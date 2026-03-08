ETV Bharat / state

20 દેશોમાં જોઈ ભારતની મેચ, હવે ફાઈનલ માટે અમેરિકાથી અમદાવાદ પહોંચ્યું ક્રિકેટપ્રેમી કપલ

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટી-20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ મેચને લઈને દુનિયાભરના ક્રિકેટપ્રેમીઓ ઉમટી પડ્યા છે. તેમાંથી એક છે અમેરિકાનું પટેલ દંપતી.

અમેરિકાનું ક્રિકટલવર કપલ
અમેરિકાનું ક્રિકટલવર કપલ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 8:49 AM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: ટી-20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચને લઈને સમગ્ર દેશમાં ક્રિકેટનો જબરદસ્ત જુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે 8 માર્ચ રવિવારના રોજ ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેનો મહામુકાબલો અમદાવાદના વિશ્વપ્રસિદ્ધ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાનો છે.

આ ઐતિહાસિક મુકાબલો જોવા માટે દેશ-વિદેશમાંથી ક્રિકેટ પ્રેમીઓ અમદાવાદ પહોંચી રહ્યા છે. ક્રિકેટ પ્રત્યેના આવા જ અનોખા પ્રેમ સાથે અમેરિકા રહેતા ભારતીય મૂળના અશ્વિન પટેલ અને ભારતી પટેલ ખાસ ફાઇનલ મેચ જોવા અમદાવાદ આવ્યા છે.

ઘણા ક્રિકેટરોને નજીકથી જોવાનો મળી ચુક્યો છે લ્હાવો
ઘણા ક્રિકેટરોને નજીકથી જોવાનો મળી ચુક્યો છે લ્હાવો (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષોથી અમેરિકામાં વસવાટ કરતા હોવા છતાં તેઓ ભારતીય ટીમ પ્રત્યે એટલો જ ઉમળકો અને પ્રેમ ધરાવે છે.ક્રિકેટ પ્રત્યેનો જુસ્સો એવો છે કે જ્યાં પણ ભારતની મેચ રમાતી હોય તે દેશમાં તેઓ પહોંચી જાય છે. અશ્વિન પટેલ જણાવે છે કે, તેઓ વર્ષ 2002થી ભારતીય ટીમની મેચો જોવા માટે વિશ્વભરમાં પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી તેઓ અંદાજે 20 જેટલા દેશોમાં ભારતની મેચો નિહાળી ચૂક્યા છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે સૌપ્રથમ વખત વર્ષ 2002માં તેઓ વેસ્ટ ઇન્ડીઝમાં ભારતની મેચ જોવા ગયા હતા. ત્યારબાદ 2005, 2007 અને 2009 સહિતના વર્ષોમાં પણ અલગ-અલગ દેશોમાં જઈ ભારતીય ટીમને સ્ટેડિયમમાં બેસીને ચીયર કરી છે.

કપલે અંદાજે 20 જેટલા દેશોમાં ભારતની મેચો નિહાળી
કપલે અંદાજે 20 જેટલા દેશોમાં ભારતની મેચો નિહાળી (Etv Bharat Gujarat)

તાજેતરમાં તેઓ ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રેણીની તમામ મેચો જોવા પણ ગયા હતા. આ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ તેઓ ચેન્નઈ, કોલકાતા અને મુંબઈમાં રમાયેલી મેચો જોઈ ચૂક્યા છે, અને હવે ફાઇનલ મેચ માટે અમદાવાદ પહોંચ્યા છે.અશ્વિન પટેલ જણાવે છે કે, જ્યારે પણ ભારતની મેચ જોવા માટે કોઈ દેશમાં જઈએ છીએ ત્યારે શક્ય હોય તો ભારતીય ખેલાડીઓ જે હોટલમાં રોકાયેલા હોય તે જ હોટલમાં રહેવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. જેના કારણે અનેક ક્રિકેટરોને મળવાનો મોકો પણ મળ્યો છે.

ક્રિકેટપ્રેમી કપલ
ક્રિકેટપ્રેમી કપલ (Etv Bharat Gujarat)

ક્રિકેટ સાથે જોડાયેલી ઘણી યાદો આજે પણ તેમની સાથે છે. ખાસ કરીને વર્ષ 2007માં યુવરાજ સિંહ દ્વારા છ બોલમાં છ સિક્સર મારવાની ઘટના તેઓ ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી. તે ક્ષણ ક્રિકેટ ઇતિહાસની સૌથી યાદગાર પળોમાંની એક હોવાનું તેઓ કહે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વર્ષોથી ક્રિકેટ જોવા જતા અનેક ભારતીય અને વિદેશી ખેલાડીઓને મળવાનો મોકો મળ્યો છે.

જે દેશમાં ભારતની મેચ હોય ત્યાં પહોંચી જાય છે આ કપલ
જે દેશમાં ભારતની મેચ હોય ત્યાં પહોંચી જાય છે આ કપલ (Etv Bharat Gujarat)

તાજેતરમાં ભારતીય સ્પિનર કુલદીપ યાદવ સાથે સ્વિમિંગ પૂલમાં સ્વિમિંગ કરવાનો પણ અનોખો અનુભવ રહ્યો હતો. તે સમયે કુલદીપે જણાવ્યું હતું કે, ભારત-પાકિસ્તાન જેવી મેચોમાં ખુબ જ દબાણ હોય છે, પરંતુ ખેલાડીઓ દેશના ગૌરવ માટે રમે છે. તેઓ કહે છે કે ક્રિકેટ માત્ર રમત નથી, પરંતુ દેશ માટેનો ગૌરવ અને જુસ્સો છે.

આ જ ક્રિકેટ પ્રેમ તેમને દુનિયાભરમાં જ્યાં પણ ભારતની મેચ હોય ત્યાં પહોંચાડે છે. હવે તેઓ આશા રાખે છે કે અમદાવાદમાં રમાનારી ફાઇનલ મેચમાં ભારત જીતશે અને વિશ્વ વિજેતા બનશે. ભારતની જીતની આશા સાથે તેઓ સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ચીયર કરવા આતુર છે.

સંપાદકની પસંદ

