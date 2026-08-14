ETV Bharat / state

આઝાદી પર્વની ઉમંગભરી ખરીદી, અમદાવાદની કાલુપુર બજારમાં આ વર્ષે શું છે નવું ?

15 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ભારત દેશ તેનો 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવશે, ત્યારે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આઝાદી પર્વનો ઉમંગ જોવા મળી રહ્યો છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: આવતીકાલે શનિવારે 15મી ઓગસ્ટ એટલે કે, દેશના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી થશે. ત્યારે દેશભરમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રોનક જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને સ્વાતંત્ર્ય પર્વે લોકો ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ, તિરંગાના કલરના સ્ટીકર, ટીશર્ટ, ટોપી વગેરે જેવી વસ્તુઓ ખરીદતા હોય છે. ત્યારે અમદાવાદની કાળુપુર બજારમાં પણ આઝાદી પર્વને લઈને અનોખી રોનક જોવા મળી રહી છે.

ગ્રાહક વિશાલભાઈ મુન્શીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જુનાગઢ થી અમદાવાદની કાલુપુર માર્કેટમાં તિરંગાની ખરીદી કરવા માટે આવ્યાં છે. અહીં અલગ-અલગ વેરાઈટીના તિરંગા મળે છે. કાગળથી પ્લાસ્ટિક અને કાપડના તિરંગા પણ અહીં મળી રહે છે, અને 15 ઓગસ્ટ માટે તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ પણ અહીંથી મળી રહે છે, જે ખૂબ જ સારી અને સસ્તી હોય છે. જેથી ઘણી બધી આઈટમોની ખરીદી કરી છે.

સ્વાતંત્ર્ય પર્વને લઈને અમદાવાદની કાલુપુર બજારમાં ખરીદીનો ધમધમાટ (Etv Bharat Gujarat)

તિરંગા ખરીદવા માટે આવેલા વિદ્યાર્થી હમ્માદ અઝીમ શેખે જણાવ્યું હતું કે, હું કાલુપુર બજારમાં ખરીદી કરવા માટે આવ્યા છે. 15મી ઓગસ્ટ માટે સ્કૂલમાં તેણે ભાગ લીધો છે, અહીંથી ઝંડા, બ્રેસલેટ અને કેપની ખરીદી કરી છે, અને ધૂમધામથી સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરીશું.

ગુજરાત સહિત બહારના રાજ્યમાંથી પણ લોકો આવે છે ખરીદી કરવા
ગુજરાત સહિત બહારના રાજ્યમાંથી પણ લોકો આવે છે ખરીદી કરવા (Etv Bharat Gujarat)

દુકાનદાર મહેબૂબ હુસેને જણાવ્યું હતું કે, અમે કાલુપુર બજારમાં કાગળ, કાપડ, પ્લાસ્ટિકના ઝંડા, બેસી રહ્યા છીએ અને બાઈક પર લગાવવા માટે તિરંગા અને અલગ-અલગ એસેસરીઝ અમારી પાસે છે. અમે ભારત ના ઝંડાને સન્માનથી વેચી રહ્યા છીએ. અહીંયા 10 થી 100 રૂપિયા સુધીના તિરંગા મળી રહ્યા છે. આખા ગુજરાતથી અહીંયા લોકો ઝંડાની ખરીદી કરવા માટે આવે છે. અમારી પાસે ટોપી, બગડી, પંખા, બ્રેસલેટ, બ્રોચ, વોચ એવી અલગ-અલગ વેરાયટી છે, જે લોકો ધૂમથી ખરીદી રહ્યા છે . છેલ્લા 20 વર્ષથી અમે ઝંડા વેચી રહ્યા છીએ.

દેશભક્તિના રંગે રંગાયું કાલુપુર માર્કેટ
દેશભક્તિના રંગે રંગાયું કાલુપુર માર્કેટ (Etv Bharat Gujarat)

સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ વીણા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, હું મારા સ્કૂલ બાળકો માટે સ્વતંત્રતા દિવસ માટે અલગ-અલગ વસ્તુઓ ખરીદવા આવી છું. અમારા સ્કૂલના બાળકો 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે ડાન્સ કરશે અને રેલી કાઢશે. આ પર્વને લઈને તમામ વિદ્યાર્થીઓ તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. કાલુપુર બજારથી ટોપી, બ્રોચ, ઝંડાની ખરીદારી કરી છે અને અમારે સ્કૂલના 300 બાળકો માટે આ વસ્તુઓ ખરીદી છે.

સ્વાતંત્ર્ય પર્વે તિરંગાનું થાય છે ધોમ વેચાણ
સ્વાતંત્ર્ય પર્વે તિરંગાનું થાય છે ધોમ વેચાણ (Etv Bharat Gujarat)

દુકાનદાર મોહમ્મદ અનીસે જણાવ્યું હતું કે, અમે 25 વર્ષથી ઝંડા બનાવવાનું કામ કરીએ છીએ. અહીંયા લોકો આખા ગુજરાત અને રાજસ્થાન, એમપી, મહારાષ્ટ્ર થી પણ ઝંડાની ખરીદી કરવા માટે લોકો આવે છે. અમારી પાસે 400 થી 500 પ્રકારના ઝંડાની વેરાઈટી ઉપલબ્ધ છે. અમારી પાસે ખાદીના ઝંડા, સિલ્કના ઝંડા છે, આ ઉપરાંત બ્રોચ બેઝ, પાઘડી, ટોપી, પટ્ટા, છત્રી, બલૂન જેવી અન્ય ઘણા પ્રકારની વેરાઈટીઓ છે. ગ્રાહકો ખૂબ જ ઉત્સાહથી ખરીદી કરવા માટે આવી રહ્યા છે, અને તેના કારણે બજારમાં રોનક દેખાઈ રહી છે.

સ્વાતંત્ર્ય પર્વને લઈને અવનવી આઈટમો માટે જાણીતી છે અમદાવાદની કાલુપુર બજાર
સ્વાતંત્ર્ય પર્વને લઈને અવનવી આઈટમો માટે જાણીતી છે અમદાવાદની કાલુપુર બજાર (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ છે કે, 15મી ઓગસ્ટ એ ભારતનો સ્વાતંત્ર્ય પર્વ છે. 1947માં આજના દિવસે દેશે લાંબી લડત બાદ બ્રિટિશ રાજની ગુલામીમાંથી આઝાદી મેળવી હતી. આ દિવસે દેશના વડાપ્રધાન દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવે છે અને દેશવાસીઓને સંબોધન કરે છે. આ પર્વ વીર સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને યાદ કરવાનો અને દેશભક્તિની ભાવના ઉજવવાનો પણ ખાસ દિવસ છે.

આ પણ વાંચો

  1. અમરેલીમાં 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીનો રંગ જામ્યો: શહેર દેશભક્તિના રંગે રંગાયું
  2. રાષ્ટ્રપતિ ભવનની સ્વાતંત્ર્ય દિવસની આમંત્રણ કિટમાં અમદાવાદ NIDની વિશેષ છાપ, 220થી વધુ લોકોએ મળીને કરી તૈયાર

TAGGED:

15TH AUGUST 2026
KALUPUR MARKET
GIFT ITEMS FOR INDEPENDENCE DAY
15મી ઓગસ્ટ સ્વાતંત્ર્ય પર્વ
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.