ETV Bharat / state

ભારતીય જળસીમામાં ઘુસણખોરીનો પ્રયાસ, 9 પાકિસ્તાની નાગરિકો ઝડપાયા

ગુજરાતના દરિયામાંથી ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે પાકિસ્તાની બોટ સાથે 9 પાકિસ્તાની નાગરિકોને પકડી લીધા છે.

પાકિસ્તાની બોટ
પાકિસ્તાની બોટ (X/@IndiaCoastGuard)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 9:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પોરબંદર: ભારતની દરિયાઈ સરહદોની રક્ષા કરતા કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા વધુ એક વખત ભારતીય દરિયાઈ સરહદમાં પાકિસ્તાની ઘુષણખોરીને અટકાવી દેવામાં આવી છે. ગુજરાતના દરિયામાંથી ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે પાકિસ્તાની બોટ સાથે 9 પાકિસ્તાની નાગરિકોને પકડી લીધા છે. હાલમાં તમામ પાકિસ્તાની નાગરિકોને પૂછપરછ માટે પોરબંદર લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં આ અંગે જાણકારી આપવામાં આવી હતી.

કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, 14 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રાત્રિ દરમિયાન ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડનું જહાજ અરબી સમુદ્રમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન ભારતીય જળ સીમામાં પાકિસ્તાની માછીમારી બોટ જોવા મળી હતી. કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા પડકાર ફેંકવામાં આવતા બોટે પાકિસ્તાન તરફ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે કોસ્ટ ગાર્ડના જહાજે બોટને ભારતીય જળસીમાની અંદર જ અટકાવી દીધી હતી.

અલ-મદીના નામની આ પાકિસ્તાની બોટમાંથી 9 ક્રૂ મેમ્બર મળી આવ્યા છે. જે પાકિસ્તાની નાગરિકો હતા. ઝડપાયેલા તમામ પાકિસ્તાની નાગરિકોની સંબંધિત એજન્સીઓ દ્વારા સંપૂર્ણ તપાસ અને સંયુક્ત પૂછપરછ માટે કોસ્ટ ગાર્ડના જહાજ દ્વારા પાકિસ્તાની બોટ સાથે પોરબંદર લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.

ગુજરાતના દરિયામાંથી અવારનવાર પાકિસ્તાની બોટ ઝડપાવાની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. આ પહેલા 2025માં ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ સરહદ સુરક્ષા દળની (BSF) ટીમે કોસ્ટ ગાર્ડના સહયોગથી 15 પાકિસ્તાની માછીમારોને પકડી પાડ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ માછીમારો ગેરકાયદેસર રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સરહદ પાર કરીને ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં ભારતીય પાણીમાં પ્રવેશ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. વાપીમાં 'ફર્ઝી' સ્ટાઈલમાં નકલી નોટો છાપવાનું કૌભાંડ, મહિલા-પુરુષે મળીને ફ્લેટને ફેક્ટરી બનાવી દીધી, પોલીસ પણ ચોંકી
  2. ગુજરાતના આ ગામમાં લોકો રાત્રે પતંગ ચગાવે છે, લોકો દૂર દૂરથી ઉત્તરાયણનો માહોલ જોવા ઉમટી પડે છે

TAGGED:

INDIAN COAST GUARD
PAKISTANI BOAT
9 PAKISTAN CAUGHT
ARABIAN SEA
PAKISTAN BOAT IN ARABIAN SEA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.