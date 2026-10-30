એર શોની પ્રેક્ટિસથી ગુંજયું ભાવનગરનું આકાશ, રવિવારે બોરતળાવ ખાતે ભવ્ય એર શો, લોકોમાં અનહદ ઉત્સાહ
રવિવારે ભાવનગરમાં એર શો યોજાવા જઈ રહ્યો છે, આ એર શો પહેલા કરાયેલી પ્રેક્ટિસથી પણ ભાવનગરના લોકો એર શો નિહાળ્યાની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે.
Published : October 30, 2026 at 6:14 PM IST
ભાવનગરઃ એર શો પહેલા જ ભાવનગર શહેરના નાગરીકો એર શોની રોમાંચક અનુભૂતિનો અહેસાસ કરી ચૂક્યા છે. શહેરના બોરતળાવ ખાતે રવિવારે એર શો યોજાશે, જેના ભાગરૂપે એરોબેટીક ટીમ દ્વારા પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવી હતી.
ભાવનગરનો પશ્ચિમ વિધાનસભા વિસ્તાર ભારતીય વાયુસેનાના પ્લેનના અવાજથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો. પ્રેક્ટિસ દરમિયાન આકાશમાં બનેલી સ્મોકની આકૃતિઓએ સૌ કોઈને રોમાંચીત કર્યા હતાં.
ભાવનગરનું આકાશ ગુંજ્યુ
ભાવનગર શહેરમાં સવારમાં અચાનક 10.30 કલાકની આસપાસ પ્લેનના અવાજ ગુંજવા લાગ્યા હતા. પશ્ચિમ વિધાનસભા વિસ્તારમાં બોરતળાવ આવેલું છે, જ્યાં એર શો થવાનો છે ત્યારે આ વિસ્તારમાં આજ શુક્રવારે પ્લેનના અવાજથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો.
પ્લેન પહેલા નીચેની તરફ વધુ ઉડયા હતા. ત્યારે લોકો ઘરની બહાર જોવા માટે દોડી ગયા હતા. નીચે ઉડતા પ્લેનનો અવાજ ખૂબ હોય છે. આ સ્થિતિમાં કેટલાક લોકો ધાબા પર ચડી આવ્યા અને આ વિમાનોને જોઈને આનંદીત થઈ ઉઠ્યા હતાં.
ભાવનગરમાં એરોબેટીક ટીમનું રિહર્સલ
ભાવનગર શહેરમાં રવિવારે એર શો થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે શહેરમાં શુક્રવારના રોજ સવારે 10.30 કલાકથી એરોબેટીક ટીમ દ્વારા રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના બોરતળાવ વિસ્તારમાં Hawk Mk - 132 ચાર વિમાનોએ કરતબની પ્રેક્ટિસ કરી હતી.
એકદમ નીચેથી ઉડીને જતા પ્લેનના કારણે અનેક લોકો ધાબા પર મોબાઈલ લઈને ચડી ગયા હતા. ચાર વિમાનોની પ્રેક્ટિસમાં આકાશમાં એરોબેટીક ટીમ દ્વારા વિવિધ કૃતિઓ બનાવવામાં આવી હતી. આકાશમાં વિમાનો દ્વારા સર્જાયેલી વિવિધ કૃતિઓ નિહાળીને લોકોએ ખુબજ રોમાંચીત થયા હતા.
આવતીકાલે પણ પ્રેક્ટિસ જોવાની તક
એરોબેટિક ટીમના સ્ક્વોડન લીડર શરદ ગોયેલે ટેલિફોનિક વાતચીત દરમિયાન ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે, આજે જે પ્રેક્ટિસ થઈ તે 4 વિમાનોથી કરવામાં આવી હતી. સવારે 10.30 કલાકે પ્રેક્ટિસ કરી છે જેને માર્કિંગ પ્રેક્ટિસ કહેવામાં આવે છે. આવતીકાલે પણ 10.30 કલાકે ફરી પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવશે. એર શો પહેલા કરાયેલી પ્રેક્ટિસથી પણ ભાવનગરના લોકો એર શો નિહાળ્યાની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે.
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