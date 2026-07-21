ભાવનગરના સિહોર પંથકના ધ્રૂપકા ગામે સિંહના ધામા, ગાયનું મારણ કરતા લોકોમાં ભય
સિહોર તાલુકાના ધ્રુપકા ગામના વાડી વિસ્તારમાં સિંહની ગતિવિધિ અને સિંહ દ્વારા ગાયનું મારણ કરવાની ઘટનાએ લોકોમાં અને ખાસ કરીને ખેડૂતોમાં ભય પેદા કર્યો છે.
Published : July 21, 2026 at 7:30 PM IST
ભાવનગર: રાજ્યમાં સિંહોના માનવ પર વધતા હુમલાઓની વચ્ચે હવે ભાવનગર જિલ્લામાંથી પણ સિંહોને લઈને એક ચિંતાજનક બાબત સામે આવી છે. ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકામાં સિંહનું રહેઠાણ છે. આ વિસ્તારમાં સિંહની અવર-જવર રહેતી હોય છે. હાલમાં ચોમાસાના સમયમાં ખોડીયાર મંદિર નજીક આવેલા ધ્રુપકા ગામના વાડી વિસ્તારમાં સિંહની ગતિવિધિ જણાતા લોકોમાં અને ખાસ કરીને ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે.
ધ્રૂપકા ગામના વાડી વિસ્તારમાં સિંહે કર્યુ ગાયનું મારણ
સિહોર તાલુકાના ધ્રૂપકા ગામના વાડી વિસ્તારમાં સિંહે એક પશુનું મારણ કર્યું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે ધ્રુપકા ગામના વાડી વિસ્તારમાં સિંહે ગાયનું મારણ કર્યું હોવાનું લોકોએ જણાવ્યું હતું. આ બાબતે રાજપરા ખોડીયાર મંદિરના રહેવાસી ભરતભાઈ મેરની વાડી નજીક સિંહ દ્વારા મારણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિસ્તારમાં સિંહ આવતા જતા હોય છે. પરંતુ તાજેતરમાં બનેલી મનુષ્ય ઉપર સિંહોના હુમલાની ઘટના બાદ વાડી વિસ્તારમાં જતા ખેડૂતો વર્ગમાં ચિંતા પણ ફેલાયેલી છે.
સિંહની અવર-જવર વધી
ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકામાં સિંહોની અવર-જવર હોવાનું વનવિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. વન વિભાગના અધિકારી નીલમબેને ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, સિંહોર તાલુકામાં ભાવનગર, પાલીતાણા, તળાજા પંથકમાંથી સિંહોની અવર-જવર રહે છે. આશરે 20 જેટલા સિંહ સમયાંતરે આવતા હોય છે અને સમયાંતરે પોતાનું લોકેશન બદલતા રહેતા હોય છે. જોકે બનાવના સ્થળે વન વિભાગના ટ્રેકરો પહોંચી ગયા હતા.
વન વિભાગને જાણ કરાઈ
ખોડીયાર ગામે રહેતા અને ખેડૂત અગ્રણી ભરતભાઈ મેરે જણાવ્યું હતું કે, ખોડીયાર મંદિર પાસેની તેમની વાડીએ પણ બે-ત્રણ દિવસ પહેલા બે પાઠડા અને સિંહણ જોવા મળી હતી. જ્યારે હાલમાં ધ્રુપકાની બીજી વાડી વિસ્તારમાં સિંહે મારણ કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. બનાવને લઈને તેમને વન વિભાગને જાણ કરી હતી.
ખેડૂતે સ્થાનિકોને કરી અપીલ
ખેડૂત અગ્રણી ભરતભાઈએ લોકોને અપીલ કરતા કહ્યું કે, અમારા વડવાઓ માલધારી સમાજના આહિર, ગઢવી, ભરવાડ જંગલોમાં રહ્યા છે. ક્યારેય કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બન્યો નથી. હાલમાં સિંહનો મેટીંગનો સમય હોય અને સિંહ જ્યારે મારણ કરે ત્યારે તેની સામે જવું નહીં કે તેને છંછેડવો જોઈએ નહીં. સામે આવી જાય તો ઉભા રહેવું અને તેને જતા રહેવા દેવો જોઈએ.