવનશૈલીને નજીકથી જોવાની તક મળતી હતી. આ અનુભવમાંથી જ દુનિયાને માત્ર સમાચાર કે તસવીરો દ્વારા નહીં, પરંતુ જાતે જઈને સમજવાની ઈચ્છા ઊભી થઈ હતી. તેઓ કહે છે કે તેમના માટે પ્રવાસનો અર્થ માત્ર એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવું નહોતો, પરંતુ ત્યાંના સામાન્ય લોકો વચ્ચે રહીને તેમની સંસ્કૃતિ અને જીવનને સમજવાનો હતો. આ વિચારને કારણે તેમણે પરંપરાગત પ્રવાસની જગ્યાએ જમીન માર્ગે વિશ્વયાત્રા કરવાનો નિર્ણય લીધો.

વિષ્ણુ દા ગામા વિદેશમાં
વિષ્ણુ દા ગામા વિદેશમાં (Etv Bharat Gujarat)

પ્લેટફોર્મ નંબર 6 પરથી શરૂ થઈ અનોખી સફર

19 માર્ચ 2016ના રોજ થાણે રેલવે સ્ટેશનથી તેમની યાત્રા શરૂ થઈ ત્યારે તેમની પાસે કોઈ વૈભવી પ્રવાસની વ્યવસ્થા નહોતી. તેમણે અગાઉથી દરેક દિવસનો પ્રવાસ નક્કી કર્યો નહોતો. જ્યાં જે રીતે આગળ વધવાની તક મળે તે પ્રમાણે સફર આગળ વધારતા ગયા. બસ, ટ્રેન, બોટ અને સ્થાનિક પરિવહનનો ઉપયોગ કરીને તેમણે દેશો પાર કર્યા. ઘણી વખત રસ્તામાં મળેલા લોકોની મદદથી તેઓ આગળ વધ્યા. કોઈ અજાણ્યો ડ્રાઇવર આગળ સુધી લઈ ગયો તો કોઈ સ્થાનિક પરિવારે રોકાવાની જગ્યા આપી. આ રીતે તેમની સફર ધીમે ધીમે રસ્તાઓ કરતાં વધારે લોકો સાથે જોડાતી ગઈ.

વિષ્ણુ દા ગામા દ્વારા વિદેશમાં વૃક્ષારોપણ
વિષ્ણુ દા ગામા દ્વારા વિદેશમાં વૃક્ષારોપણ (Etv Bharat Gujarat)

હોટેલ નહીં, અજાણ્યા લોકોના ઘરમાં મળ્યો અનુભવ

વિષ્ણુદાસે પ્રવાસ દરમિયાન કાઉચસર્ફિંગ અને વર્કઅવે જેવી વ્યવસ્થાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. કેટલીક જગ્યાએ તેઓ અજાણ્યા લોકોના ઘરે રોકાયા તો કેટલીક જગ્યાએ નાનાં-મોટાં કામના બદલામાં રહેવા અને ભોજનની વ્યવસ્થા મળી. તેમના માટે આ અનુભવ માત્ર પૈસા બચાવવાનો રસ્તો નહોતો, પરંતુ સ્થાનિક લોકોના જીવનને નજીકથી સમજવાની તક પણ હતો. કોઈ પરિવાર સાથે બેસીને ભોજન કરવું, સ્થાનિક લોકો સાથે વાત કરવી અને તેમની રોજિંદી જિંદગી જોવી—આ બધું તેમની વિશ્વયાત્રાનો મહત્વનો હિસ્સો બની ગયું.

વિષ્ણુ દા ગામાની વિદેશ યાત્રા
વિષ્ણુ દા ગામાની વિદેશ યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

ભાષા અલગ હતી, પણ વાતચીતનો રસ્તો મળી ગયો

અલગ-અલગ દેશોમાં ભાષાનો પ્રશ્ન પણ તેમની સામે આવ્યો, પરંતુ તેમણે તેને પ્રવાસમાં અવરોધ બનવા દીધો નહીં. તેઓ જે દેશમાં જતા ત્યાંની ભાષાના સામાન્ય શબ્દો શીખવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. તેમની પાસે ઘણી વખત 30થી 40 જેટલા સ્થાનિક શબ્દોની નાની યાદી રહેતી હતી, જેના આધારે તેઓ સ્થાનિક લોકો સાથે પ્રાથમિક વાતચીત કરી શકતા હતા. ભાષા ન સમજાતી હોય ત્યારે પણ ઇશારા, સ્મિત અને સામાન્ય શબ્દોથી સંવાદ શરૂ થતો અને ઘણી વખત આ જ નાની વાતચીત અજાણ્યા લોકોને મિત્રોમાં ફેરવી દેતી હતી.

વિષ્ણુ દા ગામા દ્વારા વિદેશમાં વૃક્ષારોપણ
વિષ્ણુ દા ગામા દ્વારા વિદેશમાં વૃક્ષારોપણ (Etv Bharat Gujarat)

એક ખંડથી બીજા ખંડ સુધી રસ્તાઓ બદલાતા ગયા

વિષ્ણુદાસની સફર એશિયાથી આગળ વધીને ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ અમેરિકા, મધ્ય અમેરિકા અને યુરોપ સુધી પહોંચી હતી. આ દરમિયાન તેમણે અલગ-અલગ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ, હવામાન, ભાષાઓ અને સંસ્કૃતિઓનો સામનો કર્યો. કોઈ દેશના રસ્તા પર બસ તેમની સાથી બની તો ક્યાંક ટ્રેન અને બોટનો સહારો લેવો પડ્યો. ઘણી વખત આગળના પ્રવાસ માટે રસ્તામાં જ નિર્ણય લેવો પડતો હતો. આ અનિશ્ચિતતા તેમની યાત્રાની મુશ્કેલી પણ હતી અને રોમાંચ પણ. જ્યાં પહોંચતા ત્યાંથી આગળનો રસ્તો શોધવો અને સ્થાનિક લોકો સાથે જોડાઈને સફર આગળ વધારવી તેમની યાત્રાની ખાસિયત બની.

વિષ્ણુ દા ગામાની વિદેશ યાત્રાનો પ્રારંભ
વિષ્ણુ દા ગામાની વિદેશ યાત્રાનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રવાસ મળ્યો, તો પ્રકૃતિને પણ કંઈક આપ્યું

આ વિશ્વયાત્રા દરમિયાન તેમને અનેક લોકો પાસેથી મદદ મળી. કોઈએ રહેવાની જગ્યા આપી, કોઈએ ભોજન કરાવ્યું તો કોઈએ આગળ જવા માટે વાહનમાં સ્થાન આપ્યું. વિષ્ણુદાસે પણ પ્રવાસને માત્ર પોતાના અનુભવ સુધી મર્યાદિત રાખવાને બદલે જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં સ્થાનિક લોકો અને પર્યાવરણ સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમની યાત્રા દરમિયાન 15થી વધુ દેશોમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું તેઓ જણાવે છે. વિવિધ દેશોમાં સ્થાનિક નાગરિકો અને કેટલાક રાજદ્વારીઓ સાથે મળીને વૃક્ષો વાવવાની પ્રવૃત્તિમાં પણ તેઓ જોડાયા હતા. પ્રવાસ દરમિયાન મળેલી માનવતાને પર્યાવરણ સાથે જોડવાનો આ તેમનો એક અલગ પ્રયાસ હતો.

વિષ્ણુ દા ગામા વિદેશમાં
વિષ્ણુ દા ગામા વિદેશમાં (Etv Bharat Gujarat)

ચિલીમાં પ્રવાસીમાંથી સ્વયંસેવક બન્યા

જાન્યુઆરી 2017માં ચિલીમાં જંગલોમાં આગની ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ ત્યારે પણ વિષ્ણુદાસ માત્ર પ્રવાસી તરીકે ત્યાંથી પસાર થયા નહોતા. તેમણે સ્વયંસેવક તરીકે રાહત કામગીરીમાં જોડાઈને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ચિલીના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ મિશેલ બેશેલેટે તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હોવાનું પણ તેમની સફરના વર્ણનોમાં જણાવવામાં આવે છે. આમ, તેમની વિશ્વયાત્રામાં માત્ર નવા દેશો જોવાની બાબત નહોતી, પરંતુ જે સમાજમાં થોડા દિવસો માટે ગયા ત્યાંની પરિસ્થિતિને સમજવાનો અને શક્ય હોય ત્યારે પોતાની રીતે યોગદાન આપવાનો પ્રયાસ પણ હતો.

વિષ્ણુ દા ગામાનું વિદેશમાં સંબોધન
વિષ્ણુ દા ગામાનું વિદેશમાં સંબોધન (Etv Bharat Gujarat)

35 દેશોની સફરનો હિસાબ ₹19.80 લાખ

આટલી લાંબી યાત્રા માટે કેટલો ખર્ચ થયો હશે તે સવાલ પણ સ્વાભાવિક છે. વિષ્ણુદાસના જણાવ્યા મુજબ સમગ્ર યાત્રામાં આશરે ₹19.80 લાખનો ખર્ચ થયો હતો. તેમાં વિઝા અને મુસાફરી સંબંધિત ખર્ચનો મોટો હિસ્સો હતો. યાત્રા દરમિયાન મિત્રો, શુભેચ્છકો અને અન્ય લોકો પાસેથી મળેલી મદદથી પણ તેઓ આગળ વધતા રહ્યા. તેમની સફરની કહાની ધીમે ધીમે વધુ લોકો સુધી પહોંચતી ગઈ અને ત્યારબાદ રતન ટાટા સુધી પણ તેમની યાત્રાની વાત પહોંચી હતી. ટાટા ટ્રસ્ટ તરફથી તેમને આ પ્રવાસ માટે નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી હતી.

વિષ્ણુ દા ગામા
વિષ્ણુ દા ગામા (Etv Bharat Gujarat)

સફર માટે મળેલી મદદે રસ્તો વધુ સરળ કર્યો

ટાટા ટ્રસ્ટ તરફથી મળેલી આર્થિક સહાયથી વિષ્ણુદાસની વિશ્વયાત્રાને આગળ વધારવામાં મદદ મળી. જોકે પ્રવાસ દરમિયાન તેમણે મળેલી દરેક મદદને જવાબદારી સાથે લીધી. ત્રણ વર્ષ સુધી અલગ-અલગ દેશોમાં ફર્યા બાદ જ્યારે તેઓ ભારત પરત ફર્યા ત્યારે તેમની પાસે માત્ર પ્રવાસની યાદો જ નહોતી, પરંતુ સમગ્ર યાત્રાનો હિસાબ પણ હતો. અને આ હિસાબમાંથી જ તેમની કહાનીનો સૌથી અલગ પ્રસંગ સામે આવ્યો.

વિષ્ણુ દા ગામા
વિષ્ણુ દા ગામા (Etv Bharat Gujarat)

દુનિયા ફરીને આવ્યા, પણ બચેલા ₹5 લાખ પોતાની પાસે ન રાખ્યા

પ્રવાસ પૂર્ણ થયા બાદ હિસાબ કરતાં આશરે ₹5 લાખની રકમ બચી હતી. આ રકમ પોતાની પાસે રાખવાને બદલે તેમણે ટાટા ટ્રસ્ટને પરત કરવાનો નિર્ણય લીધો અને આશરે ₹5 લાખ પરત કર્યા. તેમની દૃષ્ટિએ આ રકમ પ્રવાસ માટેની મદદ હતી, પોતાની કમાણી નહોતી. ત્રણ વર્ષ સુધી દુનિયા ફર્યા બાદ ઘરે પરત આવેલા વ્યક્તિ માટે આ માત્ર નાણાકીય હિસાબ નહોતો, પરંતુ તેમને મળેલા વિશ્વાસનો જવાબ હતો.

વિષ્ણુ દા ગામાનો વિદેશ પ્રવાસ
વિષ્ણુ દા ગામાનો વિદેશ પ્રવાસ (Etv Bharat Gujarat)

'મદદનો હિસાબ પણ એટલો જ જરૂરી છે'

વિષ્ણુદાસ ચાપકેએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રવાસ માટે મળેલી મદદનો ઉપયોગ જરૂરી જગ્યાએ કરવો અને જે રકમ બચી જાય તેને પરત કરવી એ તેમની જવાબદારી હતી. તેમના માટે આ માત્ર પૈસાનો પ્રશ્ન નહોતો, પરંતુ વિશ્વાસનો હતો. દુનિયાની સફરમાં અનેક અજાણ્યા લોકોએ તેમને કોઈ અપેક્ષા વગર મદદ કરી હતી અને સંસ્થાકીય રીતે મળેલી સહાયમાંથી બચેલી રકમ પરત કરીને તેઓ આ વિશ્વાસ જાળવી રાખવા માગતા હતા.

વિષ્ણુ દા ગામાનું સન્માન
વિષ્ણુ દા ગામાનું સન્માન (Etv Bharat Gujarat)

1097 દિવસ બાદ એ જ શહેરમાં પાછા ફર્યા

21 માર્ચ 2019ના રોજ જ્યારે તેઓ 1097 દિવસ બાદ ફરી થાણે પહોંચ્યા ત્યારે તેમની વિશ્વયાત્રાનો અંત આવ્યો. 19 માર્ચ 2016ના રોજ જે શહેરમાંથી સફર શરૂ કરી હતી ત્યાં જ ત્રણ વર્ષ બાદ પરત ફરવું તેમના માટે ભાવુક ક્ષણ હતી. એક બાજુ પ્રવાસના દસ્તાવેજો અને બીજી બાજુ ત્રણ વર્ષ દરમિયાન મળેલા હજારો લોકોની યાદો હતી. બેગ કદાચ એટલી જ હતી, પરંતુ અનુભવનો ભાર અનેકગણો વધી ગયો હતો.

વિષ્ણુ દા ગામા દ્વારા વૃક્ષારોપણ
વિષ્ણુ દા ગામા દ્વારા વૃક્ષારોપણ (Etv Bharat Gujarat)

વિશ્વયાત્રા પૂરી થઈ, પરંતુ સફર અટકી નહીં

દુનિયાના વિવિધ દેશોમાં રહીને મળેલા અનુભવોને તેમણે ભારતમાં પણ આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે 'હિંદાયન' નામનું સાયકલિંગ અભિયાન શરૂ કર્યું, જેનો હેતુ સાયકલિંગ, રમતગમત પ્રવાસન અને પર્યાવરણને અનુકૂળ પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. મલ્ટિ-સ્ટેજ સાયકલિંગ એક્સપિડિશન અને રેસના માધ્યમથી ભારતના અલગ-અલગ પ્રદેશોને સાયકલિંગ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. આ રીતે બસ, ટ્રેન અને બોટથી દુનિયા જોનારા વિષ્ણુદાસે પોતાની આગળની સફર બે પૈડાં સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો.

વિશ્વયાત્રાની કહાની હવે પુસ્તકમાં પણ જીવંત છે

તેમની વિશ્વયાત્રાના અનુભવોનું પુસ્તક 'Wings of Hope: Unplanned Trip Around the World' નામે પ્રકાશિત થયું છે. આ પુસ્તકમાં ત્રણ વર્ષ દરમિયાનના પ્રવાસના અનુભવો, વિવિધ દેશોના લોકો સાથેની મુલાકાતો અને રસ્તામાં મળેલી માનવતાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. તેમની સફરનો મુખ્ય વિચાર એ રહ્યો છે કે પ્રવાસન માત્ર હોટેલ, વિમાન કે જાણીતા પ્રવાસન સ્થળો સુધી મર્યાદિત નથી. કોઈ દેશને ખરેખર સમજવો હોય તો ત્યાંના લોકો વચ્ચે જવું, તેમની ભાષા અને સંસ્કૃતિનો આદર કરવો, સ્થાનિક જીવનને નજીકથી જોવું અને પર્યાવરણ પ્રત્યે જવાબદારી રાખવી પણ એટલું જ મહત્વનું છે.

એક બેગ સાથે નીકળ્યો, પણ દુનિયાનો અનુભવ લઈને પરત ફર્યો

વિષ્ણુદાસ ચાપકેની કહાની એટલા માટે અલગ છે કે તેમણે દુનિયાને જોવા માટે પોતાની પાસે રહેલી સુવિધાઓ વધારવાની રાહ જોઈ નહોતી. ખેડૂત પરિવારના એક સામાન્ય યુવાને પત્રકાર તરીકે કારકિર્દી બનાવી, ત્યારબાદ એક દિવસ બધું પાછળ મૂકીને ખભા પર એક બેગ સાથે દુનિયા જોવા નીકળી પડ્યો. 1097 દિવસ બાદ જ્યારે તે પાછો ફર્યો ત્યારે તેની પાસે માત્ર 35 દેશોની યાદો નહોતી, પરંતુ હજારો અજાણ્યા લોકો સાથે જોડાયેલા સંબંધો, અલગ-અલગ સંસ્કૃતિઓના અનુભવો અને પોતાની રીતે દુનિયાને સમજવાનો એક વિશાળ અનુભવ હતો. તેમની સફરનો સૌથી મોટો સંદેશ કદાચ એટલો જ છે કે પ્રવાસન માત્ર સ્થળો જોવાનું નામ નથી; પ્રવાસન એટલે લોકો સાથે જોડાવું, દુનિયાને સમજવી અને જ્યાંથી કંઈક મળે ત્યાં પોતાની તરફથી કંઈક પાછું આપવાનો પ્રયાસ કરવો.

દુનિયા જોવી હોય તો માત્ર રસ્તા નહીં, લોકો પણ સમજવા પડે

1097 દિવસની આ સફર માત્ર 35 દેશો સુધી પહોંચવાની કહાની નથી. આ સફર એ વાતનો પુરાવો છે કે સપનું મોટું હોય તો શરૂઆત માટે કરોડો રૂપિયા કે વૈભવી સાધનો કરતાં હિંમત, વિશ્વાસ અને અજાણ્યા રસ્તાઓને સ્વીકારવાની તૈયારી વધુ જરૂરી બની શકે છે. ખેડૂત પરિવારથી નીકળેલા એક પત્રકારે દુનિયાને નજીકથી સમજવા માટે જે સફર શરૂ કરી હતી, તે અંતે તેને અનેક દેશો, સંસ્કૃતિઓ અને હજારો અજાણ્યા લોકો સાથે જોડીને પરત લાવી.

વિષ્ણુદાસ ચાપકેની કહાનીનો સૌથી મોટો સંદેશ કદાચ એ છે કે પ્રવાસનું અંતિમ ગંતવ્ય કોઈ દેશ કે શહેર નથી, પરંતુ માણસને મળતો અનુભવ છે. દુનિયા ફર્યા બાદ પણ તેમણે પોતાના માટે નહીં, પરંતુ પોતાના અનુભવને સમાજ સાથે વહેંચવા માટે પુસ્તક લખ્યું અને સાયકલિંગ જેવી પહેલ શરૂ કરી. એટલે તેમની સફરનો અંત થયો નથી—માત્ર તેનો રસ્તો બદલાયો છે. કારણ કે કેટલીક સફરો પગથી પૂરી થાય છે, પરંતુ તેમની પ્રેરણા માણસના વિચારોમાં વર્ષો સુધી ચાલતી રહે છે.

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VISHNUDAS CHAPKES WORLD TOUR
પત્રકારત્વ છોડી કરી વર્લ્ડ ટૂર
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