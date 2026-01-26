વર્ષ 2021થી ગણતંત્ર દિવસની ટિકિટો છાપવાનું થયું બંધ, ઐતિહાસિક ટિકિટોના સંગ્રહકર્તાઓએ વ્યક્ત કરી ચિંતા
જેથી ટિકિટોનું સંગ્રહ કરતા સંગ્રહકર્તાએ ફરીથી રાષ્ટ્રીય પર્વને ટપાલ ટિકિટોમાં સ્થાન મળે તેવી લાગણી સભર વિનંતી કરી છે.
Published : January 26, 2026 at 11:14 AM IST
જુનાગઢ : આજે દેશ 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વ મનાવી રહ્યો છે. દેશ અને દુનિયામાં પ્રજાસત્તાક પર્વની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી પણ થઈ રહી છે. પાછલા વર્ષોના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો ગણતંત્ર અને સ્વતંત્ર દિવસ નિમિત્તે ભારત સરકાર દ્વારા ખાસ ટપાલ ટિકિટો બહાર પાડીને ભારતની આઝાદી સાથે જોડાયેલા આ મહત્વના બે રાષ્ટ્રીય પર્વની સાથે સ્વતંત્ર સેનાનીઓ અને ભારતની આઝાદીની લડાઈને યાદ રાખવાના ભાગરૂપે ટપાલ ટિકિટો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ વર્ષ 2021થી પ્રજાસત્તાક પર્વની એક પણ ટિકિટ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી નથી. જેથી ટિકિટોનું સંગ્રહ કરતા સંગ્રહકર્તાએ ફરીથી રાષ્ટ્રીય પર્વને ટપાલ ટિકિટોમાં સ્થાન મળે તેવી લાગણીસભર વિનંતી કરી છે.
આજે દેશનો 77મો પ્રજાસત્તાક પર્વ
આજે સમગ્ર દેશ 77મો પ્રજાસત્તાક પર્વ મનાવી રહ્યો છે. નાના ગામડાથી લઈને દેશની રાજધાની અને વિશ્વના અનેક દેશોમાં ભારતના 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી પ્રત્યેક ભારતીય કરી રહ્યો છે. ભારતના રાષ્ટ્રીય પર્વ તરીકે સ્વતંત્ર અને ગણતંત્ર દિવસને ખૂબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ભારતની આઝાદી અને તેની લડાઈમાં સામેલ ભારતના સ્વતંત્રવીરો અને તેમના બલિદાનોને આજે પણ દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક યાદ રાખે છે.
ભારતની આઝાદીની આ ઘટનાને ટપાલ ટિકિટોના માધ્યમથી યાદ રાખવાની સાથે લોકોના માનસપટ પર ભારતની આઝાદીની લડાઈ અને તેમાં શહીદ થયેલા પ્રત્યેક સ્વાતંત્ર સેનાનીઓ જીવંત રહે તે માટે એક પ્રયાસ થઈ રહ્યો હતો, પરંતુ વર્ષ 2021થી પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે ભારત સરકાર દ્વારા ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડવામાં આવતી નથી. જેને લઈને ટપાલ ટિકિટોનો સંગ્રહકર્તાઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ભારતના રાષ્ટ્રીય પર્વ નિમિત્તે ટપાલ ટિકિટો પ્રસિદ્ધ કરવાની જે પરંપરા છે, તે ફરીથી પુનર્જીવિત થાય તેવી લાગણીસભર વિનંતી કરી છે.
સંગ્રહ કરતા યુસુફ ખાન તુર્કનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢમાં રહેતા યુસુફ ખાન તુર્ક પાસે ટપાલ ટિકિટોનો ખૂબ બહોળો સંગ્રહ છે, તેઓ મોટાભાગના પ્રસંગોએ પ્રસિદ્ધ થયેલી ટપાલ ટિકિટો સાચવીને નવી પેઢીમાં ભારતની આ પરંપરા કાયમ રહે અને નવી પેઢી આઝાદીની લડાઈ અને તેના શહીદ વીરોને ટપાલ ટિકિટના માધ્યમથી પણ યાદ રાખે તેવા પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, તેમની પાસે ભારતની આઝાદીની લડાઈ ગણતંત્ર અને સ્વતંત્ર દિવસ ભારતના ખૂબ મહત્વના દિવસો અને વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓની સાથે સ્વતંત્ર સેનાની પર બહાર પાડવામાં આવેલી ટિકિટોનો ખૂબ મોટો સંગ્રહ છે, પરંતુ પાછલા ચાર વર્ષથી પ્રજાસત્તાક પર્વને લઈને ટપાલ ટિકિટો બહાર પાડવાની પરંપરા અટકી પડી છે, તે ફરીથી પૂર્વવત થાય તેવી લાગણીસભર વિનંતી તેમણે કરી છે.
યુવાન ટિકિટ સંગ્રહ કરતાનો સંદેશ
જુનાગઢમાં રહેતી ફઝીલા પઠાણ પણ યુસુફ ખાન તુર્કની સાથે ટપાલ ટિકિટના સંગ્રહ કરવાનો એક બહોળો શોખ ધરાવે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાને મનગમતી ચીજ વસ્તુઓને શોખમાં પરિવર્તિત કરે તો તે નવી પેઢી માટે એક નવી આશાનું કિરણ બનતું હોય છે. આધુનિક યુગમાં પણ પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી તેને મનગમતા શોખને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિઓમાં સતત જાગૃત બને તો ભારતની સાંસ્કૃતિક ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક મહત્વ છે, તેને ટકાવી રાખવામાં અને નવી પેઢીમાં તેનું સિંચન થાય તે માટે આવા પ્રસંગો અને શોખ ખૂબ મહત્વના સાબિત થતા હોય છે. જેના થકી જાણી અજાણી કેટલીક વાતો અને ઇતિહાસ કે જે નવી પેઢી સીધી રીતે અવગત નથી તેને આવા શોખના માધ્યમથી પણ અવગત કરાવી શકાય.
