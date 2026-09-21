ETV Bharat / state

વડોદરામાં મહેસૂલકર્મીઓની અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળથી કામગીરી ઠપ

ગ્રેડ પે સહિતના વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈને મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર ઉતર્યા છે.

વડોદરામાં મહેસૂલકર્મીઓની અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળથી કામગીરી ઠપ
વડોદરામાં મહેસૂલકર્મીઓની અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળથી કામગીરી ઠપ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરાઃ મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓ વિવિધ પડતર પ્રશ્નો અને ગ્રેડ પે સહિતની માંગણીઓને લઈને આજથી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર ઉતર્યા છે. જમીન દફ્તર વિભાગના 83 કર્મચારીઓ હડતાળમાં જોડાતા સિટી સર્વે સહિતની કામગીરી પર અસર પડી છે. રાજ્યમાં અંદાજે 2 હજાર કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

ગ્રેડ પે સહિતના પડતર પ્રશ્નોને લઈને મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓએ રાજ્યવ્યાપી હડતાળનું એલાન કર્યું હતું. જેના ભાગરૂપે વડોદરા મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓએ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળની જાહેરાત કરી છે. કર્મચારીઓના અચોક્કસ મુદતના આંદોલનના કારણે જમીન સંબંધિત વિવિધ કામગીરી માટે સરકારી કચેરીઓમાં આવનારા અરજદારોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ખાસ કરીને જમીન માપણી, નામ દાખલ કરવા સહિતની વિવિધ કામગીરી માટે આવતા લોકોની કામગીરી અટવાઈ છે. જ્યાં સુધી તેમની માંગણીઓનો ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી હડતાળ યથાવત્ રાખવાનો મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓએ હૂંકાર કર્યો છે.

પોતાની માંગ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી હડતાળ ચાલુ રાખવાની ચીમકી (Etv Bharat Gujarat)

હડતાળ પર ઉતરેલા મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે, ગ્રેડ પે સહિતના વિવિધ પડતર પ્રશ્નોને લઈને લાંબા સમયથી રજૂઆતો કરવામાં આવી રહી હતી છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી સરકાર સમક્ષ અમે રજુઆતો કરી પરંતુ તેનો હજુ સુધી કોઈ ઉકેલ નથી આવ્યો. અનેક રજુઆત બાદ પણ પડતર પ્રશ્નોનો કોઈ ઉકેલ નહીં આવતા અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર ઉતર્યા છીએ.

સિટી સર્વે સંબંધિત કામગીરીને મોટી અસર

વડોદરામાં જમીન દફ્તર વિભાગના 83 કર્મચારીઓ હડતાળમાં જોડાતા સિટી સર્વેની કામગીરીને મોટી અસર થઈ છે. હડતાળની સીધી અસર જમીન દફ્તર અને સિટી સર્વે સંબંધિત કામગીરી પર જોવા મળી રહી છે. ખેતરોની હદ માપણી, હિસ્સા માપણી અને પૈકી માપણી જેવી જમીન માપણીની કામગીરી માટે આવતા અરજદારોને મુશ્કેલી પડી શકે છે. આ ઉપરાંત પ્રોપર્ટી કાર્ડ અને જમીન સંપાદન સંબંધિત કામગીરી માટે અરજી કરનારા લોકોને પણ હડતાળને કારણે અસર થવાની શક્યતા છે. જમીન સંબંધિત સરકારી કામગીરી માટે અરજદારોને કચેરીઓમાં ધક્કા ખાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. ખાસ કરીને જમીનની માપણી અને દસ્તાવેજી કામગીરી સાથે જોડાયેલા અરજદારોને હડતાળ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે.

કર્મચારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જ્યાં સુધી તેમની પડતર માંગણીઓનો ઉકેલ નહીં આવે ત્યાં સુધી હડતાળ યથાવત્ રાખવામાં આવશે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં જમીન માપણી, સિટી સર્વે, પ્રોપર્ટી કાર્ડ અને જમીન સંપાદન સહિતની કામગીરી પર તેની અસર જોવા મળી શકે છે. હવે સરકાર અને કર્મચારીઓ વચ્ચે માંગણીઓ અંગે શું ઉકેલ આવે છે તેના પર નજર રહેશે.

આ પણ વાંચોઃ

TAGGED:

વડોદરા મહેસૂલ વિભાગ
EMPLOYEES ON STRIKE
GRADE PAY ISSUE
પડતર પ્રશ્ને વિરોધ
STRIKE IN VADODARA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.