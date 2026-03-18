પશ્ચિમ એશિયાના તણાવ વચ્ચે ભારતીય જહાજ જગ લાડકી મુંદ્રા પહોંચ્યું, 80,886 મેટ્રિક ટન ક્રૂડ ઓઈલ લાવ્યું

આ જહાજ આશરે 80,886 મેટ્રિક ટન (MT) ક્રૂડ ઓઇલ લઈને ગુજરાત પહોંચ્યું છે. આ કાર્ગો જહાંજ સંયુક્ત અરબ અમિરાતથી આવ્યું છે,

By ANI

Published : March 18, 2026 at 2:23 PM IST

મુન્દ્રા,કચ્છ: મધ્ય-પૂર્વ એશિયામાં યુદ્ધની તણાવગ્રસ્ત સ્થિતિ વચ્ચે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝથી પસાર થઈને ભારતીય ધ્વજ લહેરાવતું અને ક્રૂડ ઓઇલ ભરેલું જહાજ જગ લાડકી , ગુજરાતના અદાણી પોર્ટ્સ મુન્દ્રા ખાતે સફળતાપૂર્વક પહોંચી ગયું છે, જે દેશની ઊર્જા આયાતમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે. આ જહાજ આશરે 80,886 મેટ્રિક ટન (MT) ક્રૂડ ઓઇલ લઈને ગુજરાત પહોંચ્યું છે. આ કાર્ગો જહાંજ સંયુક્ત અરબ અમિરાતથી આવ્યું છે, જેને ફુજૈરાહ બંદર પરથી લોડ કરવામાં આવ્યું હતું.

50.04 મીટરના બીમ સાથે કુલ 274.19 મીટર લંબાઈ ધરાવતા આ ટેન્કરનું ડેડવેઇટ ટનેજ આશરે 164,716 ટન અને ગ્રોસ ટનેજ લગભગ 84,735 ટન છે.

મુન્દ્રા ખાતે આગમન એ દર્શાવે છે કે અદાણી પોર્ટ્સ સુવિધા નોંધપાત્ર ક્રૂડ આયાતને સંભાળવામાં કેટલી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. મુખ્ય રિફાઇનરીઓ માટે આવી ડિલિવરી મહત્વપૂર્ણ છે, જે સતત કામગીરી જાળવવા અને ભારતની ઊર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે આ શિપમેન્ટ પર આધાર રાખે છે.

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા પ્રાદેશિક તણાવની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આ દરિયાઈ વિકાસ દર્શાવે છે. અગાઉ, બે ભારતીય ધ્વજવાળા LPG જહાંજે 16 અને 17 માર્ચે ભારત પહોંચતા પહેલા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સુરક્ષિત રીતે પાર કર્યો હતો. MT શિવાલિક અને MT નંદા દેવી આશરે 92,712 મેટ્રિક ટન LPG લઈને શુક્રવારે (13 માર્ચ, 2026) વહેલી સવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને પાર કર્યું હતું.

પોતાના વાણિજ્યિક હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે, ભારત "ઓપરેશન સંકલ્પ" હેઠળ આ પાણીમાં સતત નૌકાદળની હાજરી જાળવી રાખે છે. આ પહેલ મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેનનું રક્ષણ અને જગ લાડકી જેવા જહાજોના સુરક્ષિત બર્થિંગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમર્પિત છે.

એક પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે, શિપિંગ મહાનિર્દેશાલય (DG શિપિંગ) જહાજ માલિકો, ભરતી અને પ્લેસમેન્ટ સર્વિસ લાઇસન્સ (RPSL) એજન્સીઓ અને પ્રદેશમાં ભારતીય રાજદ્વારી મિશન સાથે સંકલન કરીને પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. કેન્દ્રીય શિપિંગ મંત્રી સક્રિયપણે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું.

સરળ દરિયાઈ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સરકાર બંદરો, શિપિંગ લાઇનો અને લોજિસ્ટિક્સ હિસ્સેદારો સાથે નજીકથી કામ કરી રહી છે, જેથી દરિયાઈ વેપારમાં કોઈપણ ઓપરેશનલ વિક્ષેપોને ઓછામાં ઓછા કરી શકાય. બંદરોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં રાહત પગલાં લેવામાં આવે, જેમાં એન્કરેજ, બર્થ ભાડા અને સ્ટોરેજ ચાર્જમાં છૂટછાટનો સમાવેશ થાય છે.

