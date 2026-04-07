સુરત ડાયમંડ બુર્સમાં 'ઇન્ડિયા રફ ડાયમંડ શો'નો ધમાકેદાર પ્રારંભ, $100 મિલિયનના હીરાનું થશે પ્રદર્શન

6 એપ્રિલથી સુરત ડાયમંડ બુર્સ (SDB) ખાતે 'ઇન્ડિયા રફ ડાયમંડ શો' (IRDS) નો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે, જે 10 મે સુધી ચાલશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 3:07 PM IST

સુરત: વિશ્વના હીરા નગરી તરીકે જાણીતા સુરતમાં હીરા ઉદ્યોગને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા માટે GJEPC દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે. સુરત ડાયમંડ બુર્સ (SDB) ખાતે 'ઇન્ડિયા રફ ડાયમંડ શો' (IRDS) નો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. આ પ્રદર્શન આગામી 6 એપ્રિલથી 10 મે, 2026 સુધી એમ કુલ 35 દિવસ સુધી ચાલશે.

આ પ્રદર્શનનો મુખ્ય હેતુ વૈશ્વિક રફ ડાયમંડ સપ્લાયને સીધો ભારતમાં અને ખાસ કરીને સુરતના આંગણે લાવવાનો છે. આ શોમાં સ્ટાર જેમ્સ અને કોઈન ઇન્ટરનેશનલ જેવી વિશ્વ વિખ્યાત હીરા વેપાર અને હરાજી કંપનીઓએ ભાગ લીધો છે, જે સુરતના હીરા બજાર પર આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વાસ મજબૂત હોવાનું દર્શાવે છે.

GJEPC સુરતના પ્રમુખ જયંત સાવલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ શોથી સુરતના નાના અને મધ્યમ કદના (MSME) હીરા ઉત્પાદકોને સીધો ફાયદો થશે. અગાઉ હીરા જોવા કે ખરીદવા માટે જે ખર્ચ અને સમયનો વ્યય થતો હતો, તે હવે બચશે. દર અઠવાડિયે અંદાજે 250 થી વધુ અને આખા શો દરમિયાન 1,000 થી વધુ MSME એકમો આ હરાજી અને પ્રદર્શનમાં ભાગ લેશે."

મુખ્ય આકર્ષણો:

કિંમત: આ પ્રદર્શનમાં આશરે USD 100 મિલિયન (અંદાજે 800 કરોડથી વધુ) મૂલ્યના રફ હીરા પ્રદર્શિત થવાની અપેક્ષા છે.

સમયગાળો: 35 દિવસ લાંબુ પ્રદર્શન, જે હીરા ઉદ્યોગકારોને પૂરતો સમય આપશે.

સીધો વેપાર: આંતરરાષ્ટ્રીય માઈનિંગ કંપનીઓ અને ટ્રેડર્સ સીધા જ સુરતના ઉત્પાદકો સાથે જોડાશે.

બુર્સને વેગ: આ આયોજનથી સુરત ડાયમંડ બુર્સમાં વ્યાપારિક ગતિવિધિઓ તેજ બનશે અને બુર્સ ધમધમતું થશે.

આ માળખું હીરા ઉત્પાદનની ઇકો-સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવાની સાથે સાથે સુરતને વૈશ્વિક રફ ડાયમંડ ટ્રેડિંગનું હબ બનાવવાની દિશામાં મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

  1. સુરત ડાયમંડ બુર્સ બનશે વિશ્વનું સૌથી મોટું CVD હબ, મુંબઈનું વર્ચસ્વ થશે ભૂતકાળ
  2. અમેરિકા-ઇઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધથી ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગમાં નવું સંકટ: રત્નકલાકારોની રોજગારી પર સંકટ

