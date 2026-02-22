ETV Bharat / state

દ્વારકાના દરિયામાં વિદેશી બોટમાંથી કરોડોની સિગારેટ ઝડપાઈ, ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની કાર્યવાહી

ભારતીય કોસ્ટગાર્ડે ગુજરાતના અરબી સમુદ્રમાંથી એક વિદેશી બોટને અટકાવી ચાર ઇરાની નાગરિકોને પકડ્યા છે.

અમદાવાદ: ભારતીય કોસ્ટગાર્ડે ગુજરાતના અરબી સમુદ્રમાંથી એક વિદેશી બોટને અટકાવી ચાર ઇરાની નાગરિકોને પકડ્યા છે. બોટમાંથી વિદેશી બ્રાન્ડની સિગારેટના 200 કાર્ટન જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે જેની કિંમત આશરે 5 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ICGએ રવિવારે આ જાણકારી આપી હતી.

આ ઓપરેશન દ્વારકાના દરિયા કિનારા પાસે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જ્યા અલ મુખ્તાર નામની એક બોટ મળી હતી જેમાં ચાર ઇરાની ક્રૂ મેમ્બર હતા. બોટમાં 200 કાર્ટન મળ્યા હતા જેમાં વિદેશી બ્રાન્ડની સિગારેટના આશરે એક લાખ પેકેટ હતા. ICGએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે આ કન્સાઇનમેન્ટની આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કિંમત 2.5 કરોડ રૂપિયાથી 5 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડે સોશિયલ મીડિયા X પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા વધુ તપાસ અને ક્રૂ મેમ્બરની સંયુક્ત પૂછપરછ માટે બોટને પોરબંદર લાવવામાં આવી હતી. 21 ફેબ્રુઆરી 2026એ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડે બોટને દ્વારકાથી લગભગ 115 NM પશ્ચિમમાં ભારતીય EEZની અંદર એક શંકાસ્પદ વિદેશી બોટને અટકાવી હતી. અલ મુખ્તાર તરીકે ઓળખાતી આ બોટમાં ચાર ઇરાની ક્રૂ મેમ્બર હતા. બોટમાં તપાસ કરવામાં હોલ્ડામં છુપાવેલા વિદેશી બ્રાન્ડ સિગારેટના લગભગ એક લાખ પેકેટ ધરાવતા 200 કાર્ટન મળી આવ્યા હતા.

આ પહેલા ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્કવોર્ડ (ATS)એ 16 ફેબ્રુઆરીએ એક જોઇન્ટ ઓપરેશનમાં ગુજરાતના દરિયા કિનારા પાસે 200 KG કરતા વધુ શંકાસ્પદ નશીલા પદાર્થ સાથે બે ઇરાની નાગરિકોને પકડ્યા હતા.

