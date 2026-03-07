ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ક્રિકેટના મહાસંગ્રામ પહેલા ચાંપતો બંદોબસ્ત, 1800 પોલીસકર્મી, 256 CCTVથી સ્ટેડિયમ પર નજર રખાશે

અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક સ્ટેડિયમની સમીક્ષા મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર સુરક્ષા વ્યવસ્થાની વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી.

અમદાવાદમાં મેચ પહેલા પોલીસ કમિશનરને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની માહિતી મેળવી
અમદાવાદમાં મેચ પહેલા પોલીસ કમિશનરને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની માહિતી મેળવી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે આવતીકાલે રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચને લઈને અમદાવાદ શહેરમાં સુરક્ષાના કડક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યા છે. વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ગણાતા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી આ મહત્વપૂર્ણ મેચને ધ્યાનમાં રાખીને શહેર પોલીસ દ્વારા વિશેષ સુરક્ષા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સ્ટેડિયમ આસપાસના વિસ્તારમાં ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત
આ સંદર્ભે અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક સ્ટેડિયમની સમીક્ષા મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર સુરક્ષા વ્યવસ્થાની વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં બહોળો પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત રહેશે. સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સ્ટેડિયમમાં BDDS (બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ)ની ચાર ટીમ અને NDRFની એક ટીમ તૈનાત રહેશે. કોઈપણ ઇમરજન્સીની સ્થિતિનો સામનો કરવા માટે આ ટીમો સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવશે.

અમદાવાદમાં મેચ પહેલા પોલીસ કમિશનરને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની માહિતી મેળવી (ETV Bharat Gujarat)

કેટલા પોલીસકર્મી ખડેપગ રહેશે?
પોલીસ બંદોબસ્તની વાત કરીએ તો મેચ દરમિયાન 8 DCP, 14 ACP અને 27 PI સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ તૈનાત રહેશે. ઉપરાંત 91 PSI અને આશરે 1800 જેટલા પોલીસ કર્મીઓ સ્ટેડિયમ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સુરક્ષા માટે ડ્યુટી પર રહેશે. સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ માટે પણ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. કુલ 256 CCTV કેમેરા દ્વારા સમગ્ર સ્ટેડિયમ પર સતત નજર રાખવામાં આવશે. ઉપરાંત 102 ડોર ફ્રેમ મેટલ ડિટેક્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે, જેથી દરેક દર્શકની તપાસ પછી જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

અમદાવાદમાં મેચ પહેલા પોલીસ કમિશનરને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની માહિતી મેળવી
અમદાવાદમાં મેચ પહેલા પોલીસ કમિશનરને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની માહિતી મેળવી (ETV Bharat Gujarat)

ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે 700 જવાનો ફરજમાં
મેચ દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રાફિક સંચાલન માટે 1 JCP, 3 DCP, 4 ACP, 11 PI અને 25 PSI સહિત કુલ 744 અધિકારી અને કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે પોલીસકર્મીઓ સાથે TRB અને હોમગાર્ડ સહિત આશરે 700 જેટલા જવાનો પણ વિવિધ સ્થળોએ ફરજ બજાવશે. જેથી મેચ દરમિયાન શહેરમાં ટ્રાફિક સુચારૂ રીતે ચાલી શકે. અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નરે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે મેચ દરમિયાન પોલીસ અને ટ્રાફિક વિભાગના માર્ગદર્શનનું પાલન કરે જેથી સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં સહકાર મળી શકે.

આ પણ વાંચો:

T20 WC INDvsNZ: ફાઈનલ મેચમાં ભારતની પ્લેઈંગ-11 શું હશે? સૂર્યકુમાર યાદવે અમદાવાદની પીચ અને ટીમ અંગે કરી વાત

IND vs NZ FINAL: ફાઈનલ મેચ હાઈ સ્કોરિંગ રહેશે, અમે દર્શકોના દિલ તોડી જીતવા માટે રમીશું- મિચેલ સેન્ટનર

TAGGED:

NARENDRA MODI STADIUM
INDIA VS NEW ZEALAND FINAL
AHMEDABAD POLICE
અમદાવાદમાં વર્લ્ડકપ ફાઈનલ
INDIA VS NEW ZEALAND FINAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.