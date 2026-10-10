ગીર સોમનાથઃ વેરાવળ-પાટણમાં રખડતા શ્વાનનો ત્રાસ, દર મહિને અંદાજે 200 જેટલા ડોગ બાઈટના કેસ!
શેરીઓમાં શ્વાનનાં ટોળાથી બાળકોમાં ભય, શાળાએ જતાં બાળકોની સુરક્ષાને લઈને વાલીઓ ચિંતિત; નગરપાલિકા ટેમ્પરરી ડોગ શેલ્ટર બનાવવાની વિચારણામાં
Published : October 10, 2026 at 2:55 PM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના વેરાવળ-પાટણ શહેરમાં રખડતા શ્વાનનો વધતો ત્રાસ, હવે નાગરિકોની સુરક્ષા સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરી રહ્યો છે. શહેરની વિવિધ શેરીઓ, રહેણાંક વિસ્તારો અને જાહેર સ્થળોએ ટોળામા ફરતાં શ્વાનને કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને બાળકોને શેરીમાં રમવા મોકલવા અને શાળાએ જવા-આવવા દરમિયાન વાલીઓને ચિંતા સતાવી રહી છે. બીજી તરફ, દર મહિને અંદાજે 200 ડોગ બાઈટના કેસ નોંધાતા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આવી સ્થિતિમાં રખડતા શ્વાનના ત્રાસને નિયંત્રિત કરવા અને નાગરિકોને સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે નગરપાલિકા દ્વારા કાયમી તથા અસરકારક વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે.
નગર પાલિકા દ્વારા રખડતા શ્વાન અને પશુઓ માટે સરકાર પાસેથી જગ્યા ફાળવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોવાનું જણાવાયું છે. જગ્યા મળ્યા બાદ એનિમલ હોસ્ટેલ અને એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ (ABC)ના નિયમો મુજબ ડોગ શેલ્ટર બનાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કામચલાઉ ડોગ શેલ્ટર બનાવવાની પણ વિચારણા ચાલી રહી છે. જોકે, આ વ્યવસ્થા ક્યારે અમલમાં આવશે તે અંગે નક્કર સમયમર્યાદા જાહેર ન થતાં નાગરિકોમાં ચિંતા યથાવત્ છે. સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબ જીગ્નેશ પરમારના જણાવ્યા અનુસાર, જુલાઈ 2026માં 195, ઓગસ્ટમાં 197, સપ્ટેમ્બરમાં 213 મળી કુલ 605 કેસ શ્વાન કરડવાના કેસ નોંધાયા છે.
સાહીન કોલોની અને લખાતવાડીમાં શ્વાનનાં ટોળાથી રહેવાસીઓ પરેશાન
પ્રભાસ પાટણની સાહીન કોલોની અને લખાતવાડી વિસ્તારમાં રખડતા શ્વાનના ત્રાસથી સ્થાનિક રહેવાસીઓ પરેશાન બન્યા છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, આ વિસ્તારોમાં અંદાજે 10થી 15 શ્વાનનાં ટોળાં ફરી રહ્યાં છે. કેટલાક શ્વાન આક્રમક બની જતાં રસ્તા પરથી પસાર થતા લોકોમાં ભય ફેલાય છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોને લઈને વાલીઓ વધુ ચિંતિત છે.
બાળકો શેરીમાં રમવા માટે બહાર નીકળે ત્યારે શ્વાન કરડી જવાની બીક સતાવે છે. શાળાએ જતાં બાળકોની સુરક્ષાને લઈને પણ વાલીઓને ચિંતા રહે છે. કેટલીક પરિસ્થિતિમાં બાળકોને એકલા શાળાએ મોકલવાને બદલે તેમની સાથે જવાની ફરજ પડતી હોવાની ફરિયાદો સામે આવી છે.
સ્થાનિક રહેવાસીઓના જણાવ્યા મુજબ, નગરપાલિકામાં આ સમસ્યા અંગે વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી હોવા છતાં અસરકારક ઉકેલ મળ્યો નથી. પાલિકાની ટીમ શ્વાન પકડવા માટે આવે ત્યારે એકાદ શ્વાનને પકડીને જતી રહે છે, પરંતુ અન્ય શ્વાન વિસ્તારમાં જ રહેતાં હોવાથી થોડા સમય બાદ ફરી એ જ સમસ્યા સર્જાય છે. આ ઉપરાંત, શ્વાનની ગંદકીને કારણે રહેવાસીઓને રોજિંદી સફાઈમાં પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે.
ઘાંચીવાડા મોટા ફળિયા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં સમસ્યા
પ્રભાસ પાટણના ઘાંચીવાડા મોટા ફળિયાના રહેવાસી ઝુબેર કાસમ થોબતે પણ રખડતા શ્વાનના ત્રાસ અંગે રજૂઆત કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, કન્યાશાળા, આલ્ફા સ્કૂલ, ચોગાન ચોક, આસીચોરો અને ચોપટા શેરી સહિતના વિસ્તારોમાં રખડતા શ્વાનની સંખ્યા વધી રહી છે.
આ વિસ્તારોમાં શ્વાનનાં ટોળાં ફરી રહ્યાં હોવાથી સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભયનો માહોલ છે. ખાસ કરીને શાળા નજીક અને રહેણાક વિસ્તારોમાં બાળકોની અવરજવર દરમિયાન શ્વાનના હુમલાનો ભય રહે છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, દરરોજ એકથી ચાર જેટલા શ્વાન કરડવાના બનાવો બનતા હોવાની ફરિયાદો છે. જોકે, આ દૈનિક આંકડાની સત્તાવાર પુષ્ટિ ઉપલબ્ધ નથી.
રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે, રખડતા શ્વાનની સમસ્યા માત્ર એકાદ વિસ્તાર પૂરતી મર્યાદિત નથી. શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં પણ આ પ્રશ્ન જોવા મળી રહ્યો છે. તેથી છૂટક કાર્યવાહી કરવાને બદલે સમગ્ર શહેરને આવરી લેતું આયોજન કરવાની જરૂરિયાત છે.
નગરપાલિકા ટેમ્પરરી ડોગ શેલ્ટર બનાવવાની વિચારણામાં
વેરાવળ-પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર અશ્વિન વ્યાસના જણાવ્યા મુજબ, રખડતા શ્વાન અને પશુઓ માટે સરકાર દ્વારા જગ્યા ફાળવવાની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે. જગ્યા ફાળવાયા બાદ એનિમલ હોસ્ટેલ અને એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ (ABC)ના નિયમો મુજબ ડોગ શેલ્ટર બનાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
હાલમાં શહેરમાં રખડતા શ્વાનની સમસ્યાના કામચલાઉ ઉકેલ માટે ટેમ્પરરી ડોગ શેલ્ટર બનાવવાની વિચારણા ચાલી રહી છે. આ ઉપરાંત, પશુપાલન વિભાગ સાથે સંકલન કરીને સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.
જોકે, હાલની પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોને તાત્કાલિક રાહત મળે તે માટે કામચલાઉ વ્યવસ્થા ક્યારે ઊભી કરવામાં આવશે, શ્વાન પકડવા માટેની કામગીરી કેટલી નિયમિત રીતે હાથ ધરાશે અને કાયમી શેલ્ટર માટે જગ્યા ફાળવવાની પ્રક્રિયા ક્યારે પૂર્ણ થશે તેવા પ્રશ્નોના સ્પષ્ટ જવાબની રાહ જોવાઈ રહી છે.
માત્ર વિચારણા નહીં, સમયમર્યાદા સાથેની કામગીરી જરૂરી
રખડતા શ્વાનની સમસ્યા માત્ર નાગરિકોની અસુવિધાનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ જાહેર આરોગ્ય અને બાળકોની સુરક્ષા સાથે પણ જોડાયેલી છે. શેરીઓમાં રમતાં બાળકો, શાળાએ જતાં વિદ્યાર્થીઓ, વૃદ્ધો અને પગપાળા અવરજવર કરતા લોકોની સુરક્ષા માટે નગરપાલિકાએ તાત્કાલિક પગલાં લેવાની જરૂરિયાત છે.
રખડતા શ્વાનના વ્યવસ્થાપન માટે નિયમિત કામગીરી, જરૂરી સ્થળોએ દેખરેખ, હડકવા વિરોધી રસીકરણ, નિયમો મુજબ નસબંધી અને પશુ કલ્યાણના નિયમોનું પાલન કરીને વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે તો સમસ્યાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે. સાથે જ, નાગરિકોની ફરિયાદોનો સમયસર નિકાલ થાય અને કયા વિસ્તારમાં કેટલી કામગીરી કરવામાં આવી, તેની માહિતી જાહેર કરવામાં આવે તો જવાબદારી પણ સુનિશ્ચિત થઈ શકે છે.
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