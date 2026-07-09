દિલ્હી-મુંબઈ નહિ, પણ સુરેન્દ્રનગરના આ નાના ગામમાં બન્યો હતો દેશનો પ્રથમ શોપિંગ મોલ; આજે પણ અડીખમ છે 'બલકલી માર્કેટ'
1905માં બ્રિટિશ સરકારે ખારાઘોડામાં કેમ બનાવવો પડ્યો હતો ભારતનો સૌપ્રથમ અત્યાધુનિક મોલ? જાણો રસપ્રદ ઇતિહાસ.
Published : July 9, 2026 at 12:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જ્યારે આપણે 'શોપિંગ મોલ' શબ્દ સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણી નજર સામે અમદાવાદ, મુંબઈ કે દિલ્હી જેવા મેટ્રો સિટીઝના આધુનિક મોલ અને મલ્ટિપ્લેક્સ આવે છે. પરંતુ, શું તમે ક્યારેય કલ્પના કરી છે કે આજથી 121 વર્ષ પહેલાં જ્યારે દેશમાં 'મોલ' સંસ્કૃતિનો કોઈને અંદાજ પણ નહોતો, ત્યારે બ્રિટિશ શાસકોએ ગુજરાતના એક નાના એવા ગામમાં ભારતનો સૌથી પહેલો આધુનિક શોપિંગ મોલ ઊભો કરી દીધો હતો?
દેશમાં 70 ટકા મીઠાનું ઉત્પાદન આ જગ્યાએ થતું
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી-દસાડા તાલુકાનું ઐતિહાસિક ખારાઘોડા ગામ, જે આજે પણ સમગ્ર દેશમાં 70 ટકાથી વધુ મીઠાના ઉત્પાદન માટે જાણીતું છે, તે એક સમયે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનું આર્થિક કેન્દ્ર હતું. વર્ષ 1905માં જ્યારે બ્રિટિશ સરકારે હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ કંપનીને પોતાના હસ્તગત કરી, ત્યારે અગરિયાઓની મહેનત અને કરોડો રૂપિયાના નમકના વેપારે આ વિસ્તારને એટલો સમૃદ્ધ બનાવી દીધો કે અંગ્રેજો પણ અંજાઈ ગયા હતા. મીઠાના આ વૈભવ અને અહીં વસતા VIP વેપારીઓ તેમજ સ્થાનિક અગરિયાઓની સુવિધા માટે અંગ્રેજ અધિકારી વિલિયમસનની દીર્ઘદ્રષ્ટિથી બે દાયકાના સર્વે બાદ અહીં દેશનો સર્વપ્રથમ મોલ 'બલકલી માર્કેટ' સ્થાપવામાં આવ્યો.
10 ઊંચા ઓટલાવાળી ભવ્ય દુકાનો અને એક જ છત નીચે દેશ-વિદેશની તમામ બ્રાન્ડેડ અને જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ મળી રહે તેવી અત્યાધુનિક વ્યવસ્થા ધરાવતો આ મોલ આજે પણ ઈતિહાસની સાક્ષી પૂરતો ખારાઘોડામાં અડીખમ ઊભો છે.
અંગ્રેજ અને બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા 1905ના વર્ષમાં ખારાઘોડા ગામમાં ભારતનો સૌપ્રથમ શોપિંગ મોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો જેને બલકલી માર્કેટના માપવામાં આવ્યું. આસપાસના અગરિયાઓ અને સ્થાનિક લોકોની ખરીદી માટે આ મોલ સ્થાપિત કરાયો હતો. ખારાઘોડા અને નવા ગામની સાથે આ મોલની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી હતી. દુકાનોની સ્થિતિમાં આ મોલમાં 10 ઊંચા ઓટલાવાળી ભવ્ય દુકાનો ઊભી કરવામાં આવી, આજે તેને 121 વર્ષથી વધુનો સમય થઇ ગયો છે.
આ માર્કેટના નામ પાછળ પણ એક ઇતિહાસ રહેલો છે. આ માર્કેટનું નામ મિસ્ટર બલ્કલી નામના વ્યક્તિના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેઓ તે સમયે ખારાઘોડામાં મીઠાના રેવન્યુના આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર હતા અને ગામના કલ્યાણ માટે કામ કરતા હતા.
સદી પહેલાં આ મોલમાં અગરિયાઓ માટે તમામ જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ અને સગવડો એક જ સ્થળ ઉપર ઉપલબ્ધ થાય તે માટે આ મોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ભારતનું સૌથી જૂનું બજાર અને મોલ ગણવામાં આવે છે ત્યારે આ બાબતે અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન બ્રિટિશ સ્થાપત્યોમાં પણ આની નોંધ લેવાય છે.
આજે પણ અડીખમ ઊભો છે મોલ
અંગ્રેજો દ્વારા 121 વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવેલો આ મોલ હજુ પણ અડીખમ ઊભો છે અને તેના સ્થાનિક દુકાનદારો હજુ પણ આ મોલમાં દુકાનો રાખી વેપાર કરે છે. દુકાનદાર જયંતી ઠક્કર જણાવે છે કે, એક સમયે ખારાઘોડા વિસ્તારનો ખૂબ જમાનો હતો. દેશનું સૌથી વધુ મીઠું આ વિસ્તાર પકવતો હતો. બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા વિચારણા કરી આ મોલની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. લોકોના ધંધા-રોજગાર પણ તે સમયે સારા હતા.
"એક સમયે ખારાઘોડાનો જમાનો બહુ સારો હતો ત્યારે બ્રિટિશ સરકારે આ મોલ બનાવ્યો હતો. આજે પણ આ મોલમાં દુકાનો ચાલુ છે." જયંતી ઠક્કર, દુકાનદાર
ખારાઘોડામાં બનેલો આ મોલ દેશનો પ્રથમ મોલ ગણાય છે. તે સમયે ઇન્ડ્રસ્ટ્રીયલ લોકો પણ ત્યાં ધામા નાખતા અને VIP લોકો પણ ત્યાં રહેતા અને મીઠા સાથેના વેપાર સાથે જોડાયેલા હતા, જેથી તેમની સુવિધાને લઇને પણ આ મોલ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આજે પણ આ મોલ કાર્યરત છે અને નાના મોટા ધંધા ચાલી રહ્યા છે.
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