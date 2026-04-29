રાજ્યની આ તાલુકા પંચાયતમાં અપક્ષનો દબદબો, કોઇ પક્ષને બહુમતી ના મળી
ભાવનગર જિલ્લાની 10 તાલુકા પૈકી વલભીપુર તાલુકા પંચાયતે સમગ્ર ગુજરાતને ચોકાવનારૂ પરિણામ આપ્યું છે.
Published : April 29, 2026 at 7:52 AM IST
ભાવનગર: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થઇ ગયા છે. મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપને બહુમતી મળી છે. જોકે, રાજ્યમાં એક એવી પણ તાલુકા પંચાયત છે જેમાં કોઇ પણ પક્ષને બહુમતી મળી નથી. આ તાલુકા પંચાયત બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવારોનો દબદબો જોવા મળ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લામાં આ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ કે આપને બહુમતી પ્રજાએ આપી નથી. આ તાલુકા પંચાયતનો નિર્ણય રાજકીય પક્ષોને વિચારવા મજબુર કરે છે. જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટી કરતા અપક્ષની બેઠકો વધી છે.
ભાવનગર તાલુકા પંચાયતના પરિણામ
ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ 398 જેટલી મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા,જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની બેઠકો ઉપર મતગણતરી પૂર્ણ થઈ છે. પરંતુ કેટલાક ચોંકાવનારા પરિણામો અને પ્રજાનો નવો અંદાજ જોવા મળ્યો છે. કુલ બેઠકોમાં તાલુકા પંચાયતમાં 11 બેઠકો આમ આદમી પાર્ટી અને અપક્ષે 16 જેટલી બેઠકો કબ્જે કરેલી છે. જિલ્લામાં એક તાલુકામાં એક પણ પક્ષને સત્તા પ્રજાએ સોંપી નથી.
ગારિયાધાર તાલુકા પંચાયતમાં કોણ જીત્યું?
જિલ્લાની ગારીયાધાર તાલુકા પંચાયતમાં 16 બેઠક પૈકી 11 ભાજપ અને 1 અપક્ષ અને 4 આમ આદમી પાર્ટીને બેઠક મળી છે. જેમાં જોઈએ તો અપક્ષ અને આપમાં કયા ઉમેદવારો એ જીત પ્રાપ્ત કરી છે તો વોર્ડ નંબર 4 મોટા ચારોડીયા અનુસૂચિત આદિજાતિ બેઠકમાં જયદીપકુમાર સેનાભાઈ નલવાયાએ 960 મતે જીત મેળવી છે. તો બીજી તરફ વોર્ડ નંબર 5 મોટીવાવડી પછાત વર્ગ સ્ત્રીની બેઠક શિલ્પાબેન રાકેશભાઈ ચાવડાએ 739 મતે જીતી છે. વોર્ડ નંબર 12 સાતપડા સામાન્ય બેઠક નીતિન ખોડાભાઈ જસાણીએ 1026 મતે જીત મેળવી છે. વોર્ડ નંબર 15 સુરનિવાસ સામાન્ય સ્ત્રી બેઠક કંચનબા અજય ગોહિલ 1293 મતે જીત મેળવી છે. વોર્ડ નંબર 10 રાણીગામ સામાન્ય સ્ત્રી બેઠક પૂનમબેન કિશોરભાઈ મહેતાએ અપક્ષમાંથી 958 મતે જીત પ્રાપ્ત કરી છે.
મહુવા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપને બહુમતી
મહુવા તાલુકા પંચાયતમાં 34 બેઠક પૈકી ભાજપ 27, આમ આદમી પાર્ટીએ 4 અને 2 અપક્ષે મેળવી છે. જ્યારે એક બીનહરીફ થઈ છે તેમાં આમ આદમી પાર્ટીને અપક્ષની બેઠક ઉપરની જીત જોઈએ તો વોર્ડ નંબર 10 ગળથર પછાત વર્ગ સ્ત્રી બેઠક જયાબેન બાલાભાઈ ભીલ 1370 મત, વોર્ડ નંબર 22 મોટા ખુટવડા સામાન્ય બેઠક ગોપાલ ભલાભાઇ જોગરાણા 2,427 મત, વોર્ડ નંબર 26 નાના ખુટવડા સામાન્ય બેઠક મનીષ વિહાભાઇ જાદવ 1465 મત, વોર્ડ નંબર 13 કળસાર પછાત વર્ગ બેઠક અશોક ઉકાભાઇ કંટારીયા 1863 મત, વોર્ડ નંબર 20 મોટા આસરણા સામાન્ય બેઠક મનુ રાણીગભાઈ ભૂકણ અપક્ષમાંથી 1042 મત અને વોર્ડ નંબર 28 નીચા કોટડા સામાન્ય બેઠક જનક તેજાભાઈ શિયાળ અપક્ષમાંથી 2115 મત મેળવીને જીત પ્રાપ્ત કરી છે.
તળાજા-ઉમરાળામાં ક્યા પક્ષને કેટલી બેઠક
તળાજા તાલુકા પંચાયતને કુલ 32 બેઠક પૈકી 17 ભાજપ, 13 કોંગ્રેસ,1 આપ અને 1 અપક્ષના ફાળે ગઈ છે ત્યારે અપક્ષ અને આપના ફાળે ગયેલી બેઠક જોઈએ તો વોર્ડ નંબર 31 વેજોદરી સામાન્ય સ્ત્રી બેઠક કાજલબેન સાગરભાઇ મકવાણા 1903 મતે જીત પ્રાપ્ત કરી છે. ત્યારે વોર્ડ નંબર 22 સામાન્ય બેઠક પ્રભાશંકર લાભશંકર ભટ્ટે અપક્ષમાંથી 1978 મતે જીત મેળવી છે. ઉમરાળા તાલુકા પંચાયતમાં જોઈએ તો 16 બેઠક પૈકી 11 ભાજપ, 3 કોંગ્રેસ અને આપમાંથી 2 બેઠકમાં જીત મેળવી છે. જેમાં આપ અને અપક્ષના જીતેલા ઉમેદવાર જોઈએ તો વોર્ડ નંબર 2 બજુડ સામાન્ય બેઠકમાં ગોપાલ જેસીંગભાઇ મેર 1246 જીત મેળવી છે. જ્યારે વોર્ડ નંબર 16 ઉમરાળા 2 સામાન્ય સ્ત્રી બેઠક મંજુલાબેન વિનુભાઈ ભીંગરાડયા 1066 મતે જીત પ્રાપ્ત કરી છે.
વલભીપુરમાં એકેય પક્ષને બહુમતી નહી, અપક્ષ સર્વેસર્વા
જિલ્લાની 10 તાલુકા પૈકી વલભીપુર તાલુકા પંચાયતે સમગ્ર ગુજરાતને ચોકાવનારૂ પરિણામ આપ્યું છે. વલભીપુર તાલુકા પંચાયતની 16 બેઠક પૈકી ભાજપ પાસે 6 બેઠક ગઈ છે જ્યારે અપક્ષ પાસે 10 બેઠક ગઈ છે.
વલભીપુર તાલુકા પંચાયત
કુલ બેઠક 16
અપક્ષના જીતેલા ઉમેદવાર-10
ભાજપ -6 બેઠક
વલભીપુર તાલુકા પંચાયતમાં જીતેલા અપક્ષના ઉમેદવાર
- વોર્ડ નંબર 1- ચમારડી, સામાન્ય બેઠક મુકેશ વિઠ્ઠલભાઈ કામ્બડ, 745 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 2- દરેડ, સામાન્ય સ્ત્રી બેઠક હિરલ ભીમજીભાઇ પરમાર, 1103 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 3-હળિયાદ,અનુસુચિત આદિજાતિ બેઠક જાગૃતિબેન કિશનભાઇ વાઘેલા, 1130 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 5 જુના રતનપર, સામાન્ય બેઠક હરદીપસિંહ ભરતસિંહ ગોહિલ, 1312 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 8 લુણધરા, પછાત વર્ગ બેઠક દિનેશકુમાર લાભુભાઈ ચૌહાણ, 1200 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 9 મેલાણા, પછાત વર્ગ બેઠક ઉદેસંગભાઈ માનસંગભાઈ સોલંકી, 1274 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 11 નસીતપર, સામાન્ય બેઠક અરવિંદ રામજીભાઈ મેર, 1453 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 12 નવાગામ (ગા), સામાન્ય બેઠક હરેશ વલ્લભભાઈ ડાભી, 870 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 13 પચ્છેગામ, સામાન્ય બેઠક ધર્મેન્દ્રસિંહ જનકસિંહ ગોહિલ, 1627 મત વિજય
- વોર્ડ નંબર 16 રતનપુર (ગા), સામાન્ય સ્ત્રી બેઠક, આશાબેન જયદીપભાઇ હાડા 792 મતે વિજય
