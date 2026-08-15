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સ્વાતંત્ર્ય પર્વ પર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના માળોદ ગામની સરકારી શાળાને મળી એસીની ભેટ, આખી શાળા બની વાતાનુકૂલિત

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના માળોદ ગામમાં ગ્રામ્યકક્ષાના સ્વંત્રતા દિવસની ગૌરવભેર ઉજવણી કરવામા આવી હતી. આ પ્રસંગે માળોદની સરકારી શાળા આજ થી સેન્ટ્રલ ACથી સજ્જ બનાવામાં આવી છે.

માળોદ ગામની સરકારી શાળા એસી સુવિધાથી સજજ
માળોદ ગામની સરકારી શાળા એસી સુવિધાથી સજજ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 12:33 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલા માળોદ ગામમાં ગ્રામ્ય કક્ષાના સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. જ્યારે માળોદ કેળવણી મંડળના પ્રમુખ મોહનભાઈ પટેલ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન નિખિલ ચાંપાનેરીની ઉપસ્થિતિમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારના સ્વતંત્રતા પર્વના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે.ૉ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોના લોકોને પણ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ પણ દેશની દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઈ તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના માળોત ખાતે આવેલી કુમાર શાળા ખાતે ભવ્ય રીતે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે.

માળોદ ગામની સરકારી શાળા એસી સુવિધાથી સજજ (Etv Bharat Gujarat)

ગ્રામજનો અને વિદ્યાર્થીઓ અને મહાનગરપાલિકાના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા છે, અને ત્યારે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન નિખિલ ચાપાનીરી અને અને સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ચેરમેન જયદીપસિંહ ઝાલા સહિતના કોર્પોરેટરોની ઉપસ્થિતિમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ સ્વતંત્રતા પર્વની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. ધ્વજવંદન કરી અને દેશભક્તિના ગીતો સાથે વિદ્યાર્થીઓ પણ દેશભક્તિના રંગમાં રંગાયા છે.

આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરની પ્રથમ એવી સરકારી શાળા બની છે કે, સમગ્ર શાળામાં સેન્ટ્રલ એસી સુવિધા આપવામાં આવી છે. સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓને પણ અનોખી ભેટ આપવામાં આવી છે. શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને ગરમી ન લાગે અને વ્યવસ્થિત રીતે વાતાવરણમાં અભ્યાસ કરી શકે તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે, તેના જ ભાગ સ્વરૂપે માળોદ ગામની પ્રથમ સરકારી શાળા એવી બની છે કે જે સમગ્ર એસીથી સુસજ્જ બનાવવામાં આવી છે, ત્યારે ભવ્ય રીતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સ્વતંત્ર્ય દિવસની આન બાન અને શાન સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભવ્ય રીતે આઝાદીના ભરવાની ઉજવણી કરી રહ્યા છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ તેની ઉજવણી થઈ રહી છે, અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પ્રથમ વખત અનોખી પહેલ સાથે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરાવી છે અને ગામમાં આવેલી સમગ્ર શાળાઓ એસી સુવિધાથી સજ્જ બનાવવામાં આવી છે.

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TAGGED:

AIR CONDITIONER SCHOOL
AIR CONDITIONER SCHOOL OF MALOD
SURENDRANAGAR GOVERNMENT SCHOOL
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