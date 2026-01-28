ભારતની યુરોપીયન યુનિયન સાથેની મધર ડીલ, ભાવનગરના પ્લાસ્ટિક અને ડાયમંડ ઉદ્યોગને કેટલો ફાયદો થશે?
Published : January 28, 2026 at 6:06 PM IST
ભાવનગર : ભારતે યુરોપિયન યુનિયન સાથે મધર ડીલ કરી છે, જેને લઈને વ્યાપાર જગતના મોટા ખુલેલા દરવાજામાં તેનો લાભ ભાવનગરના પ્લાસ્ટિક અને ડાયમંડ ઉદ્યોગને મળશે કે કેમ? જો કે આ મધર ડીલમાં ટેક્સ હટાવવાની પ્રક્રિયાઓ મોટી કક્ષાએ હાથ ઉપર લેવામાં આવેલી છે.
ભારતમાં યુરોપિયન કમિશન સાથે જે રીતે મધર ડીલ થઈ છે તેને લઈને વ્યાપાર જગતમાં સીધી અસર થવાની છે. ભાવનગર શહેરમાં ડાયમંડ ઉદ્યોગ અને પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ ક્યાંકને ક્યાંક વ્યાપાર સાથે યુરોપ સાથે સંકળાયેલા છે, ત્યારે આ મધર ડીલને પગલે આ બંને ઉદ્યોગ ઉપર કેવી અસર પડી શકે છે, તેને લઈને તેમના એસોસિએશનના પ્રમુખો સાથે વાતચીત કરી હતી.
પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ પર કેવી અસર થશે?
ભાવનગર ચિત્રા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન અને સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ટ્રસ્ટ તેમજ પ્લાસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રમુખ રહેલા દિલીપભાઈ કામાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ યુરોપિયન યુનિયન સાથે ડીલ થઈ છે, તે ગેમ ચેન્જર સીનારીઓ બનતી લાગે છે. ટેરીફ ઘટવાથી ટેકનોલોજી મશીનરી એક્સચેન્જ વધશે. આટલું મોટું ભારત અને યુરોપનું મોટું માર્કેટ એકબીજાને તેના માલનો પુરવઠો આપવાથી મધ્ય અને લઘુ ઉદ્યોગને ખૂબ મોટો ફાયદો થવાનો છે."
ફિશીંગ નેટ સહિત અનેક નાની મોટી વસ્તુઓનો વેપાર
ચિત્રા જીઆઇડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના પ્રમુખ દિલીપભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્લાસ્ટિકના ફિશિંગ નેટ, બર્ડ નેટ સહિત ઘણી સામગ્રીઓ એવી છે કે જેનું માર્કેટીંગ યુરોપ સાથે થઈ રહ્યું છે. જેમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. હાલ તો શરૂઆત થઈ છે, યુરોપના માંગ પ્રમાણે વસ્તુ બનાવવી માટે હજુ 6 થી 8 મહિનાનો સમય લાગશે. આપણા માટેનું સૌથી મોટું ઇયુનું માર્કેટ ખુલવાથી વિશ્વમાં આપણે કોમ્પિટિશનમાં ઊભા રહીને ઇયુંને બેસ્ટ આઈટમ આપી શકીએ છીએ. જર્મનીની મશીનરી માસ્ટરી છે, તેથી ભારતમાં વધુ આવશે જેનો ફાયદો થશે. જો કે ભાવનગરમાં બે મોટા યુનિટ તો ફિશિંગ નેટ બનાવે છે, જ્યારે અન્ય નાના 100 જેટલા યુનિટો કાચો માલ બનાવતા હોય છે.
ડાયમન્ડની માંગ વધવાની શક્યતા
ભાવનગર શહેરમાં ડાયમંડ વેન્યુફેક્ચર વેલફેર એસોસિએશનના પ્રમુખ અને હીરાના વેપારી છગનભાઈ નાવડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ડાયમંડ અને લુઝ ડાયમંડ તેમજ ડાયમંડ જ્વેલરી ઘણી બધી યુરોપમાં નિકાસ થાય છે. હાલમાં તાત્કાલિક અસર ન થાય પણ લાંબા ગાળે ખૂબ મોટી અસર થશે. ભાવનગરમાં નાના હીરાના આશરે 3000 જેટલા યુનિટ હશે અને 1,00,000 લોકો કમાતા હશે તે બધા નાની સાઈઝના હીરા જ્વેલરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે. અંદાજિત ડ્યુટી 3 થી 5 ટકા હતી જે હવે દૂર થવાથી ફાયદો થશે. જો કે છગનભાઈએ મૌખિક કહ્યું હતું કે બીજી તરફ સમગ્ર દેશમાં થી જોઈએ તો યુરોપ સાથે ડાયમંડનું અંદાજિત 30 બીલિયનનું માર્કેટ છે."
