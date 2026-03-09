ભારત બન્યું T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું ચેમ્પિયન, જુનાગઢવાસીઓએ ફટાકડા-આતશબાજી સાથે દિવાળી જેવી ઉજવણી કરી
ભારતના T20 વર્લ્ડ કપ વિજયની ઉજવણીની જૂનાગઢના ઝાંસીની રાણી સર્કલ પર રાત સુધી ફટાકડા-આતશબાજી અને ઢોલના તાલે નાચગાન સાથે કરવામાં આવી
Published : March 9, 2026 at 11:38 AM IST
જૂનાગઢ: 8 માર્ચ 2026ના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ICC Men's T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ટ્રોફી જીતી લીધી. આ જીત સાથે ભારત પહેલી ટીમ બની છે જેણે T20 વર્લ્ડ કપનો બેક-ટુ-બેક ખિતાબ જીત્યો છે અને ત્રીજી વખત ચેમ્પિયન બન્યું છે.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આ ફાઈનલ મેચનું જૂનાગઢના ઝાંસીની રાણી સર્કલ પાસે લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા અને ભારતના વિજય બાદ ફટાકડા અને આતશબાજી સાથે ભારતના ત્રીજા T20 વિશ્વ કપ વિજય ને વધાવ્યો હતો.
ફાઇનલ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ પસંદ કરી હતી. ભારતે પહેલા બેટિંગ કરતાં 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 255 રન બનાવ્યા. સંજુ સેમ્સન અને અન્ય ખેલાડીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 19 ઓવરમાં બધી વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 159 રન જ બનાવી શકી. જસપ્રીત બુમરાહે 4/15ના શાનદાર આંકડા સાથે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બન્યા હતા. આ જીતથી ભારતે ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે.
જૂનાગઢમાં જાહેરમાં ઉજવણીનો માહોલ
જૂનાગઢમાં ઝાંસીની રાણી સર્કલ પાસે મોટા ટીવી સ્ક્રીન પર આ ફાઈનલ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. સાંજે 7 વાગ્યે મેચ શરૂ થતાં જ હજારો ક્રિકેટ પ્રેમીઓ એકઠા થઈ ગયા હતા. દરેક રન અને વિકેટ પર જોરદાર ઉચ્છાહ જોવા મળ્યો હતો. ભારત બેટિંગ કરતી વખતે રન માટે ચીયર્સ થતા હતા અને બોલિંગમાં પ્રત્યેક વિકેટ પડતાં રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાતા અને ખેલાડીઓના નામના નારા લાગતા હતા.
જ્યારે અંતિમ વિકેટ પડી અને ભારતની જીત પાક્કી થઈ ત્યારે જૂનાગઢ વાસીઓએ ઢોલ-નગારાના તાલે ફટાકડા અને આતશબાજીથી જોરદાર ઉજવણી શરૂ કરી હતી. રાત્રિના 11 વાગ્યા સુધી લોકો રસ્તાઓ પર નાચતા-ગાતા જોવા મળ્યા. આ માહોલ એવો હતો કે જાણે અમદાવાદના સ્ટેડિયમની ઉજવણી જૂનાગઢમાં પણ થઈ રહી હોય. લોકોએ ભારતના ત્રીજા T20 વર્લ્ડ કપ વિજયને ખૂબ જ ઉત્સાહથી વધાવ્યો હતો.
આ જીત ભારતીય ક્રિકેટ માટે ઐતિહાસિક છે. સુર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટન્સીમાં ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આખા દેશમાં ખુશીનો માહોલ છે અને લોકોએ રાતભર જશ્ન મનાવ્યો હતો.
