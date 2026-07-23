ભારતમાં બુલેટ ટ્રેનનું સ્વપ્ન સાકાર થશે: દેશની પહેલી હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન 2027માં દોડશે, બુલેટ ટ્રેન વિશે બધું જાણો
ભારતીયોનું દાયકાઓ જૂનું સ્વપ્ન હવે વાસ્તવિકતા બનવાની આરે છે. દેશનો પ્રથમ મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર તેના અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે.
Published : July 23, 2026 at 5:07 PM IST
ભારતીયોનું દાયકાઓ જૂનું સ્વપ્ન હવે વાસ્તવિકતા બનવાની આરે છે. દેશનો પ્રથમ મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર તેના અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ રાષ્ટ્રવ્યાપી બુલેટ ટ્રેન નેટવર્કનો પાયો બનાવશે. કેન્દ્ર સરકાર દિલ્હી-વારાણસી-પટણા-સિલિગુડી હાઇ-સ્પીડ કોરિડોર પર પણ ઝડપથી કામ કરી રહી છે. એકવાર આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થઈ જાય, પછી દિલ્હીથી સિલિગુડીની મુસાફરીમાં ફક્ત છ કલાકનો સમય લાગશે.
બુલેટ ટ્રેનનો રોમાંચ, જે ભારતીયોએ અગાઉ ફક્ત જાપાન, ચીન અને વિકસિત યુરોપિયન દેશોમાં દોડતી જોઈ હતી, તે હવે ભારતીય ટ્રેક પર અનુભવાશે. 320 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ, અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ સાથે, આ ટ્રેન ભારતીય રેલ્વેનો ચહેરો બદલવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ ભારતને બુલેટ ટ્રેનની જરૂર શા માટે પડી? પરંપરાગત રેલથી બુલેટ ટ્રેનમાં સંક્રમણ કેવી રીતે થયું? ભારતનો પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ કયો છે? બુલેટ ટ્રેન કયા શહેરોમાં સેવા આપશે? પરંતુ આ પ્રશ્નોના જવાબો જાણતા પહેલા, ચાલો આપણે તે દેશની મુલાકાત લઈએ જ્યાં વિશ્વની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
વિશ્વની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન કેવી રીતે બની હતી?
1 ઓક્ટોબર, 1964ના રોજ, જાપાને વિશ્વને એવી ટેકનોલોજી રજૂ કરી જેણે રેલ પરિવહનમાં પરિભાષા જ બદલી નાખી. ટોક્યો અને ઓસાકા વચ્ચે કાર્યરત શિંકનસેન વિશ્વની પ્રથમ આધુનિક હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન બની. જાપાનીઝમાં શિંકનસેનનો અર્થ "નવી મુખ્ય રેલ લાઇન" થાય છે. શરૂઆતમાં, તેની મહત્તમ ગતિ 210 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હતી. આ પ્રોજેક્ટ ટોક્યો ઓલિમ્પિક પહેલા પૂર્ણ થયો હતો, અને તેના મુખ્ય ઇજનેર હિદેઓ શિમા હતા. ટ્રેનનો આગળનો ભાગ બુલેટ જેવો દેખાય તે રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. આ જ કારણ છે કે વિશ્વ તેને "બુલેટ ટ્રેન" કહેવા લાગ્યું.
17 કલાકની મુસાફરી ઘટીને 3 કલાક થઈ
1889માં, ટોક્યોથી ઓસાકા સુધીની મુસાફરીમાં લગભગ 17 કલાક લાગતા હતા. જોકે, શિંકનસેનની શરૂઆત સાથે, આ જ મુસાફરીમાં લગભગ 3 કલાક અને 10 મિનિટનો સમય લાગ્યો. થોડા વર્ષોમાં, બુલેટ ટ્રેન જાપાનની જીવનરેખા બની ગઈ. ઘણા રૂટ પર લોકો હવાઈ મુસાફરી કરતાં તેના પર વધુ આધાર રાખતા હતા. તેની સફળતા માત્ર તેની ઉચ્ચ ગતિ દ્વારા જ નહીં, પરંતુ તેના અત્યાધુનિક ટ્રેક, અદ્યતન સિગ્નલિંગ અને ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ દ્વારા પણ પ્રેરિત હતી.
જ્યારે સુરંગોમાં વિસ્ફોટો થયા
તેની અદ્યતન ટેકનોલોજી હોવા છતાં, શિંકનસેન શરૂઆતમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ પડકારનો સામનો કરતી હતી. સુરંગમાં વધુ ઝડપે પ્રવેશ કરતી વખતે, ટ્રેન હવાને તેમાંથી પસાર કરતી હતી. વધેલા દબાણથી સુરંગમાંથી બહાર નીકળતી વખતે જોરદાર, વિસ્ફોટક અવાજ થતો હતો. આનાથી ઘણીવાર નજીકની બારીઓ અને દરવાજાઓને નુકસાન થતું હતું ત્યારબાદ એન્જિનિયર એજી નાકાત્સુએ કુદરત પાસેથી ઉકેલ શોધ્યો. તેમણે કિંગફિશરનું અવલોકન કર્યું, એક પક્ષી જે શાંતિથી પાણીમાં પોતાના શિકારને પકડવા માટે ડૂબકી મારે છે. આનાથી પ્રેરિત થઈને, બુલેટ ટ્રેનનો નાક શંકુ લાંબો અને પોઇન્ટેડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે અવાજ ઓછો થયો, ઊર્જા બચત થઈ અને ઝડપી અને સુરક્ષિત ટ્રેન બની.
દુનિયામાં ક્યાં બુલેટ ટ્રેન કાર્યરત છે?
આજે, એશિયા અને યુરોપના ઘણા દેશોમાં હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્ક અસ્તિત્વમાં છે. ચીનમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્ક છે, જે 40,000 કિલોમીટરથી વધુ ફેલાયેલું છે. ચીની ટ્રેનો 350 કિમી/કલાકની ઝડપે દોડે છે. ફ્રાન્સ, જર્મની, સ્પેન અને ઇટાલી પણ 300 કિમી/કલાકથી વધુની હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનો ચલાવે છે. દક્ષિણ કોરિયા, તાઇવાન અને ઇન્ડોનેશિયાએ પણ આ ટેકનોલોજી અપનાવી છે.
હવે ભારતનો વારો છે
2014માં, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્ર સમક્ષ હાઇ-સ્પીડ રેલનું વિઝન રજૂ કર્યું. વર્ષોના આયોજન, સર્વેક્ષણ અને બાંધકામ પછી, ભારતનો પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. પ્રારંભિક સમયમર્યાદા ચૂકી જવા છતાં, સરકાર 2027 સુધીમાં દેશમાં બુલેટ ટ્રેન સેવા શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.
અમદાવાદ-મુંબઇ: ભારતનો પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર
દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન અમદાવાદ- મુંબઈ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર પર કાર્યરત થશે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનો પ્રથમ તબક્કો 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ કાર્યરત થવાની ધારણા છે. આ કોરિડોર આશરે 508 કિલોમીટર લાંબો હશે અને દેશનો પ્રથમ સમર્પિત હાઇ-સ્પીડ રેલ રૂટ બનશે. આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ બે મુખ્ય શહેરો વચ્ચે મુસાફરીને પહેલા કરતાં વધુ ઝડપી અને વધુ અનુકૂળ બનાવવાનો છે. હાલમાં, મુસાફરો ટ્રેન અથવા રોડ દ્વારા ઘણા કલાકો સુધી મુસાફરી કરે છે, જ્યારે બુલેટ ટ્રેન આ અંતર ઘણા ઓછા સમયમાં પૂર્ણ કરી શકશે. આ કોરિડોર ખુલવાથી વેપાર, પર્યટન અને રોજગારની તકોમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે, સાથે સાથે આસપાસના વિસ્તારોમાં પરિવહન સુવિધાઓમાં સુધારો થશે.
તમે 2 કલાકથી ઓછા સમયમાં મુસાફરી કરી શકશો
આ પ્રોજેક્ટની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની ગતિ છે. એકવાર સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થઈ ગયા પછી, મુસાફરો 2 કલાકથી ઓછા સમયમાં અમદાવાદ મુંબઇની મુસાફરી કરી શકશે. એવો અંદાજ છે કે ભાડું 3,000થી 5,000 રૂપિયાની વચ્ચે હશે. ઝડપી મુસાફરીથી ઉદ્યોગપતિઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને નિયમિત મુસાફરોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે.
બુલેટ ટ્રેન આ 12 સ્ટેશનો પર રોકાશે
પ્રોજેક્ટના પ્રારંભિક તબક્કામાં BEML દ્વારા વિકસિત B28 ટ્રેનસેટનો ઉપયોગ થવાની શક્યતા છે. આ ભારતના સ્વદેશી હાઇ-સ્પીડ રેલ વિકાસ તરફ એક મોટું પગલું માનવામાં આવે છે. તે નવી ટેકનોલોજી, રોજગાર અને સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપશે. સરકાર ભવિષ્યમાં સાત નવા હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર વિકસાવવાની યોજના પર કામ કરી રહી છે.
ભારતને બુલેટ ટ્રેનની કેમ જરૂર છે?
આ શહેરો વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન ચલાવવાનું કારણ સમયની નોંધપાત્ર બચત છે. આ ટ્રેન 320 કિમી/કલાકની ઝડપે દોડશે. આનાથી મુસાફરીનો સમય કલાકોથી ઘટીને માત્ર મિનિટોમાં પહોંચી જશે. ઉદાહરણ તરીકે, મુંબઈ અને પુણે વચ્ચેની મુસાફરીમાં ફક્ત 48 મિનિટ લાગશે. આનાથી વેપારમાં વધારો થશે. આ ટ્રેનો મુખ્ય IT અને આર્થિક કેન્દ્રોને જોડે છે. આનાથી વેપારીઓ માટે મુસાફરી ઘણી સરળ બનશે.
બુલેટ ટ્રેન એક મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે જેટલો તે ખર્ચાળ છે. અમદાવાદ-મુંબઇ હાઇ-સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટનો અંદાજિત ખર્ચ આશરે ₹1.98 લાખ કરોડ સુધી વધી ગયો છે. જમીન સંપાદનમાં વિલંબ અને બાંધકામ ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે, આ ખર્ચ પ્રારંભિક અંદાજ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયો છે. અત્યાર સુધીમાં, પ્રોજેક્ટ પર ₹86,900 કરોડથી વધુ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
ભારત હવે ફક્ત વિશ્વની બુલેટ ટ્રેનોનું પ્રતીક રહેશે નહીં. તેના બદલે, તે હાઇ-સ્પીડ રેલ યુગમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યું છે. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો આગામી વર્ષોમાં, ભારતીય રેલ્વે ફક્ત લાંબા અંતરની ટ્રેનો માટે જ નહીં, પરંતુ ગતિ, આધુનિક ટેકનોલોજી અને વિશ્વ કક્ષાની મુસાફરી માટે પણ ઓળખાશે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું ભારતની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન ખરેખર 2027માં પાટા પર દોડતી જોવા મળશે? આખો દેશ આ ઐતિહાસિક ક્ષણ પર નજર રાખી રહ્યો છે.
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