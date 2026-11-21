બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ પૂરજોશમાં: 2027માં દોડશે ભારતની પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ રેલ; સુરત-વાપી વચ્ચે શરૂ થશે પ્રથમ સેવા
અશ્વિની વૈષ્ણવે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, પર્વતીય ટનલ ખોદવાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ચાર પર્વતીય ટનલોનું ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે.
By PTI
Published : November 21, 2026 at 9:55 AM IST
નવી દિલ્હી: રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, દેશની પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ રેલ સેવા 2027માં શરૂ થશે અને તેનો પ્રથમ ભાગ સૂરતથી વાપી વચ્ચેનો હશે. તેમણે સબસ્ટેક (Substack) પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, મુંબઇ સુધીનો સંપૂર્ણ કોરિડોર તબક્કાવાર રીતે કાર્યરત થશે.
456 કિમી પિલરનું કામ અને 371 ઊંચા પુલનું બાંધકામ પૂર્ણ
બાંધકામની ગતિ વિશે વાત કરતા રેલવે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સપ્ટેમ્બર સુધીમાં 456 કિમીનો પિયર (થાંભલા)નું કામ અને 371 કિમીના વાયાડક્ટ (ઊંચા પુલ)નું બાંધકામ પૂર્ણ થઇ ગયું છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે લખ્યુ કે 299 કિમીના વિસ્તારમાં છ લાખ નોઇઝ બેરિયર્સ (અવાજ રોકવા માટેના અવરોધો) લગાવવામાં આવ્યા છે અને 206 કિમીના વાયાડક્ટ પર 9,300 OHE માસ્ટ્સ (વીજળીના થાંભલા) ઊભા કરવામાં આવ્યા છે.
અશ્વિની વૈષ્ણવે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, ચાર પર્વતીય ટનલનું ખોદકામ પૂર્ણ થઇ ગયું છે અને મહારાષ્ટ્રમાં 21 કિમી લાંબી ટનલમાંથી 5 કિમીનું ખોદકામ માઉન્ટેન ટનલિંગ પદ્ધતિથી કરવામાં આવ્યું છે. આઠ સ્ટેશનો પર સિવિલ કામ પૂર્ણ થઇ ગયું છે અને હાલમાં ત્યાં આર્કિટેક્ચરલ ફિનિશિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે.
રેલવે મંત્રીએ જણાવ્યું કે, સાબરમતી, સુરત અને થાણે ખાતે આવેલા ત્રણેય રોલિંગ સ્ટોક ડેપો પર કામગીરી પ્રગતિમાં છે. દરિયાની નીચે બનતી ટનલ વિશે વાત કરતા અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, મહારાષ્ટ્રમાં આ કોરિડોર 21 કિમી લાંબી ટનલમાંથી પસાર થાય છે, જેનો 7 કિમીનો ભાગ દરિયાની નીચે, એટલે કે 'થાણે ક્રીક'ની નીચેથી પસાર થાય છે.
આ ભારતની પ્રથમ સમુદ્રની નીચેની રેલ ટનલ છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું, "જુલાઇ 2026માં વિક્રોલી અને સાવલી ખાતેથી બે 'ટનલ બોરિંગ મશીન (TBM) ઉતારવામાં આવી છે. આ ભારતમાં અત્યાર સુધી ઉપયોગ કરવામાં આવેલી સૌથી મોટી મશીનમાંથી એક છે.
અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું, "દરેક મશીનનું કટરહેડ 13.6 મીટર વ્યાસ છે, જે 4 માળની ઇમારત જેટલું ઊંચું છે! દરેક મશીનનું વજન 3,000 ટનથી વધુ છે, જે લગભગ 500 એશિયન હાથીઓના વજન બરાબર છે. આ મશીન 96 મીટર લાંબુ છે- એટલે કે એક પછી એક ગોઠવેલી લગભગ પાંચ ક્રિકેટ પિચ જેટલું!" તેમણે ભારતની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેનના ચાલી રહેલા ઉત્પાદન પર પ્રકાશ પાડ્યો અને કહ્યું, "ICF અને BEML સ્વદેશી B28 ટ્રેનસેટનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે, જે 280 Kmphની ઝડપે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ બોડી ફ્રેમ પૂર્ણ થઇ ગઇ છે અને તેનું માળખાકીય પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે. ટ્રેક ટ્રાયલ 2027ના મધ્ય સુધીમાં થવાની આશા છે. 350 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ડિઝાઇન કરાયેલ ઝડપી B35 ટ્રેન બનાવવાની યોજના છે."
રેલવે મંત્રીએ જણાવ્યું, "નિશ્ચિત માળખાનું સ્વદેશીકરણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાઇ-સ્પીડ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન સિસ્ટમના તમામ મુખ્ય ટ્રાન્સફોર્મર્સ, માસ્ટ્સ પર ક્રોસ આર્મ્સ, ગ્રાઉન્ડ પ્રોટેક્શન અને ફીડર વાયર- બધા ભારતમાં બનાવવામાં આવી રહ્યા છે."
2017માં પ્રથમ વખત જાહેરાત થયા બાદ લગભગ એક દાયકાના વિલંબ વિશે વાત કરતા, અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે રાજ્યની પરવાનગીઓ અને જમીન સંપાદન બાકી હોવાથી આ પ્રોજેક્ટ લગભગ અઢી વર્ષ સુધી મહારાષ્ટ્રમાં શરૂ થઇ શક્યો નહતો. તે બાદ COVIDને કારણે બે વર્ષ નીકળી ગયા. 2021માં સંપૂર્ણ બાંધકામ ગંભીરતાથી શરૂ થયું હતું. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે ટીકાકારો પૂછે છે કે 'બુલેટ ટ્રેન ક્યાં છે' ત્યારે તેમનો સાચો જવાબ આ છે કે અસલ બાંધકામ શરૂ થયે પાંચ વર્ષ જ થયા છે અને તમે જોઇ શકો છો કે આ પાંચ વર્ષમાં કેટલું કામ થઇ ગયું છે.
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